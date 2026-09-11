Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Konzepte & Openings

60 Dollar für ein Brot: Martin Auer eröffnet in New York

BrotMartin AuerNew York
Ein Laib Roggenbrot für 60 Dollar: Der Grazer Bäcker Martin Auer eröffnet mit RYE seinen ersten Standort außerhalb Österreichs – mitten in Manhattan.
September 11, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Jovani Demetrie

Roggenmehl, Wasser, Salz und Zeit: Mehr braucht es bei RYE by MARTIN AUER nicht. Dafür braucht es beim Bezahlen etwas mehr. 60 Dollar kostet ein ganzer Laib des Roggen-Sauerteigbrots im neuen Store in Manhattan. Im Mittelpunkt steht ein einziges Brot – gebacken aus 100 Prozent Bio-Roggen aus Österreich.

RYE_Tim-Martin_Jovani-Demetrie-scaled
Vater und Sohn der Auer-Dynastie in der neuen Manhattan-Location

Roggenmehl, Wasser, Salz und Zeit: Mehr braucht es bei RYE by MARTIN AUER nicht. Dafür braucht es beim Bezahlen etwas mehr. 60 Dollar kostet ein ganzer Laib des Roggen-Sauerteigbrots im neuen Store in Manhattan. Im Mittelpunkt steht ein einziges Brot – gebacken aus 100 Prozent Bio-Roggen aus Österreich.

RYE_Tim-Martin_Jovani-Demetrie-scaled
Vater und Sohn der Auer-Dynastie in der neuen Manhattan-Location

Damit exportiert das Grazer Familienunternehmen seine Brotkultur erstmals über die österreichische Grenze. In der 285 Lafayette Street gibt es neben dem RYE auch verschiedene Aufstrichbrote. Der Standort liegt in einem Gebäude mit prominenter Vergangenheit: Hier lebte über Jahre David Bowie.

Ein Brot muss reichen

Das Konzept ist bewusst reduziert. Croissants, Baguettes und die übliche Bäckerei-Auswahl sucht man bei RYE vergeblich. Martin Auer konzentriert sich auf jenes Produkt, mit dem sich das Unternehmen in New York positionieren will: sein Roggen-Sauerteigbrot.

„Wir wollten nie einfach eine weitere Bäckerei in New York eröffnen“, sagt Auer. Baguette, Croissant, Weizenbrot und Kaffee gebe es in der Stadt bereits in großer Vielfalt. Der Fokus liege deshalb auf dem 100-prozentigen Bio-Roggen-Sauerteigbrot.

RYE_Loaf_Jovani-Demetrie-scaled

Ein ganzer Laib bringt rund 1,5 Kilogramm auf die Waage und kostet 60 Dollar. Wer kleiner einsteigen will, bekommt das Brot auch halb oder geviertelt. Damit wird aus einem österreichischen Grundnahrungsmittel in Manhattan ein ziemlich selbstbewusst bepreistes Statement.

Der erste Auer außerhalb Österreichs

Für Martin Auer hat New York auch eine persönliche Bedeutung. Seine Großmutter wollte einst mit ihrer Familie in die Stadt auswandern. Jahrzehnte später eröffnet er dort gemeinsam mit seinem Sohn Tim nun selbst einen Standort.

RYE_Exterior_Jovani-Demetrie-scaled

Gebacken wird direkt im Store. Ofen und Bäcker sind für die Gäste sichtbar, an der Brotwand finden 27 Laibe Platz. Selbst beim Interieur steckt ein Stück Steiermark in Manhattan: Ein freitragender Tisch mit einer durchgehenden Platte aus einem einzigen Baumstamm wurde eigens dort gefertigt.

MARTIN AUER betreibt nach eigenen Angaben 42 Filialen in Österreich, beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von rund 48 Millionen Euro. Mit RYE in New York kommt erstmals ein Standort außerhalb Österreichs dazu.

BrotMartin AuerNew York
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
BrotMartin AuerNew York
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

HR & Recruiting Tipps
Warum gerade gute Mitarbeiter kündigen
Gute Leute zu finden ist schwer. Sie zu halten offenbar noch schwerer. Dabei ist längst bekannt, was Mitarbeiter wollen. Die besten Arbeitgeber zeigen, warum HR…
News
Diese 15 Köche bekommst du wohl nie wieder gemeinsam auf eine Bühne
Jamie Oliver, Rasmus Munk, Tim Mälzer, Tim Raue und einige der spannendsten Köche Europas: Diese 15 Namen solltest du auf der Rolling Pin.Convention Germany 2026…
News
Stefan ‘Der Hexer’ Wiesner: “Ich bin schon immer meinen Weg gegangen”
Stefan Wiesner kocht mit Steinen, Bäumen, Musik und Kunst – und hat sich damit über Jahrzehnte eine kulinarische Sprache geschaffen, die kaum mit einer anderen…

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Chef de Rang
Commis de Cuisine
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Wirtshausküche & Fine Dining
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Medical Holistic Manager / Spa Leitung
Head of Sales, Marketing & PR
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Restaurantleiter m/w/d
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
BarkellnerIn (m/w/d)
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Kinder- und Jugendbetreuer (m/w/d)
Masseur (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Partie
F&BTrainee (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Chef de Partie / Patisserie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Haustechniker:in
Chef de Rang - Gastgeber im Restaurant
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Rezeption, Gästebetreuung, Empfang, Reservierung
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Küchenchef a la Carte (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Restaurantleitung Stellvertretung
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Sales & Account Manager (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Barmitarbeiter
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Jungkoch
Pâtissier / Konditor
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Chef de Partie - Saucier im ElisabethHotel
Chef de Rang für Halbpension
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Leitung Reservierung und Back Office Rezeption (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Jobs