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Das Spitzenrestaurant Loft im Designhotel SO/ Vienna hat sich neu erfunden

RestaurantWien
Das im 18. Stock des Wiener Designhotel SO/ Vienna beheimatet Restaurant Loft ist seit Jahren eine Institution. Nicht nur wegen seiner hervorragenden Aussicht sondern auch wegen der Kulinarik. Nun hat sich das Loft neu erfunden.
September 16, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Das Loft

74 Meter über Wien beginnt für das LOFT ein neues Kapitel. Nach umfassender Neugestaltung feiert das Restaurant im von Jean Nouvel entworfenen Design Tower sein Reopening. Der 360-Grad-Blick über die Stadt bleibt, Interieur und Auftritt wurden neu gedacht – kulinarisch führt Chef de Cuisine Peter Duransky seine bisherige Linie weiter.

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74 Meter über Wien beginnt für das LOFT ein neues Kapitel. Nach umfassender Neugestaltung feiert das Restaurant im von Jean Nouvel entworfenen Design Tower sein Reopening. Der 360-Grad-Blick über die Stadt bleibt, Interieur und Auftritt wurden neu gedacht – kulinarisch führt Chef de Cuisine Peter Duransky seine bisherige Linie weiter.

Das-Loft_Loft-Boxes_c-Das-Loft

Für die Neugestaltung holte sich das LOFT BEHF Architects an Bord. Ziel war es, den Raum weiterzuentwickeln, ohne jene Elemente zu verlieren, die das Restaurant seit Jahren prägen. Höhe und Aussicht bleiben die großen Konstanten, das neue Interieur lässt dem 360-Grad-Blick bewusst Raum.

„Der wichtigste Gradmesser für die Neuausrichtung ist nicht die Optik, sondern wie sich unsere Gäste im neuen Ambiente fühlen“, sagt General Manager Christian Klaus. 

Vertraute Aromen, neu gedacht

In der Küche bleibt Peter Duransky am Ruder. Der Chef de Cuisine prägt das LOFT bereits seit 2018 und setzt weiterhin auf kräftige, vertraute Aromen aus der mitteleuropäischen Küche. Saisonale Zutaten und eine zeitgemäße Handschrift sollen den Gerichten neue Spannung geben, ohne sie unnötig zu überladen.

Im Mittelpunkt stehen vertraute Geschmäcker, die Duransky mit saisonalen Produkten weiterentwickelt. Klare Gerichte und sorgfältiges Handwerk prägen die kulinarische Linie.

Unterstützt wird er von einem eingespielten Team aus Küche, Patisserie und Service. Auch der Weinkeller bleibt ein wichtiger Bestandteil des Konzepts: Mehr als 700 Weine stehen zur Auswahl, ergänzt durch das Angebot an der Bar.

Neuer Look mit Wiener Handschrift

Die Neuausrichtung endet nicht beim Interieur. Auch das Erscheinungsbild des Teams wurde überarbeitet. Die neuen Uniformen stammen vom Wiener Designer Jürgen Christian Hoerl und greifen mit klarer Linienführung und zurückhaltender Eleganz den neuen Auftritt des Hauses auf.

Damit setzt das LOFT beim Reopening auf Veränderung mit Wiedererkennungswert. Der Blick über Wien bleibt die große Konstante – vom 18. Stock aus soll nun auch der Rest des Erlebnisses wieder stärker mitziehen.

Das-Loft_Loft-Lounge_c-Das-Loft-scaled

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