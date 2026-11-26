Ob als markantes Fashion-Accessoire oder als dezentes Finish für das alltägliche Outfit: Mit der Wahl der richtigen Brille hebst du deinen persönlichen Stil hervor und setzt Akzente. Die aktuellen Brillentrends zeigen eine spannende Bandbreite – von selbstbewussten Retro-Klassikern bis hin zu nahezu unsichtbarem Minimalismus.

Welcher Look passt zu welchem Stil? Hier kommt der Überblick über die prägendsten Formen, Farben und Trends aus der Brillenwelt.

Bold Retro – Große Fassungen mit starkem Auftritt

Der Minimalismus bekommt deutliche Konkurrenz: Kräftige Acetatfassungen im Oversize-Format setzen ein klares Zeichen. Inspiriert von den Formen der 70er- und 80er-Jahre überzeugen diese Modelle mit markanten, geometrischen Konturen und großzügig geschnittenen Gläsern. Statt schlichtem Schwarz dominieren warme Nuancen wie tiefes Burgunderrot, Schokoladenbraun, Cognac sowie Havana-Muster und violette Akzente.

Styling-Tipp: Je auffälliger die Brille, desto reduzierter darf das restliche Outfit sein. Trenchcoat, Strickpullover oder ein monochromer Look bilden die ideale Bühne – die Brille übernimmt den Rest.

90s Minimalism – Kleine Formen im Comeback

Wer es lieber dezent mag, greift zum Trend der späten 90er und frühen 2000er Jahre: Schmale, ovale Gläser, reduzierte Rechteckformen und feine Metallfassungen fügen sich als feines „Barely There“-Accessoire leicht und zurückhaltend in jeden Look ein. Titan und hochwertiger Edelstahl sorgen für spürbar leichten Tragekomfort, während Gold-, Silber- und Gunmetal-Töne den Fassungen einen edlen, cleanen Look verleihen. Schmale Konturen geben dem Gesicht Struktur, ohne es zu dominieren.

Transparente Fassungen – Understatement mit TiefganG

Kristallklare oder zart eingefärbte Fassungen in Nude, Rosé, Rauchgrau oder warmen Pastelltönen vereinen Leichtigkeit mit moderner Ästhetik. Der praktische Vorteil bleibt: Transparente Fassungen lassen sich mit nahezu jeder Haarfarbe, jedem Make-up und den unterschiedlichsten Stilrichtungen kombinieren. Neu ist der Blick fürs Detail: Bei hochwertigen Modellen werden die innenliegenden Drahtverstärkungen bewusst sichtbar belassen, teils mit Gravuren oder feinen Mustern versehen und werden so zum Designelement.

Aviator Vision – Die Pilotenbrille neu interpretiert

Kaum eine Form wird so beständig neu interpretiert wie die Pilotenbrille. In der aktuellen Generation präsentiert sich die klassische Aviator-Form in einer besonders eleganten und alltagstauglichen Version. Charakteristisch bleiben großzügige Gläser, der markante Doppelsteg und eine feine Metallkonstruktion. Damit ist sie längst nicht mehr nur sportlich, sondern perfekt businesstauglich. Mattgold, Silber und Gunmetal verleihen ihr einen wertigen Anstrich, während softere Formen die Brille sowohl zu Business-Looks als auch zu Casual- oder Preppy-Outfits kompatibel machen.

Preppy Heritage – Der moderne College-Look

Der intellektuelle Chic klassischer Universitäten bleibt ein dauerhafter Modetrend und wirkt durch modernere Proportionen keineswegs angestaubt: Panto-Formen, feine Metallfassungen und klassische Acetatmodelle in warmen Braun- und Havana-Tönen fügen sich nahtlos in zeitlose Outfits ein.

Smart Glasses – Technik, die sich zurücknimmt

Smart Glasses sind längst im modernen Brillendesign angekommen. Nützliche Alltagsfunktionen wie Kamera-, Audio- und KI-Assistenz fügen sich ganz selbstverständlich in die Brillenfassungen ein. Die perfekte Wahl für Technikbegeisterte, die keine Kompromisse beim Design eingehen wollen.

Finde deinen Look bei sehen!wutscher

Ob Bold Retro, 90s-Minimalismus oder transparente Fassungen: Entdecke alle aktuellen Trend-Brillen in einer der über 125 sehen!wutscher-Filialen in ganz Österreich oder direkt im Onlineshop unter wutscher.com.