Ahornsirup aus Kanada: Neue Impulse für Küche und Bar

Mehr als süss: was Ahornsirup aus kanada in Profiküchen leisten kann

Ahornsirup ist Aromengeber und kreative Zutat zugleich. Wer ihn nur auf dem Frühstücksbuffet anbietet, nutzt lediglich einen Bruchteil seines kulinarischen Potenzials. Aus Kanada kommen vier verschiedene Sorten, die sich in Farbe und Geschmack unterscheiden.

Vom Amuse-Bouche bis zum Digestif

In der Küche präsentiert sich das reine Naturprodukt nicht einfach als Ersatz für Zucker – er ist eine Zutat mit eigenem Charakter. Ob in Gemüse- und Fleischgerichten, zu Fisch und Meeresfrüchten, in Dressings, Saucen, Desserts oder Cocktails: Ahornsirup ist vielseitig einsetzbar. Je nach Dosierung kann er Säure ausbalancieren, Schärfe abrunden und herzhaften Gerichten zusätzliche Tiefe verleihen.

Vier Geschmacksprofile, eine Zutat

Kanadischer Ahornsirup wird in vier Farb- und Geschmacksklassen eingeteilt, die sich gezielt für unterschiedliche Anwendungen einsetzen lassen.

GOLDEN, delicate taste überzeugt mit einem feinen, eleganten Aroma und eignet sich für Desserts, Eis, Früchte sowie filigrane Patisserie.

AMBER, rich taste gilt als vielseitiger Allrounder und passt zu Dressings, Vinaigrettes, Saucen oder geröstetem Gemüse.

DARK, robust taste bringt ausgeprägte karamellige und röstige Noten mit und empfiehlt sich für BBQ-Saucen, Schmorgerichte oder Glasuren.

VERY DARK, strong taste bietet die intensivste Aromatik und ist eine interessante Wahl für Marinaden, würzige Lacke, Cocktails oder kreative Umami-Kompositionen.

Handwerk statt Zusatzstoffe

Die unterschiedlichen Geschmacksprofile entstehen während der kurzen Erntesaison im kanadischen Frühjahr. Für die Herstellung wird ausschließlich Ahornsaft eingekocht. Rund 40 Liter Saft ergeben einen Liter Ahornsirup. Je nach Erntezeitpunkt verändern sich Farbe und Aromatik des Produkts.

Für Profis bedeutet das: Ahornsirup lässt sich nach geschmacklichem Profil auswählen. Für Küchen und Bars eröffnet es die Möglichkeit, gezielt mit unterschiedlichen Aromaprofilen zu arbeiten – und Ahornsirup weit über seinen klassischen Einsatz hinaus einzusetzen.

Mehr Inspiration für Küche und Bar

Rezepte, Anwendungsideen und Informationen zu kanadischem Ahornsirup finden Sie unter www.ahornsirup-kanada.de.