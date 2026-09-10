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Ausgabe 296

Neueröffnung von New York Slice Club Hamburg: Manhattan trifft Alster

Hamburg
Hamburgs Alsterarkaden haben ein Stück Big Apple bekommen: Mit einem fulminanten Pre-Opening feierte der New York Slice Club (NYSC) im Juli seinen Einstand an der Kleinen Alster.
September 10, 2026 | Fotos: NYSC

Wo sonst hanseatische Eleganz herrscht, trafen 600 Pizza-Slices in zwei Stunden auf satten, melodischen Techno. Der neue Slice-Shop vereint urbane Metropolen-Vibes, digitale Bestellterminals und eine belebte Terrasse direkt am Wasser zu einem energiegeladenen Konzept.

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Nicolas Rux serviert Big-Apple-Feeling

Wo sonst hanseatische Eleganz herrscht, trafen 600 Pizza-Slices in zwei Stunden auf satten, melodischen Techno. Der neue Slice-Shop vereint urbane Metropolen-Vibes, digitale Bestellterminals und eine belebte Terrasse direkt am Wasser zu einem energiegeladenen Konzept.

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Nicolas Rux serviert Big-Apple-Feeling

Kulinarisch setzt das Team um Geschäftsführer Nicolas Rux auf handwerkliche Präzision und ­kreative Toppings. Die Basis bildet ein aufwendiger Teig aus fünf norditalienischen Mehlsorten, der schrittweise verknetet wird und 48 Stunden fermentiert. Zu den absoluten Favoriten gehören der „Pepperhoney Slice“ mit Salami und süß-scharfem Hot Honey, die Trüffelkreation sowie Burrata- und vegane Salamivarianten. Auch das Dessertfinale überzeugt – etwa mit dem ­viralen Chocolate Salted Caramel Cake oder den New York Style Cookies. Der erste Härtetest ist mit Bravour bestanden.

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Wo Pizza ist, darf Dessert nicht fehlen
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Skyscraper-Optik in den Alsterarkaden

newyorksliceclub.de

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