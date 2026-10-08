Bistronomie auf Zeit: Neues Gastro-Konzept startet in Krems

Am 9. Oktober 2026 eröffnet am Dreifaltigkeitsplatz 1 in Krems das BRUT et BOIS. Hinter dem neuen Bistronomie-Konzept stehen Patrick Schlager und Lukas Waldner, die bereits im KON SHIKA by ÆLIUM am selben Standort tätig waren. Jetzt setzen die beiden ihre eigenen Vorstellungen von moderner, unkomplizierter Gastronomie um. Dafür haben sie allerdings nur begrenzt Zeit: Das Projekt ist vorerst bis August 2027 geplant.

Am 9. Oktober 2026 eröffnet am Dreifaltigkeitsplatz 1 in Krems das BRUT et BOIS. Hinter dem neuen Bistronomie-Konzept stehen Patrick Schlager und Lukas Waldner, die bereits im KON SHIKA by ÆLIUM am selben Standort tätig waren. Jetzt setzen die beiden ihre eigenen Vorstellungen von moderner, unkomplizierter Gastronomie um. Dafür haben sie allerdings nur begrenzt Zeit: Das Projekt ist vorerst bis August 2027 geplant.

Bistroklassiker mit eigenem Dreh

„Bistronomie, Baby!“ lautet das Motto des neuen Lokals. Dahinter steckt eine Küche, die sich an klassischen Bistrogerichten orientiert und diese mit kreativen Ideen neu interpretiert. Patrick Schlager übernimmt die Küche, während Lukas Waldner im Gastraum für Service und Atmosphäre verantwortlich ist.

Auf der Speisekarte stehen unter anderem Cabbage au Poivre, Bouchot-Muscheln mit Pommes frites, Cacio e Pere und Cotoletta. Hochwertige Produkte und eine entspannte Atmosphäre sollen dabei Hand in Hand gehen.

Eine halbe Flasche geht immer

Auch beim Wein verfolgen Schlager und Waldner einen unkomplizierten Ansatz. Neben einer vielseitigen Auswahl liegt der Fokus auf Halbflaschen. Die Idee: Wer sich nicht gleich auf eine ganze Flasche festlegen möchte, kann verschiedene Weine entdecken und kombinieren.

Das BRUT et BOIS soll dabei ebenso für ein schnelles Glas Wein oder einen einzelnen Gang funktionieren wie für einen ausgedehnten Abend mit Freunden.

Geöffnet ist das Lokal von Freitag bis Montag, jeweils von 12 bis 14:30 Uhr und von 18 bis 21 Uhr.