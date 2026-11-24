Der iHexagon von RATIONAL kombiniert drei Energieformen – Dampf, Heißluft und Mikrowellen – zu einem perfekt abgestimmten Zusammenspiel, das Speisen besonders schnell, gleichmäßig und ressourcenschonend zubereitet. So gelingen zum Beispiel 48 Frikadellen in 12 Minuten, Pizza in 2:30 Minuten oder Chicken Burger in gerade einmal 1:45 Minuten. In der Praxis bedeutet das: volle Einschübe, kurze Garzeiten und eine Qualität, die sich sehen lassen kann – ganz gleich, ob es sich um Fleisch, Gemüse oder Backwaren handelt.

„Hot Dogs für über 800 Personen? Kein Problem! Mit dem iHexagon von RATIONAL sind sie in nur 1:30 Min. pro Charge perfekt zubereitet – ein echter Touchdown.“ Markus Dworaczek, Executive Chef, FC Schalke 04

Besonders interessant ist die intelligente Steuerung des Systems. iClimateBoost passt die Energiezufuhr automatisch an das jeweilige Gargut an – ein großer Vorteil für Küchen mit hohem Durchsatz oder häufig wechselndem Personal. Auch die vollautomatische, sichere Reinigung überzeugt im Alltag.