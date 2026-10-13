Winterhalter ehrt Marco Tardt als „Spüler des Jahres 2026“

Mit dem Award „Spüler des Jahres“ rückt Winterhalter die Menschen ins Rampenlicht, die im Hintergrund dafür sorgen, dass in Gastronomieküchen alles läuft. Im Rahmen der Rolling Pin Convention wurde Marco Tardt vom Restaurant L.A. Jordan in Deidesheim zum „Spüler des Jahres 2026“ gekürt.

Für die zweite Auflage gingen knapp 50 Bewerbungen ein – mehr als im Premierenjahr. Hinter vielen Bewerbungen stehen persönliche Geschichten, die bewegen und beeindrucken: von fleißigen Menschen in der Spülküche, die Tag für Tag alles geben, und von Chefs, die ihren Spüler als unverzichtbar für den Betrieb bezeichnen. Der sechsköpfigen Jury des Fachmagazins Rolling Pin fiel die Auswahl entsprechend schwer.

Marco Tardt arbeitet seit 13 Jahren im L.A. Jordan. Die Jury überzeugte ein langjähriger Mitarbeiter, der auch unter hohem Druck seinen Humor behält und gemeinsam mit dem Unternehmen gewachsen ist. Seine Verlässlichkeit und Ausdauer machen ihn zu einer festen Größe im Team. Patrick Mairold, Souschef im L-A. Jordan hat Marco beworben und ergänzt: „Mit trockenem Humor und spontanen, oft unfreiwillig komischen Aktionen sorgt er immer für gute Stimmung.“ In der Bewerbung hebt Mairold die besondere Sorgfalt von Marco hervor. Selbst mit dem hochwertigen Hering-Porzellan arbeitet er routiniert und umsichtig: „Marco ist für uns ein wichtiger Baustein auf dem Weg unseres Hauses zum dritten Michelin-Stern.“ Auch Nachhaltigkeit gehört für Marco zum Arbeitsalltag. Er achtet darauf, dass die Spülmaschinenkörbe vollständig beladen sind, vermeidet unnötige Leerlaufzeiten und pflegt seine Maschine mit großer Sorgfalt.

Der Titel „Spüler des Jahres“ ist mit einem Gastronomie-Gutschein im Wert von 1.000 Euro verbunden. Auch der Betrieb wird belohnt: Das L.A. Jordan erhält eine Winterhalter Untertischspülmaschine der UC-Serie inklusive Wasseraufbereitung. Platz 2 ging an Sonja Rexhaj vom Parkhotel Ilshofen. Platz 3 sicherte sich Josephine Sommerhalter vom Restaurant Luginsland.

Mit der Auszeichnung macht Winterhalter eine Berufsgruppe sichtbar, deren Arbeit für den reibungslosen Ablauf in der Gastronomie unverzichtbar ist. Die zweite Auflage knüpft an das Ziel des 2025 gestarteten Formats an: den Einsatz der Spülteams und ihren wichtigen Beitrag zum Erfolg eines Betriebs zu würdigen.