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HR & Recruiting Tipps

Warum gerade gute Mitarbeiter kündigen

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Gute Leute zu finden ist schwer. Sie zu halten offenbar noch schwerer. Dabei ist längst bekannt, was Mitarbeiter wollen. Die besten Arbeitgeber zeigen, warum HR nicht nebenbei funktionieren kann.
September 11, 2026 | Fotos: Unsplash

Die besten Mitarbeiter kündigen selten aus dem Nichts. Fehlende Wertschätzung, unplanbare Arbeitszeiten, kaum Entwicklungsmöglichkeiten oder das Gefühl, im Betrieb nur eine Personalnummer zu sein: Oft sammelt sich vieles an, bevor die Kündigung auf dem Tisch liegt.

Und genau hier liegt eines der größten Probleme der Gastronomie und Hotellerie. Viele Betriebe investieren enorme Energie in Recruiting – und behandeln HR danach wie eine Aufgabe, die irgendwo zwischen Dienstplan, Einkauf und Tagesgeschäft mitlaufen soll.

Das funktioniert nicht mehr.

Eine groß angelegte Rolling-Pin-Befragung unter Mitarbeitern aus Gastronomie und Hotellerie hat gezeigt, was tatsächlich zählt. Ganz vorne stehen faire Bezahlung, flexible Arbeitszeiten und Wertschätzung. Dazu kommen Entwicklungsmöglichkeiten, attraktive Benefits, planbare Freizeit und eine Unternehmenskultur, in der Menschen gerne arbeiten.

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Stolze Top Arbeitgeber 2026 (von links): Heinz Reitbauer und Viktoria Bauböck (Steirereck), Simone Remes (Schlosshotel Fiss), Andreas Keese (Hotel Sacher) sowie Alexander Pilsl (Hotel Guglwald) und Boris Braun (Restaurant Apron).

Gute Mitarbeiter wollen eine Perspektive

Ein höheres Gehalt kann kurzfristig helfen. Einen guten Arbeitgeber macht es noch nicht.

Wer seine besten Leute halten will, muss ihnen zeigen, wohin die Reise geht. Gibt es Weiterbildungen? Kann jemand Verantwortung übernehmen? Sind Arbeitszeiten verlässlich? Hört die Führung zu? Werden gute Leistungen wahrgenommen?

Die Kriterien der Rolling Pin Top-Arbeitgeber setzen genau dort an: faire und übertarifliche Bezahlung, Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Work-Life-Balance, Benefits sowie Unternehmenskultur und Teamspirit. Betriebe werden nicht aufgrund einer hübschen Employer-Branding-Kampagne ausgezeichnet, sondern müssen sich einem Audit stellen.

Die entscheidende Erkenntnis ist simpel: HR ist kein Nebenbei-Job.

Personalführung muss genauso professionell behandelt werden wie Einkauf, Marketing oder Controlling. Wer erst über Mitarbeiterbindung nachdenkt, wenn drei Kündigungen gleichzeitig auf dem Schreibtisch liegen, ist zu spät dran.

Was die besten Arbeitgeber anders machen

Wie unterschiedlich gute Arbeitgeber aussehen können, zeigt etwa das Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust. Der Betrieb zählt bereits zu den ausgezeichneten Top-Arbeitgebern und steht exemplarisch dafür, welche Bedeutung professionelles Recruiting und Mitarbeiterbindung bei großen Hospitality-Unternehmen inzwischen haben. Auch Häuser wie das Genusshotel Sackmann, das Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München oder das Kempinski Hotel Berchtesgaden gehören aktuell zur deutschen Top-Arbeitgeber-Übersicht.

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Die Rolling Pin.Convention ist der perfekte Ort, wo sich Arbeitgeber und neue Talente vernetzen

Wer wissen will, welche Betriebe die Anforderungen erfüllen, findet hier die Übersicht der Top-Arbeitgeber.

Genau dieses Thema bekommt auch bei der Rolling Pin.Convention Germany seinen eigenen Raum. In der Karriere Lounge treffen Mitarbeiter, Führungskräfte, HR-Verantwortliche und Arbeitgeber direkt aufeinander. Wer einen neuen Job sucht, kann mehrere Unternehmen an einem Ort kennenlernen. Wer Personal sucht, bekommt gleichzeitig einen ziemlich direkten Eindruck davon, womit andere Arbeitgeber um die besten Leute kämpfen. Die Top-Arbeitgeber Germany 2026 werden am zweiten Tag der Rolling Pin.Convention ausgezeichnet.

Die Rolling Pin.Convention Germany findet am 28. und 29. September in Düsseldorf statt. Bis 15. September sind Early-Bird-Tickets zum halben Preis erhältlich. Schnell sein!

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