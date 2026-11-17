Mehr als 5.000 Gastronomen besuchten laut Unternehmensangaben die vier Messestände von KRÖSWANG auf der GAST 2026 in Salzburg. Auf rund 450 Quadratmetern präsentierte der oberösterreichische Frische-Lieferant sein Sortiment, von österreichischem Frischfleisch über Convenience-Produkte bis hin zu exklusiven Dessertkreationen. Mit über 80 Mitarbeitern vor Ort war es der bislang größte Messeauftritt des Unternehmens.

„So eine GAST haben wir noch nie erlebt“, freut sich Eigentümer Manfred Kröswang. „5.000 Gäste in vier Tagen und eine Stimmung, die ansteckt. Die Branche blickt mit Zuversicht nach vorne, und das spürt man in jedem Gespräch.“ Im Mittelpunkt des Hauptstandes stand die Initiative „Zeit für Fleisch. Aus Österreich.“ Mit über 550 Artikeln bietet KRÖSWANG ein umfangreiches österreichisches Frischfleisch-Sortiment, das von Premium-Cuts bis zu regionalen Spezialitäten reicht. Bestellungen werden nach Unternehmensangaben bereits am nächsten Tag geliefert.

Patisserie als Publikumsmagnet

Besonders großen Zuspruch erhielt auch heuer die Patisserie KRÖSWANG. Rund 5.000 Desserts und 60 Liter Eis der Premium-Marke EISLIEBE wurden während der vier Messetage ausgegeben. Im Mittelpunkt standen unter anderem Royalschnitten und ausgefallene Schoko-Blumentöpfe, die speziell für den Einsatz in der Gastronomie entwickelt wurden.

Mit seinem Patisserie-Sortiment setzt der Frische-Lieferant auf kreative Dessertlösungen, die Küchenbetrieben Zeit bei der Zubereitung sparen sollen. „Die Gastronomen wollen Desserts, die ihre Gäste überraschen und die es nicht an jeder Ecke gibt“, erklärt Manfred Kröswang.

Das Familienunternehmen mit Sitz in Grieskirchen beliefert nach eigenen Angaben rund 15.000 Kunden aus Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung. Das Sortiment umfasst etwa 3.000 Frische- und Tiefkühlprodukte. Weitere Informationen zum Unternehmen und seinem Angebot gibt es auf der Website von KRÖSWANG.