Diese 15 Köche bekommst du wohl nie wieder gemeinsam auf eine Bühne

So ein Line-up bekommst du selten an einem Ort. Am 28. und 29. September treffen sich in Düsseldorf die prägendsten Köpfe unserer Branche – mit unterschiedlichen Handschriften, Perspektiven und Ideen darüber, wie sich Gastronomie und Fine Dining weiterentwickeln.

Mehr als 100 Speaker stehen insgesamt im Programm. Diese 15 Köche gehören für uns ganz nach oben auf die Must-see-Liste.

Jamie Oliver – vom Naked Chef zum Gastro-Unternehmer

Er hat Millionen Menschen zum Kochen gebracht, Restaurants aufgebaut, Rückschläge erlebt und sich immer wieder neu erfunden. Auf der Rolling Pin.Convention spricht Jamie Oliver offen über Fehler, Learnings und seinen Weg vom Koch zum internationalen Unternehmer.

Sein Auftritt ist eine Premiere: Er steht erstmals bei einem Fachkongress in Deutschland auf der Bühne.

Rasmus Munk – so sieht Fine Dining morgen aus

Ein Abend im Alchemist ist Essen, Theater, Kunst und gesellschaftliches Statement zugleich. Rasmus Munk zählt zu den progressivsten Köchen der Welt und stellt klassische Vorstellungen von Fine Dining konsequent infrage.

Auf der Bühne zeigt er, wie Gastronomie mehr sein kann als ein perfekter Teller – und wohin die Reise gehen könnte.

Tim Mälzer – was erfolgreiche Gastronomie wirklich braucht

Tim Mälzer kennt Küche, Fernsehen und Gastronomiegeschäft aus allen Perspektiven. Auf der Convention gibt er Einblicke hinter die Kulissen von „Kitchen Impossible“ und spricht darüber, wie starke Gastro-Konzepte entstehen.

Direkt, praxisnah und mit Erfahrungen aus Küche, TV und Gastronomiegeschäft.

Tim Raue – vom Koch zur Marke

Zwei Sterne, TV-Karriere, mehrere Konzepte und eine der bekanntesten kulinarischen Handschriften Deutschlands: Tim Raue hat längst gezeigt, dass ein Koch weit über den eigenen Herd hinausdenken kann.

In Düsseldorf spricht er unter anderem mit Jan Hartwig und Max Strohe über Sterne, Status, Schattenseiten und die Zukunft des Fine Dining.

Lukas Mraz & Philip Rachinger – Fine Dining ohne steife Regeln

Lukas Mraz und Philip Rachinger stehen für eine Küche, die Fine Dining verspielt und mit klarer eigener Handschrift denkt. Auf der Convention widmen sie sich gemeinsam den „7 Todsünden der Küche“.

Dabei geht es um die Frage, welche alten Regeln Spitzenküche heute überhaupt noch braucht – und was passiert, wenn man beginnt, sie bewusst zu hinterfragen.

Norbert Niederkofler – Regionalität, die wirklich weit geht

Regional und saisonal kann heute jeder auf die Karte schreiben. Norbert Niederkofler zeigt, was passiert, wenn daraus eine konsequente kulinarische DNA wird.

Auf der Convention erklärt er, wie Herkunft, Handwerk und Umgebung zu einer unverwechselbaren Küche zusammenfinden.

Santiago Lastra – Fusion Cuisine neu gedacht

Mexikanische Identität, britische Produkte und Techniken aus aller Welt: Santiago Lastra zeigt in seinem Londoner KOL, wie spannend Küche wird, wenn Herkunft kein enges Korsett ist.

Sein Ansatz liefert den perfekten Denkanstoß: Was passiert etwa, wenn deutsche Produkte auf japanische Techniken treffen?

Sara Aqel – Heimat neu auf den Teller gebracht

Sara Aqel verbindet ihre palästinensisch-jordanischen Wurzeln mit internationaler Küchenerfahrung. Gewürze, Erinnerungen und Techniken aus ihrer Heimat werden dabei nicht konserviert, sondern weitergedacht.

Auf der Convention spricht sie über unkonventionelle Küchenphilosophien – und liefert damit neue Perspektiven weit über die Levante hinaus.

Max Stiegl – Respekt beginnt beim ganzen Produkt

Innereien, ungewöhnliche Cuts, kompromisslose Produktküche: Max Stiegl geht dahin, wo andere lieber wegschauen.

Seine Haltung ist klar: Wer Lebensmittel wirklich respektiert, verwertet mehr als nur die bequemsten Stücke. Auf der DNA.Stage stellt er einmal mehr Fragen, die garantiert nicht jeder stellen würde.

Elif Oskan & Markus Stöckle – wenn Essen zum Erlebnis wird

Elif Oskan und Markus Stöckle stehen für eine progressive, unterhaltsame Küche mit klarer eigener Handschrift. Während Oskan ihre türkischen Wurzeln mit internationalem Spitzenhandwerk verbindet, bringt Stöckle Allgäuer Herkunft und Erfahrungen aus der internationalen Spitzengastronomie ein.

Gemeinsam zeigen sie auf der Convention, wie aus einem Restaurantbesuch weit mehr als nur gutes Essen wird.

The Duc Ngo – groß denken, immer wieder neu anfangen

Vom Flüchtlingskind zum Multi-Gastronomen mit mehr als zehn Lokalen: The Duc Ngo zeigt, wohin Mut, Neugier und unternehmerischer Wille führen können.

Kaum jemand entwickelt so konsequent neue Restaurantideen und verbindet dabei unterschiedlichste Küchen miteinander. Genau darüber spricht er auf der Convention.

Alexander Herrmann & Tobias Bätz – wenn Essen allein nicht mehr reicht

Alexander Herrmann und Tobias Bätz zeigen, dass ein Restaurantbesuch heute weit mehr sein kann als das, was auf dem Teller liegt. Inszenierung, Atmosphäre und Experience werden immer wichtiger – und genau darin liegt für sie ein entscheidender Teil moderner Gastronomie.

Auf der Convention zeigen sie, wie aus gutem Essen ein Erlebnis wird, das im Gedächtnis bleibt.

Sebastian Frank – Fine Dining ohne Pflichtprogramm

Kaviar, Luxusprodukte, klassische Regeln? Sebastian Frank braucht all das nicht, um große Küche zu machen.

Mit „Fuck Kaviar: Fine Dine 3.0“ stellt der Zwei-Sterne-Koch auf der Chefs.Stage seine Sicht auf modernes Fine Dining vor – mit klarer Haltung und ohne Ehrfurcht vor alten Konventionen.

Lucki Maurer – Fleischwissen aus erster Hand

Wenn es um Fleisch geht, führt an Lucki Maurer kaum ein Weg vorbei. Seine Stärke liegt gerade dort, wo andere nur die bekannten Edelstücke sehen.

Auf der Convention widmet er sich vergessenen Cuts und zeigt, wie viel Potenzial in konsequenter Ganzkörperverwertung steckt.

Jens Madsen – kulinarische Grenzen verschieben

Mit seinem „Culinary Nomadism“ verbindet Jens Madsen Aromen und Techniken aus unterschiedlichen Weltregionen mit ausgewählten regionalen Produkten.

Auf der Convention zeigt der Zwei-Sterne-Koch des The Cloud by Käfer, wie kultureller Austausch zu einer ganz eigenen kulinarischen Handschrift werden kann – und warum Herkunft dabei kein starres Korsett sein muss.

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Bis 15. September bekommst du das Ticket für beide Tage der Rolling Pin.Convention Germany 2026 noch mit -50 % – schnell sein lohnt sich!

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