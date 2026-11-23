Wenig Platz, hohe Ansprüche? Der Convotherm mini pro zeigt, wie viel Power in einem kompakten Kombidämpfer steckt. Entwickelt für professionelle Küchen, in denen jeder Quadratmeter zählt, vereint er platzsparendes Design mit vielseitigen Möglichkeiten für den Küchenalltag.

Ob à la carte, im Snackgeschäft oder bei der Zubereitung kleinerer Chargen: Der mini pro unterstützt Küchenprofis dabei, flexibel auf unterschiedliche Anforderungen zu reagieren. Die bewährte Convotherm-Technologie ermöglicht präzise Garprozesse und gleichbleibende Ergebnisse.

Sein kompaktes Format mit nur 49,8 cm eröffnet neue Spielräume bei der Küchenplanung: als Ergänzung bestehender Kapazitäten, für kleinere Betriebe oder überall dort, wo professionelle Kochtechnik auf begrenztem Raum gefragt ist.

Der Convotherm mini pro: kompakt gedacht, professionell gemacht.

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