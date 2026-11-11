KÄSE MISCHT DIE SZENE AUF – BEL Snack Helden revolutionieren das Snackangebot

160 Jahre Käsekompetenz und kein bisschen von gestern: Bel verbindet Tradition, Innovation und starke Marken mit frischen Snackideen. Ob cremig, rund oder zartschmelzend – im Außer-Haus-Markt sind Bel-Produkte beliebte Klassiker für den puren Käsegenuss und die Zubereitung leckerer Snacks.

Bel Snack Helden für Profis

Mini Babybel®, Kiri®, Boursin®, Bonbel®, Cantadou®, Adler Edelcreme®, La vache qui rit® und Cheesy®punkten als „Snack Helden für Profis“ mit Qualität, professionellen Angebotsformen, hoher Markenbekanntheit und bedarfsgerechten Impulsen für alle Bereiche der Außer-Haus-Gastronomie, Handwerk, Lodging sowie Betriebsverpflegung und Care-Einrichtungen.

Die Snack Helden zeigen, was Käse alles draufhat und wie aus leckeren Käsespezialitäten echte Geschmackshighlights werden. Zum Tagesstart, Coffee Break, unterwegs, auf dem Buffet oder im Care-Menü: Die Bel Snack Helden sind kalkulationssicher und bringen echte Mehrwerte in jedes Angebot – pur oder als besondere Zutat, heiß und kalt verwendbar und beliebt bei allen Altersgruppen.

Neue Kiri® Highlights mit Mega-Potential

Ab sofort gibt es das Kiri® Dreamteam für noch bessere Ergebnisse: zum einen den bekannten Kiri® Natur – Konsistenz und Stabilität machen ihn für Snacks, Quiches und Suppen einzigartig. Für süße Kreationen eröffnet der neue, schnittfeste Kiri® „Cream Cheese“ im 1 kg Block vielfältige Verarbeitungsmöglichkeiten – von Cheesecake, Mousse bis hin zu Köstlichkeiten der modernen Patisserie. Seine Back- und Tiefkühlstabilität sowie die hohe Ausbeute machen ihn zum idealen Profi-Partner.

Messehit: „Kiri® eiskalt anders“

Überraschend neu präsentierte sich Kiri® mit einer echten Innovation auf der diesjährigen Düsseldorfer Rolling Pin Convention: das Bel Foodservice Team begeisterte die Besucher mit drei sahnig-frischen Kiri® Eis Geschmacksrichtungen. Megalecker – so das einheitliche Urteil und als Produkt- und Snack-Idee absolut tragfähig.

Premium-Genuss vom Aromen Magier

Für Profis, die ein echtes Geschmackswunder für heiße und kalte Snacks suchen, empfiehlt sich das neue Boursin® Professional Cuisine Trüffel-Geschmack. Damit lassen sich echte Premium-Akzente bei der Zubereitung nachfragestarker Snacks wie Focaccia, Wraps, Burger, Pizza, Salatbowl oder Baguettes setzen. Die cremig-frische Textur ist streichfähig und in jeder Anwendung besonders gut zu verarbeiten. Die neue Boursin® Sorte hat einen unglaublich intensiven Trüffel-Geschmack und begeistert alle Freunde hochwertiger Snackideen. Und das bei deutlich weniger Kalorien als bei einer Trüffel-Mayo.

Ausgewogene & nachhaltigere Ernährung für alle

Mit über 11.000 Mitarbeitenden, 30 Produktionsstätten und einer Präsenz in mehr als 120 Ländern zählt Bel zu den weltweit führenden Käseherstellern. Das Unternehmen übernimmt Verantwortung für gesündere Ernährung, einen lebenswerten Planeten und ein starkes Netzwerk vom Feld bis zum Teller.

Für seine Corporate Social Responsibility Strategie erhält Bel im EcoVadis Ranking die Gold Medaille und gehört damit zu den Top 5 % der weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen.

www.bel-foodservice.de