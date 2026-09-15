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Letzte Chance: Nur noch heute Early-Bird-Ticket sichern und 50 % sparen

Rolling Pin.Convention
Der Countdown läuft: Nur noch am 15. September gibt es das 2-Tagesticket für die Rolling Pin.Convention Germany 2026 zum Early-Bird-Preis. Jetzt 50 % sparen und für 98 Euro dabei sein.
September 15, 2026 | Text: Redaktion

Heute ist die letzte Chance, sich den Early-Bird-Vorteil für die Rolling Pin.Convention Germany 2026 zu sichern. Nur noch bis Tagesende kostet das Ticket für beide Convention-Tage 98 Euro.

Am 28. und 29. September trifft sich die Gastro- und Hospitality-Branche in Düsseldorf. Mehr als 100 Speaker, mehrere Stages und über 6.000 Quadratmeter Expo-Fläche machen die Rolling Pin.Convention zwei Tage lang zum Treffpunkt der Branche.

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Zwei Tage voller Highlights

Mit Jamie Oliver, Tim Mälzer, Rasmus Munk, Tim Raue, Norbert Niederkofler und vielen weiteren Größen stehen einige der spannendsten Köpfe der Gastronomie auf den Bühnen.

Dazu kommen Masterclasses, neue Produkte und Konzepte auf der Expo, Essen und Drinks, Networking sowie die Rolling Pin.Awards und die Party am Abend.

Kurz gesagt: zwei Tage voller Wissen, Inspiration, neuer Kontakte und Ideen, die du mit in den eigenen Betrieb nehmen kannst.

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Über 100 Speaker bringen ihre Ideen, Erfahrungen und Perspektiven live auf die Bühnen der Rolling Pin.Convention.
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Bei den Rolling Pin.Awards werden die besten der Branche gefeiert – Gänsehaut-Momente vorprogrammiert.
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Bei Masterclasses, Tastings und an den Partnerständen wird Wissen direkt erlebbar – und natürlich auch verkostet.

Early Bird endet heute

Wer bei der Rolling Pin.Convention Germany 2026 dabei sein will, kann nur noch heute 50 % sparen.

Das 2-Tagesticket kostet bis Tagesende 98 Euro – danach endet die Early-Bird-Aktion.

👉 Jetzt Ticket für die Rolling Pin.Convention Germany 2026 sichern.

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