60 Dollar für ein Brot: Martin Auer eröffnet in New York

Roggenmehl, Wasser, Salz und Zeit: Mehr braucht es bei RYE by MARTIN AUER nicht. Dafür braucht es beim Bezahlen etwas mehr. 60 Dollar kostet ein ganzer Laib des Roggen-Sauerteigbrots im neuen Store in Manhattan. Im Mittelpunkt steht ein einziges Brot – gebacken aus 100 Prozent Bio-Roggen aus Österreich.

Roggenmehl, Wasser, Salz und Zeit: Mehr braucht es bei RYE by MARTIN AUER nicht. Dafür braucht es beim Bezahlen etwas mehr. 60 Dollar kostet ein ganzer Laib des Roggen-Sauerteigbrots im neuen Store in Manhattan. Im Mittelpunkt steht ein einziges Brot – gebacken aus 100 Prozent Bio-Roggen aus Österreich.

Damit exportiert das Grazer Familienunternehmen seine Brotkultur erstmals über die österreichische Grenze. In der 285 Lafayette Street gibt es neben dem RYE auch verschiedene Aufstrichbrote. Der Standort liegt in einem Gebäude mit prominenter Vergangenheit: Hier lebte über Jahre David Bowie.

Ein Brot muss reichen

Das Konzept ist bewusst reduziert. Croissants, Baguettes und die übliche Bäckerei-Auswahl sucht man bei RYE vergeblich. Martin Auer konzentriert sich auf jenes Produkt, mit dem sich das Unternehmen in New York positionieren will: sein Roggen-Sauerteigbrot.

„Wir wollten nie einfach eine weitere Bäckerei in New York eröffnen“, sagt Auer. Baguette, Croissant, Weizenbrot und Kaffee gebe es in der Stadt bereits in großer Vielfalt. Der Fokus liege deshalb auf dem 100-prozentigen Bio-Roggen-Sauerteigbrot.

Ein ganzer Laib bringt rund 1,5 Kilogramm auf die Waage und kostet 60 Dollar. Wer kleiner einsteigen will, bekommt das Brot auch halb oder geviertelt. Damit wird aus einem österreichischen Grundnahrungsmittel in Manhattan ein ziemlich selbstbewusst bepreistes Statement.

Der erste Auer außerhalb Österreichs

Für Martin Auer hat New York auch eine persönliche Bedeutung. Seine Großmutter wollte einst mit ihrer Familie in die Stadt auswandern. Jahrzehnte später eröffnet er dort gemeinsam mit seinem Sohn Tim nun selbst einen Standort.

Gebacken wird direkt im Store. Ofen und Bäcker sind für die Gäste sichtbar, an der Brotwand finden 27 Laibe Platz. Selbst beim Interieur steckt ein Stück Steiermark in Manhattan: Ein freitragender Tisch mit einer durchgehenden Platte aus einem einzigen Baumstamm wurde eigens dort gefertigt.

MARTIN AUER betreibt nach eigenen Angaben 42 Filialen in Österreich, beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von rund 48 Millionen Euro. Mit RYE in New York kommt erstmals ein Standort außerhalb Österreichs dazu.