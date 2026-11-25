Manchmal beginnt eine Erfolgsgeschichte mit einer kleinen Entdeckung. Als Friedrich Fortmüller 1984 auf einer Eismesse in Italien außergewöhnliche Dekorationsartikel für Speiseeis entdeckte, legte er den Grundstein für die spätere Unternehmensgründung. Zwei Jahre später entstand Decor Service in Bad Radkersburg. Aus dem anfänglichen Angebot an Eisdekoration entwickelte sich über die Jahrzehnte ein breites Sortiment für den professionellen Gastronomiebedarf.

Seit 2015 führt Daniel Fortmüller das Familienunternehmen in zweiter Generation weiter. Heute umfasst das Sortiment mehr als 2.000 Artikel für den gastronomischen Alltag. Im österreichischen Gastrogroßhandel ist Decor Service Marktführer in den Warengruppen Trinkhalme sowie Party- und Dekorationsartikel.

Sortimentsvielfalt für Gastronomie, Hotellerie und Events

Von Eis- und Cocktaildekor über Verpackungen, Einweggeschirr und Fingerfood-Zubehör bis hin zu Speisekarten, Kreidetafeln und saisonalen Dekorationsartikeln: Decor Service bietet Produkte für unterschiedliche Anforderungen in der Gastronomie, Hotellerie und im Eventbereich.

Ob im Café, im Restaurant, in der Eisdiele, beim Catering oder auf Veranstaltungen – die passende Ausstattung unterstützt reibungslose Abläufe und einen stimmigen Auftritt gegenüber den Gästen. Dabei stehen sowohl praktische Lösungen für den täglichen Einsatz als auch Produkte für eine ansprechende Präsentation im Mittelpunkt.

Qualität und Umweltmanagement sind ebenfalls fest in der Unternehmensausrichtung verankert. Decor Service ist nach ISO 9001:2015 für Qualitätsmanagement und nach ISO 14001:2015 für Umweltmanagement zertifiziert. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine FSC®-Zertifizierung (FSC® C141761). Der Forest Stewardship Council (FSC) setzt sich für verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung ein. Weitere Informationen gibt es unter www.fsc.org.

Materialien und Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

Auch bei Verpackungen und Servierartikeln spielen Material und Einsatzzweck eine wichtige Rolle. Mit Naturally® bietet Decor Service eine eigene Produktlinie mit Artikeln aus pflanzlichen Rohstoffen wie Holz, Bambus, Bagasse und Weizenstroh.

Das Sortiment umfasst unter anderem Teller, Schalen, Becher, Besteck, Trinkhalme und Take-away-Verpackungen. Damit finden Gastronomiebetriebe unterschiedliche Lösungen für den Service vor Ort, den Außer-Haus-Verkauf und Veranstaltungen. Welche Produkte am besten geeignet sind, hängt von den jeweiligen Anforderungen und Produkteigenschaften ab.

40 Jahre feiern und Angebote entdecken

Zum 40-jährigen Bestehen bedankt sich Decor Service bei seinen Kunden und Geschäftspartnern mit besonderen Aktionen. Unter dem Motto „40 Jahre, 40 Wochen, 40 Prozent“ sorgen wechselnde Jubiläumsaktionen im Online-Shop für zusätzliche Anreize. Gastronomiebetriebe haben damit die Möglichkeit, ausgewählte Artikel zu attraktiven Konditionen zu entdecken.

Ein Jubiläum als Dankeschön

„40 Jahre Decor Service sind für uns ein besonderer Meilenstein. Wir möchten uns bei unseren Kunden, Geschäftspartnern und unserem großartigen Team für das langjährige Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken“, sagt Geschäftsführer Daniel Fortmüller.

Feiern Sie mit uns 40 Jahre Decor Service! Entdecken Sie unsere Unternehmensgeschichte und die aktuellen Jubiläumsangebote auf unserer Jubiläumsseite unter: https://decorservice.com/pages/40-jahre