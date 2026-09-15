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Preview: Das sind die 100 Best Chefs Deutschlands

100 BEST CHEFSRolling Pin.Convention
Die Branche hat nominiert und gevotet. Jetzt stehen die 100 besten Köche fest, die 2026 um die Spitze kämpfen. Wer Deutschlands neue Nummer eins wird, entscheidet sich bei der Rolling Pin.Convention in Düsseldorf.
September 15, 2026

Wer folgt auf Alexander Herrmann und Tobias Bätz? Wer schafft den größten Sprung nach vorne? Und welcher Name sorgt diesmal für die Überraschung des Jahres? Die 100 Kandidaten stehen fest – ihre Platzierungen bleiben vorerst unter Verschluss.

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Wer kürt sich zur Nummer 1 der 100 Best Chefs Germany? Geduld, bitte! Die Oscars der Gastronomie werden erst auf der Rolling Pin.Convention verliehen!

So entstehen die 100 Best Chefs

Bei den 100 Best Chefs entscheidet die Branche selbst. In der ersten Phase wurden Deutschlands beste Köche nominiert. Die 100 meistnominierten Namen schafften es anschließend ins Voting, in dem die Rolling Pin-Member ihre Favoriten bestimmten. Aus diesen Stimmen entsteht die Rangliste von Platz 1 bis 100. Die endgültigen Platzierungen werden im Rahmen der Rolling Pin.Convention veröffentlicht.

Um ganz vorne zu landen, müssen Köche jene überzeugen, die täglich selbst in dieser Branche arbeiten.

Und 2026 werden die Karten an der Spitze neu gemischt.

Tim Raue, der 2024 noch die Nummer eins war, wurde 2025 nach seiner zweiten Kür an die Spitze in den Legendenstatus erhoben. Damit steht er künftig nicht mehr selbst zur Wahl. Im vergangenen Jahr übernahmen Alexander Herrmann und Tobias Bätz gemeinsam Platz eins.

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tim raue // Restaurant Tim Raue // Berlintim-raue.com
Er gilt als der kompromissloseste, konsequenteste und gleichzeitig kreativste Chef Deutschlands. Eben deshalb wurde Tim Raue schon zwei Mal von der Branche zur Nummer #1 der 100 Best Chefs Germany gewählt, so auch 2024. Mit dieser Doppelkür zieht der Multigastronom nun in eine neue Liga ein – in die Halle der Legenden der Rolling Pin.Awards. Das bedeutet: Er steht zwar nicht mehr zur Wahl, nimmt aber als Nominator der Awards eine besondere Rolle ein, die einer (sehr jungen) Legende eben.

Wer greift nach Platz eins?

Eine der spannendsten Kandidaten ist Rosina Ostler. 2024 schaffte die Küchenchefin des Alois als höchster Neueinstieg den Sprung auf Platz 20 und wurde gleichzeitig als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet. Nur zwölf Monate später landete sie bereits auf Platz drei und war damit die bestplatzierte Frau Deutschlands.

Auch Jan Hartwig kennt die oberen Plätze bestens. 2023 lag der Münchner noch auf Rang 17, 2024 folgte der Sprung auf Platz zwei, 2025 wurde er Fünfter. Marco Müller vom Rutz steht noch konstanter im Spitzenfeld: Platz fünf 2023, Platz acht 2024, Platz sieben 2025.

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Tohru Nakamura und Dominik Schmid (Tohru in der Schreiberei, München) belegten 2025 Rang 2

Tohru Nakamura gehört ebenfalls längst zum engsten Kreis. Nach Rang sieben 2023 und Platz 19 im Folgejahr landete er 2025 gemeinsam mit Dominik Schmid auf Rang zwei. Thomas Schanz legte währenddessen einen bemerkenswerten Aufstieg hin: von Platz 53 im Jahr 2023 über Rang 24 auf Platz sechs 2025.

Diese Namen sind 2026 neu im Rennen

Spannung kommt auch von jenen Köchen, die im Ranking 2025 noch nicht vertreten waren. Einer davon ist Dennis Kuckuck. Nach dem Abschied von Joachim Wissler übernimmt dessen langjähriger Sous Chef im Vendôme – und schafft direkt den Sprung unter die 100 meistnominierten Köche.

Auch Timo Fritsche macht den nächsten Schritt. 2025 wurde der Chef des LA VIE by thomas bühner noch auf der alphabetischen Liste der Top Chefs geführt, jetzt steht er im Rennen um die 100 Best Chefs.

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Sterneköchin Cornelia Fischer im Restaurant Überfahrt | Foto: Studio49

Neu gegenüber dem Vorjahresranking sind außerdem Namen wie Jens Madsen, Cédric Schwitzer, Martin Stopp, Marvin Böhm, Sarah Hallmann und Cornelia Fischer. Wer davon den höchsten Einstieg schafft, erfahren wir erst in Düsseldorf.

Die 100 Nominierten 2026 von A bis Z

  • Bätz, Tobias – AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz
  • Bau, Christian – Victor’s Fine Dining by Christian Bau
  • Baur, Christian – Schwarzer Adler
  • Bender, Thorsten – sein
  • Berner, Jan-Philipp – Söl’ring Hof
  • Binder, Christian – Steinheuers Restaurant
  • Bodamer, Daniel – Brothers
  • Bodendorf, Holger – BODENDORF’S
  • Böhm, Marvin – Buoy
  • Buchta, Sebastian – Meierei Dirk Luther
  • Chmura, Benjamin – Tantris
  • Dal-Ben, Daniel – 1876 Daniel Dal-Ben
  • Del Fabro, Silio – Esplanade
  • Engelke, Oliver – Restaurant Rosin
  • Erfort, Klaus – GästeHaus Klaus Erfort
  • Fauster, Martin – Wolfshöhle
  • Fehling, Kevin – The Table
  • Fischer, Cornelia – Überfahrt
  • Fleischmann, Christian – Cheval Blanc
  • Frank, René – CODA
  • Frank, Sebastian – Horváth
  • Fridén, Peter – PURS
  • Fritsche, Timo – LA VIE by thomas bühner
  • Gallein, Benjamin – VOTUM
  • Gerber, Thomas – Oswalds Gourmetstube
  • Gottschlich, Daniel – OX & KLEE
  • Grainer, Christian – Christians
  • Grünwald, Christian – August by Christian Grünwald
  • Gschwendtner, Stefan – Speisemeisterei
  • Hagen-Wiest, Peter – ammolite – House of Light
  • Hallmann, Sarah – hallmann & klee
  • Hartwig, Jan – JAN
  • Heimann, Ulrich – Gourmet Restaurant PUR
  • Heldmann, Fabian – Der Zauberlehrling
  • Herrmann, Martin – Le Pavillon
  • Hoberg, Dirk – Ophelia
  • Hofmockel, Leon – La Société
  • Hohlfeld, Tony – Jante
  • Hohlwein, Alexander – 360 Grad
  • Imbusch, Thomas – 100/200 Kitchen
  • Kellermann, Thomas – Gourmetrestaurant Dichter
  • Kempf, Michael – Facil
  • Köthe, Andree – Essigbrätlein
  • Krolik, Andreas – Lafleur
  • Kuckuck, Dennis – Vendôme
  • Kunz, Christoph – KOMU
  • Leblond, Nathalie – Les Deux
  • Lemke, Thomas – Orangerie
  • Lohninger, Mario – Lohninger
  • Lumpp, Claus-Peter – Bareiss
  • Madsen, Jens – THE CLOUD by Käfer in der BMW Welt
  • Maurer, Ludwig – STOI
  • Meissner-Bebrout, Alina – bi
  • Michel, Torsten – Schwarzwaldstube
  • Morel, Frédéric – Coeur D’Artichaut
  • Müller, Marco – Rutz
  • Münch, André – Der Butt
  • Nagaya, Yoshizumi – Nagaya
  • Nakamura, Tohru – Tohru in der Schreiberei
  • Neugebauer, Stefan – Schwarzer Hahn
  • Ngo, Duc – Le Duc
  • Noack, Yannick – Gotthardt’s by Yannick Noack
  • Obendorfer, Sebastian – Eisvogel
  • Obergfell, Fabian – Mühle
  • Oster, Maurizio – Zeik
  • Ostler, Rosina – Alois
  • Paul, Dominik – OPUS V
  • Peifer, Benjamin – Intense
  • Pietsch, Robin – Pietsch
  • Rainer, Christoph – IKIGAI
  • Rambichler, Clemens – Sonnora
  • Rennhack, Marc – Sterneck
  • Rommel, Boris – Gourmet-Restaurant Le Cerf
  • Rüffer, Christoph – Haerlin
  • Ruggaber, Steffen – Lamm Rosswag
  • Sackmann, Jörg – Schlossberg
  • Sandor, Sebastian – Louis
  • Sarpong, Anthony – Anthony’s Kitchen
  • Saward, Ricky – Seven Swans
  • Schanz, Thomas – schanz
  • Schelling, Sigrid – Werneckhof
  • Schimkowitsch, Daniel – L.A. Jordan
  • Schlegel, Detlef – Stadtpfeiffer
  • Schmaus, Anton – STORSTAD
  • Schneider, Felix – etz
  • Schuster, Torben – Gut Lärchenhof
  • Schwingshackl, Erich – Schwingshackl Esskultur
  • Schwitzer, Cedric – Cédric Schwitzer’s Gourmet-Restaurant
  • Siewert, Ronny – Friedrich Franz
  • Sigl, Edip – ES
  • Steiner, Douce – Hirschen
  • Stemberg, Sascha – Haus Stemberg Anno 1864
  • Stopp, Martin – ATAMA by Martin Stopp
  • Stowasser, Julian – Lakeside
  • Strohe, Maximilian – Tulus Lotrek
  • Ulrich, Manuel – Ösch Noir
  • Waibel, Markus – Gourmetrestaurant “fine dining RS”
  • Weigel, Christopher – Clara Restaurant im Kaisersaal
  • Wolfsgruber, Jürgen – Sparkling Bistro
  • Zörner, Jonas – Lorenz Adlon Esszimmer

Wer wird Deutschlands neue Nummer eins?

Die Namen kennen wir. Die Reihenfolge bleibt geheim. Aufgelöst wird das Ranking dort, wo die Branche zusammenkommt: bei der Rolling Pin.Convention Germany am 28. und 29. September 2026 im Areal Böhler in Düsseldorf. Die Verleihung der Rolling Pin.Awards und die Ehrung der 100 Best Chefs gehören zu den großen Höhepunkten der beiden Convention-Tage.

Wer live erleben will, wer plötzlich in die Top 10 schießt, wer zum höchsten Neueinstieg wird und welcher Koch am Ende als neue #1 der 100 Best Chefs Germany auf der Bühne steht, sollte diesen Moment nicht verpassen.

Sei live dabei, wenn Deutschlands beste Köche ihr Ranking erfahren – und sichere dir jetzt dein Ticket für die Rolling Pin.Convention Germany 2026.

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