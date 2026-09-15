Preview: Das sind die 100 Best Chefs Deutschlands

Wer folgt auf Alexander Herrmann und Tobias Bätz? Wer schafft den größten Sprung nach vorne? Und welcher Name sorgt diesmal für die Überraschung des Jahres? Die 100 Kandidaten stehen fest – ihre Platzierungen bleiben vorerst unter Verschluss.

So entstehen die 100 Best Chefs

Bei den 100 Best Chefs entscheidet die Branche selbst. In der ersten Phase wurden Deutschlands beste Köche nominiert. Die 100 meistnominierten Namen schafften es anschließend ins Voting, in dem die Rolling Pin-Member ihre Favoriten bestimmten. Aus diesen Stimmen entsteht die Rangliste von Platz 1 bis 100. Die endgültigen Platzierungen werden im Rahmen der Rolling Pin.Convention veröffentlicht.

Um ganz vorne zu landen, müssen Köche jene überzeugen, die täglich selbst in dieser Branche arbeiten.

Und 2026 werden die Karten an der Spitze neu gemischt.

Tim Raue, der 2024 noch die Nummer eins war, wurde 2025 nach seiner zweiten Kür an die Spitze in den Legendenstatus erhoben. Damit steht er künftig nicht mehr selbst zur Wahl. Im vergangenen Jahr übernahmen Alexander Herrmann und Tobias Bätz gemeinsam Platz eins.

Wer greift nach Platz eins?

Eine der spannendsten Kandidaten ist Rosina Ostler. 2024 schaffte die Küchenchefin des Alois als höchster Neueinstieg den Sprung auf Platz 20 und wurde gleichzeitig als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet. Nur zwölf Monate später landete sie bereits auf Platz drei und war damit die bestplatzierte Frau Deutschlands.

Auch Jan Hartwig kennt die oberen Plätze bestens. 2023 lag der Münchner noch auf Rang 17, 2024 folgte der Sprung auf Platz zwei, 2025 wurde er Fünfter. Marco Müller vom Rutz steht noch konstanter im Spitzenfeld: Platz fünf 2023, Platz acht 2024, Platz sieben 2025.

Tohru Nakamura gehört ebenfalls längst zum engsten Kreis. Nach Rang sieben 2023 und Platz 19 im Folgejahr landete er 2025 gemeinsam mit Dominik Schmid auf Rang zwei. Thomas Schanz legte währenddessen einen bemerkenswerten Aufstieg hin: von Platz 53 im Jahr 2023 über Rang 24 auf Platz sechs 2025.

Diese Namen sind 2026 neu im Rennen

Spannung kommt auch von jenen Köchen, die im Ranking 2025 noch nicht vertreten waren. Einer davon ist Dennis Kuckuck. Nach dem Abschied von Joachim Wissler übernimmt dessen langjähriger Sous Chef im Vendôme – und schafft direkt den Sprung unter die 100 meistnominierten Köche.

Auch Timo Fritsche macht den nächsten Schritt. 2025 wurde der Chef des LA VIE by thomas bühner noch auf der alphabetischen Liste der Top Chefs geführt, jetzt steht er im Rennen um die 100 Best Chefs.

Neu gegenüber dem Vorjahresranking sind außerdem Namen wie Jens Madsen, Cédric Schwitzer, Martin Stopp, Marvin Böhm, Sarah Hallmann und Cornelia Fischer. Wer davon den höchsten Einstieg schafft, erfahren wir erst in Düsseldorf.

Die 100 Nominierten 2026 von A bis Z

Bätz, Tobias – AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz

– AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz Bau, Christian – Victor’s Fine Dining by Christian Bau

– Victor’s Fine Dining by Christian Bau Baur, Christian – Schwarzer Adler

– Schwarzer Adler Bender, Thorsten – sein

– sein Berner, Jan-Philipp – Söl’ring Hof

– Söl’ring Hof Binder, Christian – Steinheuers Restaurant

– Steinheuers Restaurant Bodamer, Daniel – Brothers

– Brothers Bodendorf, Holger – BODENDORF’S

– BODENDORF’S Böhm, Marvin – Buoy

– Buoy Buchta, Sebastian – Meierei Dirk Luther

– Meierei Dirk Luther Chmura, Benjamin – Tantris

– Tantris Dal-Ben, Daniel – 1876 Daniel Dal-Ben

– 1876 Daniel Dal-Ben Del Fabro, Silio – Esplanade

– Esplanade Engelke, Oliver – Restaurant Rosin

– Restaurant Rosin Erfort, Klaus – GästeHaus Klaus Erfort

– GästeHaus Klaus Erfort Fauster, Martin – Wolfshöhle

– Wolfshöhle Fehling, Kevin – The Table

– The Table Fischer, Cornelia – Überfahrt

– Überfahrt Fleischmann, Christian – Cheval Blanc

– Cheval Blanc Frank, René – CODA

– CODA Frank, Sebastian – Horváth

– Horváth Fridén, Peter – PURS

– PURS Fritsche, Timo – LA VIE by thomas bühner

– LA VIE by thomas bühner Gallein, Benjamin – VOTUM

– VOTUM Gerber, Thomas – Oswalds Gourmetstube

– Oswalds Gourmetstube Gottschlich, Daniel – OX & KLEE

– OX & KLEE Grainer, Christian – Christians

– Christians Grünwald, Christian – August by Christian Grünwald

– August by Christian Grünwald Gschwendtner, Stefan – Speisemeisterei

– Speisemeisterei Hagen-Wiest, Peter – ammolite – House of Light

– ammolite – House of Light Hallmann, Sarah – hallmann & klee

– hallmann & klee Hartwig, Jan – JAN

– JAN Heimann, Ulrich – Gourmet Restaurant PUR

– Gourmet Restaurant PUR Heldmann, Fabian – Der Zauberlehrling

– Der Zauberlehrling Herrmann, Martin – Le Pavillon

– Le Pavillon Hoberg, Dirk – Ophelia

– Ophelia Hofmockel, Leon – La Société

– La Société Hohlfeld, Tony – Jante

– Jante Hohlwein, Alexander – 360 Grad

– 360 Grad Imbusch, Thomas – 100/200 Kitchen

– 100/200 Kitchen Kellermann, Thomas – Gourmetrestaurant Dichter

– Gourmetrestaurant Dichter Kempf, Michael – Facil

– Facil Köthe, Andree – Essigbrätlein

– Essigbrätlein Krolik, Andreas – Lafleur

– Lafleur Kuckuck, Dennis – Vendôme

– Vendôme Kunz, Christoph – KOMU

– KOMU Leblond, Nathalie – Les Deux

– Les Deux Lemke, Thomas – Orangerie

– Orangerie Lohninger, Mario – Lohninger

– Lohninger Lumpp, Claus-Peter – Bareiss

– Bareiss Madsen, Jens – THE CLOUD by Käfer in der BMW Welt

– THE CLOUD by Käfer in der BMW Welt Maurer, Ludwig – STOI

– STOI Meissner-Bebrout, Alina – bi

– bi Michel, Torsten – Schwarzwaldstube

– Schwarzwaldstube Morel, Frédéric – Coeur D’Artichaut

– Coeur D’Artichaut Müller, Marco – Rutz

– Rutz Münch, André – Der Butt

– Der Butt Nagaya, Yoshizumi – Nagaya

– Nagaya Nakamura, Tohru – Tohru in der Schreiberei

– Tohru in der Schreiberei Neugebauer, Stefan – Schwarzer Hahn

– Schwarzer Hahn Ngo, Duc – Le Duc

– Le Duc Noack, Yannick – Gotthardt’s by Yannick Noack

– Gotthardt’s by Yannick Noack Obendorfer, Sebastian – Eisvogel

– Eisvogel Obergfell, Fabian – Mühle

– Mühle Oster, Maurizio – Zeik

– Zeik Ostler, Rosina – Alois

– Alois Paul, Dominik – OPUS V

– OPUS V Peifer, Benjamin – Intense

– Intense Pietsch, Robin – Pietsch

– Pietsch Rainer, Christoph – IKIGAI

– IKIGAI Rambichler, Clemens – Sonnora

– Sonnora Rennhack, Marc – Sterneck

– Sterneck Rommel, Boris – Gourmet-Restaurant Le Cerf

– Gourmet-Restaurant Le Cerf Rüffer, Christoph – Haerlin

– Haerlin Ruggaber, Steffen – Lamm Rosswag

– Lamm Rosswag Sackmann, Jörg – Schlossberg

– Schlossberg Sandor, Sebastian – Louis

– Louis Sarpong, Anthony – Anthony’s Kitchen

– Anthony’s Kitchen Saward, Ricky – Seven Swans

– Seven Swans Schanz, Thomas – schanz

– schanz Schelling, Sigrid – Werneckhof

– Werneckhof Schimkowitsch, Daniel – L.A. Jordan

– L.A. Jordan Schlegel, Detlef – Stadtpfeiffer

– Stadtpfeiffer Schmaus, Anton – STORSTAD

– STORSTAD Schneider, Felix – etz

– etz Schuster, Torben – Gut Lärchenhof

– Gut Lärchenhof Schwingshackl, Erich – Schwingshackl Esskultur

– Schwingshackl Esskultur Schwitzer, Cedric – Cédric Schwitzer’s Gourmet-Restaurant

– Cédric Schwitzer’s Gourmet-Restaurant Siewert, Ronny – Friedrich Franz

– Friedrich Franz Sigl, Edip – ES

– ES Steiner, Douce – Hirschen

– Hirschen Stemberg, Sascha – Haus Stemberg Anno 1864

– Haus Stemberg Anno 1864 Stopp, Martin – ATAMA by Martin Stopp

– ATAMA by Martin Stopp Stowasser, Julian – Lakeside

– Lakeside Strohe, Maximilian – Tulus Lotrek

– Tulus Lotrek Ulrich, Manuel – Ösch Noir

– Ösch Noir Waibel, Markus – Gourmetrestaurant “fine dining RS”

– Gourmetrestaurant “fine dining RS” Weigel, Christopher – Clara Restaurant im Kaisersaal

– Clara Restaurant im Kaisersaal Wolfsgruber, Jürgen – Sparkling Bistro

– Sparkling Bistro Zörner, Jonas – Lorenz Adlon Esszimmer

Wer wird Deutschlands neue Nummer eins?

Die Namen kennen wir. Die Reihenfolge bleibt geheim. Aufgelöst wird das Ranking dort, wo die Branche zusammenkommt: bei der Rolling Pin.Convention Germany am 28. und 29. September 2026 im Areal Böhler in Düsseldorf. Die Verleihung der Rolling Pin.Awards und die Ehrung der 100 Best Chefs gehören zu den großen Höhepunkten der beiden Convention-Tage.

Wer live erleben will, wer plötzlich in die Top 10 schießt, wer zum höchsten Neueinstieg wird und welcher Koch am Ende als neue #1 der 100 Best Chefs Germany auf der Bühne steht, sollte diesen Moment nicht verpassen.

Sei live dabei, wenn Deutschlands beste Köche ihr Ranking erfahren – und sichere dir jetzt dein Ticket für die Rolling Pin.Convention Germany 2026.