Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Unique Places & Openings

Bistronomie auf Zeit: Neues Gastro-Konzept startet in Krems

Zwei Gastronomen, ein neues Kapitel und ein Ablaufdatum: Patrick Schlager und Lukas Waldner eröffnen mit BRUT et BOIS ein Bistro, das französische Klassiker neu interpretiert.
Oktober 8, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: beigestellt

Am 9. Oktober 2026 eröffnet am Dreifaltigkeitsplatz 1 in Krems das BRUT et BOIS. Hinter dem neuen Bistronomie-Konzept stehen Patrick Schlager und Lukas Waldner, die bereits im KON SHIKA by ÆLIUM am selben Standort tätig waren. Jetzt setzen die beiden ihre eigenen Vorstellungen von moderner, unkomplizierter Gastronomie um. Dafür haben sie allerdings nur begrenzt Zeit: Das Projekt ist vorerst bis August 2027 geplant.

IMG_7712

Am 9. Oktober 2026 eröffnet am Dreifaltigkeitsplatz 1 in Krems das BRUT et BOIS. Hinter dem neuen Bistronomie-Konzept stehen Patrick Schlager und Lukas Waldner, die bereits im KON SHIKA by ÆLIUM am selben Standort tätig waren. Jetzt setzen die beiden ihre eigenen Vorstellungen von moderner, unkomplizierter Gastronomie um. Dafür haben sie allerdings nur begrenzt Zeit: Das Projekt ist vorerst bis August 2027 geplant.

IMG_7712

Bistroklassiker mit eigenem Dreh

„Bistronomie, Baby!“ lautet das Motto des neuen Lokals. Dahinter steckt eine Küche, die sich an klassischen Bistrogerichten orientiert und diese mit kreativen Ideen neu interpretiert. Patrick Schlager übernimmt die Küche, während Lukas Waldner im Gastraum für Service und Atmosphäre verantwortlich ist.

Auf der Speisekarte stehen unter anderem Cabbage au Poivre, Bouchot-Muscheln mit Pommes frites, Cacio e Pere und Cotoletta. Hochwertige Produkte und eine entspannte Atmosphäre sollen dabei Hand in Hand gehen.

Eine halbe Flasche geht immer

Auch beim Wein verfolgen Schlager und Waldner einen unkomplizierten Ansatz. Neben einer vielseitigen Auswahl liegt der Fokus auf Halbflaschen. Die Idee: Wer sich nicht gleich auf eine ganze Flasche festlegen möchte, kann verschiedene Weine entdecken und kombinieren.

Das BRUT et BOIS soll dabei ebenso für ein schnelles Glas Wein oder einen einzelnen Gang funktionieren wie für einen ausgedehnten Abend mit Freunden.

Geöffnet ist das Lokal von Freitag bis Montag, jeweils von 12 bis 14:30 Uhr und von 18 bis 21 Uhr.

Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Unique Places & Openings
Kaffee war gestern? Jetzt kommt das Matchamobil
Matcha bekommt sein eigenes Fahrzeug: Das Wiener Unternehmen Espressomobil macht aus dem Trendgetränk ein eigenständiges Konzept und setzt dabei auf Festivals, Events und Social Media.
Unique Places & Openings
Dolve Vita on Speed: Tim Raue startet SPIZZA PIZZA
48 Stunden Teigruhe, unter drei Minuten im Ofen: Mit SPIZZA PIZZA bringt der Zwei-Sterne-Koch seine Idee von Pizza an Flughäfen und Bahnhöfe. Im Dezember startet…
Unique Places & Openings
Spitzenkoch Daniel Boulud tischt am Broadway neu auf
Französische Klassiker, eine große Rotisserie und eine versteckte Bar: Gegenüber dem Lincoln Center bündelt der Spitzenkoch Daniel Boulud vertraute Gerichte und neue Ideen unter einem…

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Haustechniker (m/w/d)
Leitung Sales & Reservierung (m/d/w)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Private Hotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Chef de Rang (m/w/d)
Marketing Mitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Commis de Cuisine/ Chef de Partie
Chef de Partie/Commis de Cuisine
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Asst. Restaurant Manager – Schwerpunkt Wein
Stv. Hoteldirektor (all genders)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Restaurantleitung Stellvertretung
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Chef de Partie (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Chef de Rang
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Chef de Rang
Rezeptionist/in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Commis de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Leitung Reservierung und Back Office Rezeption (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Sous Chef
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Chef de Partie - Entremétier (m/w/d)
Mitarbeiter Buchhaltung (m/w/d) in Teilzeit
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Pâtissier / Konditor
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Breidenbacher Hof
40212 Düsseldorf, Deutschland
Technischer Leiter (m/w/d)
Doorman/ Bellman (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Oberjoch - Familux Resort
87541 Bad Hindelang , Deutschland
Asst. Service Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Wirtshausküche & Fine Dining
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
The Grand Green - Familux Resort
98559 Oberhof, Deutschland
Lehrstelle ab Sommer 2027
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
BarkellnerIn (m/w/d)
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Holistic Assistant
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Restaurantleiter m/w/d
Entdecke alle Jobs
Jobs