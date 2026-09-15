Hinter Gittern: THE KNAST eröffnet Boutique-Hotel in ehemaligem Frauengefängnis

Freiwillig hinter Gittern: Im ehemaligen Frauengefängnis in Berlin-Lichterfelde können ab 15. September erstmals Hotelgäste einchecken. THE KNAST eröffnet seinen Hotelbetrieb mit neun Zimmern in früheren Gefängniszellen. Restaurant, Bar und Eventlocation des Kulturstandorts sind bereits in Betrieb.

Freiwillig hinter Gittern: Im ehemaligen Frauengefängnis in Berlin-Lichterfelde können ab 15. September erstmals Hotelgäste einchecken. THE KNAST eröffnet seinen Hotelbetrieb mit neun Zimmern in früheren Gefängniszellen. Restaurant, Bar und Eventlocation des Kulturstandorts sind bereits in Betrieb.

Für die neun sogenannten Zellenzimmer im ersten und zweiten Stock des rechten Zellentrakts wurden jeweils zwei bis vier ehemalige Gefängniszellen miteinander verbunden. Die Zimmer sind zwischen rund 13 und 30 Quadratmeter groß. Vier weitere Suiten entstehen derzeit im Dachgeschoss, darunter eine mit Terrasse und Blick in den Garten.

Historische Riegel und die inzwischen verdeckten Gucklöcher an den Original-Zellentüren wurden erhalten. Maßgefertigte Möbel treffen auf Metall, Anthrazit und Weinrot – Elemente, die bewusst an die Vergangenheit des Gebäudes anknüpfen.

Hotelzimmer hinter historischen Zellentüren

Auch bei der Gestaltung spielen Spuren der früheren Nutzung eine zentrale Rolle. In den Zimmern treffen erhaltene Originalelemente auf eigens angefertigte Möbel und wechselnde Arbeiten lokaler Künstler.

THE KNAST setzt dabei auf ein Adults-only-Konzept. Zum Haus gehören neben den neuen Zimmern bereits ein Fine-Dining-Restaurant, eine Speakeasy-Bar in der ehemaligen Kapelle sowie verschiedene Kultur- und Eventformate.

Vom Frauengefängnis zum Hotel

Der denkmalgeschützte Komplex in Lichterfelde entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts und wurde mehr als 100 Jahre als Gefängnis genutzt. 2010 endete der Gefängnisbetrieb. In den vergangenen Jahren wurde das Gebäude schrittweise restauriert und zu einem Standort für Gastronomie, Kunst, Kultur und Veranstaltungen entwickelt. 2024 wurde die Sanierung mit einem Denkmalschutzpreis ausgezeichnet.

Mit der Eröffnung des Boutique-Hotels kommt nun ein weiterer Teil des Konzepts hinzu. Wer eincheckt, übernachtet zwischen Gittern, historischen Türen und Mauern aus der Gefängniszeit – mit deutlich mehr Komfort als früher.