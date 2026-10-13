Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Industry News

Winterhalter ehrt Marco Tardt als „Spüler des Jahres 2026“

Werbung
Knapp 50 Bewerbungen bei der zweiten Auflage des Awards – der langjährige Mitarbeiter des L.A. Jordan überzeugt mit Verlässlichkeit, Humor und großem Einsatz.
Oktober 13, 2026 | Fotos: Winterhalter Gastronom GmbH

Mit dem Award „Spüler des Jahres“ rückt Winterhalter die Menschen ins Rampenlicht, die im Hintergrund dafür sorgen, dass in Gastronomieküchen alles läuft. Im Rahmen der Rolling Pin Convention wurde Marco Tardt vom Restaurant L.A. Jordan in Deidesheim zum „Spüler des Jahres 2026“ gekürt.

Marco-Tardt-kitchen-porter-of-the-year-2026_picture_INT_WH_Screen_96dpi_RGB

Für die zweite Auflage gingen knapp 50 Bewerbungen ein – mehr als im Premierenjahr. Hinter vielen Bewerbungen stehen persönliche Geschichten, die bewegen und beeindrucken: von fleißigen Menschen in der Spülküche, die Tag für Tag alles geben, und von Chefs, die ihren Spüler als unverzichtbar für den Betrieb bezeichnen. Der sechsköpfigen Jury des Fachmagazins Rolling Pin fiel die Auswahl entsprechend schwer.

Marco Tardt arbeitet seit 13 Jahren im L.A. Jordan. Die Jury überzeugte ein langjähriger Mitarbeiter, der auch unter hohem Druck seinen Humor behält und gemeinsam mit dem Unternehmen gewachsen ist. Seine Verlässlichkeit und Ausdauer machen ihn zu einer festen Größe im Team. Patrick Mairold, Souschef im L-A. Jordan hat Marco beworben und ergänzt: „Mit trockenem Humor und spontanen, oft unfreiwillig komischen Aktionen sorgt er immer für gute Stimmung.“ In der Bewerbung hebt Mairold die besondere Sorgfalt von Marco hervor. Selbst mit dem hochwertigen Hering-Porzellan arbeitet er routiniert und umsichtig: „Marco ist für uns ein wichtiger Baustein auf dem Weg unseres Hauses zum dritten Michelin-Stern.“ Auch Nachhaltigkeit gehört für Marco zum Arbeitsalltag. Er achtet darauf, dass die Spülmaschinenkörbe vollständig beladen sind, vermeidet unnötige Leerlaufzeiten und pflegt seine Maschine mit großer Sorgfalt.

Marco-Tardt-kitchen-porter-of-the-year-2026-Rudi-Seubert_picture_INT_WH_Screen_96dpi_RGB

Der Titel „Spüler des Jahres“ ist mit einem Gastronomie-Gutschein im Wert von 1.000 Euro verbunden. Auch der Betrieb wird belohnt: Das L.A. Jordan erhält eine Winterhalter Untertischspülmaschine der UC-Serie inklusive Wasseraufbereitung. Platz 2 ging an Sonja Rexhaj vom Parkhotel Ilshofen. Platz 3 sicherte sich Josephine Sommerhalter vom Restaurant Luginsland.

Mit der Auszeichnung macht Winterhalter eine Berufsgruppe sichtbar, deren Arbeit für den reibungslosen Ablauf in der Gastronomie unverzichtbar ist. Die zweite Auflage knüpft an das Ziel des 2025 gestarteten Formats an: den Einsatz der Spülteams und ihren wichtigen Beitrag zum Erfolg eines Betriebs zu würdigen.

Werbung
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Industry News
Sponsored
Designpreis für Friedr. Dick – DarkNitro überzeugt die Jury
Friedr. Dick erhält den German Design Award 2026. Die Messerserie DarkNitro wird in der Kategorie Excellent Product Design – Kitchen als „Winner“ ausgezeichnet.
Industry News
Sponsored
Ein Resort mit drei Sternen. Werde Teil eines besonderen Erlebnisses.
Im Ammolite und Eatrenalin trifft Leidenschaft auf höchste Qualität. Entdecke Deine Möglichkeiten und werde Teil unserer ausgezeichneten Fine-Dining-Teams.
Industry News
Sponsored
Zwei Profis – Gastro & Revenue. Eine KI. Schluss mit Bauchgefühl.
Die Gastronomie ist eine der wenigen Branchen, in denen noch immer aus dem Bauch heraus gesteuert wird: Preise, Einkauf, Personaleinsatz – vieles basiert auf Erfahrung,…

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Breidenbacher Hof
40212 Düsseldorf, Deutschland
Demichef de Partie (m/w/d)
F&B Tournant (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Souschef
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Physiotherapeut (m/w/d) auf selbstständiger Basis
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Commis de Patisserie (m/w/d)
Chef de Partie / Patisserie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Oberjoch - Familux Resort
87541 Bad Hindelang , Deutschland
Asst. Service Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
Rezeptionist/in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Pizza-Pasta Koch
Saucier (m/w/d) in Vollzeit
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
TAUROA GmbH
5020 Salzburg, Österreich
SERVICELEITER (m/w/x)
SOMMELIER (m/w/x)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Chef de Rang / Commis de Rang
Chef de Partie/Commis de Cuisine
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Rezeptionist/ -in mit Bereitschaft zur Wochenendarbeit!
Commis de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Pâtissier / Konditor
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Sous Chef
Barmitarbeiter
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Private Hotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
BarkellnerIn (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Wirtshausküche & Fine Dining
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Commis de Rang (m/w/d)
Chef de Partie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Asst. Restaurant Manager – Schwerpunkt Wein
Stv. Hoteldirektor (all genders)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Chef de Partie - Entremétier (m/w/d)
Kinder- und Jugendbetreuer (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
The Grand Green - Familux Resort
98559 Oberhof, Deutschland
Lehrstelle ab Sommer 2027
Entdecke alle Jobs
Jobs