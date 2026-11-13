R express für die Gastronomie – alles andere sind nur Lebensmittel

Bei R express dreht sich alles um eines: die besten Lebensmittel für die besten Küchen. Wir sind der direkte Draht zwischen den Produzenten, die mit Hingabe und Können arbeiten, und den Köchen, die daraus kulinarische Meisterwerke schaffen. Unser Anspruch ist einfach – und doch kompromisslos: Nur das, was in Herkunft, Qualität und Frische höchsten Standards entspricht, kommt zu uns ins Sortiment.

Unsere Leidenschaft

gilt dabei nicht nur internationalen Delikatessen, sondern auch der Vielfalt unserer Heimat. Von alpinen Klassikern bis zu seltenen Spezialitäten aus der Region. Wir bringen Inspiration, Geschmack und Verlässlichkeit direkt in die Küche.

Unsere Versprechen

Wir stehen für das Handwerk kochen. Für eine Qualität, die am Ursprung beginnt und auf dem Teller zur Geschichte wird. Für eine Vielfalt, die inspiriert – von alpinen Klassikern bis zu seltenen Spezialitäten. Und für Frische, die kein Zufall ist, sondern unser Handwerk: durchdachte Logistik, kurze Wege, pünktliche Lieferung.

Unsere Geschichte & Stärken

Die Geschichte von R express beginnt nicht in einem Büro, sondern auf einer nächtlichen Landstraße Richtung Paris. Karl‑Heinz Wolf, Gastronom aus Bonn, wollte seinen Gästen etwas bieten, das damals fast unmöglich schien: fangfrischen Fisch. Auf dem Markt in Rungis fand er, was er suchte – und kehrte mit mehr zurück als nur Ware. Er brachte eine Idee mit, die größer war als sein Restaurant.

Aus einer einzelnen Fahrt wurde ein fester Rhythmus. Die Nachfrage wuchs, die Flotte auch. Bald kamen Delikatessen aus aller Welt hinzu. Heute verbindet R express Österreich diese internationale Vielfalt mit einer tiefen Wertschätzung für die eigene Heimat. Jüngst haben wir unser Angebot um Kostbarkeiten aus dem Salzkammergut erweitert: feinstes Rind, zartes Kalb, edles Wild, frische Süßwasserfische und erlesenen Kaviar.

Jedes Produkt, das unser Lager verlässt, hat eine Geschichte. Es wurde sorgfältig ausgewählt, von unserem Qualitätszirkel geprüft und verkostet. Erst wenn es Herkunft, Qualität und Frische lückenlos beweist, findet es seinen Weg zu unseren Kunden. Frische ist kein Zufall – sie ist unser Handwerk. Dafür sorgen wir mit einer Lieferkette, die vom Produzenten bis zur Küche unter unserer Verantwortung bleibt.

Für uns ist Partnerschaft mehr als ein Vertrag. Wir stehen Köchen mit Inspiration, Beratung und verlässlicher Belieferung zur Seite. Wir kennen ihre Herausforderungen, sprechen ihre Sprache und liefern genau das, was sie brauchen, um Großes auf den Teller zu bringen.

R express ist gewachsen – aus einer Idee, aus Leidenschaft und aus dem unerschütterlichen Glauben daran, dass Spitzenküche nur mit Spitzenprodukten möglich ist.

www.r-express.com/at