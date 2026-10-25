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Köstliches Spaghetti-Rezept mit Barilla Al Bronzo for Professionals

BarillaPastaWerbung
Barilla for Professionals hat sein Sortiment für die Gastronomie erweitert und begeistert mit Barilla Al Bronzo for Professionals auf ganzer Linie. Die Linie überzeugt im Foodservice mit einer unverwechselbaren Textur, perfekter Saucenhaftung sowie Pastaformen- und Gebinden, die speziell an die Anforderungen von Profis angepasst wurden.
Oktober 25, 2026

Der zuverlässige Partner für höchste Ansprüche

Al Bronzo wird durch ein exklusives Verfahren hergestellt: Die Pasta wird über patentierte, mikrogravierte Bronzeformen extrudiert, wodurch eine besonders raue Oberfläche entsteht. Diese sorgt für optimale Saucenhaftung und ein intensives Geschmackserlebnis. Die Kombination aus hochwertigem Hartweizen und der innovativen Verarbeitung garantiert eine minimierte Stärkeabgabe, klares Kochwasser und zuverlässige Al-dente-Konsistenz.

Barilla Al Bronzo Spaghetti in der 3-kg-Verpackung für die Gastronomie.

Das Rezept: Spaghetti mit dreierlei Tomaten und Basilikumöl

Für 10 Portionen, Zubereitungszeit: 90 Minuten

Zutaten:

1 kg Barilla AL BRONZO Spaghetti
1 kg SUGO POMODORO E BASILICO
350 ml natives Olivenöl Extra
750 g halbierte Kirschtomaten
30 ganze Kirschtomaten
3 Knoblauchzehen
3 EL Puderzucker
3 Bund frisches Basilikum
3 Bund frischer Thymian
Salz

Zubereitung:

  1. Karamellisierte Kirschtomaten: Die halbierten Kirschtomaten der Länge nach auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, mit 3 EL Puderzucker, Salz, 100 ml nativem Olivenöl extra und Thymian bestreuen und im Backofen bei 120 °C etwa 60 Minuten backen.
  2. SUGO POMODORO E BASILICO in einem kleinen Topf erwärmen.
  3. Kirschtomaten in Öl: 30 Kirschtomaten waschen, die Haut einstechen und eine Minute lang in Wasser blanchieren, dann schnell abkühlen und schälen. Die Tomaten in einer Schmorpfanne mit 250 ml Olivenöl bedecken und bei sehr niedriger Temperatur (ca. 80 °C) 30 Minuten lang garen. Das Öl mit frischem Thymian und einer Knoblauchzehe aromatisieren. Anschließend alles sieben.
  4. Basilikumöl: Die Basilikumblätter mit dem warmen Öl mischen, filtern und beiseitestellen.
  5. Die Spaghetti in Salzwasser kochen, 2 Minuten vor Ende der Kochzeit abgießen und in der Pfanne mit der SUGO POMODORE E BASILICO fertig garen. Die Spaghetti auf einem Teller anrichten und mit den in Öl gebratenen und karamellisierten Kirschtomaten garnieren. Mit Basilikum und Basilikumöl servieren.

Barilla Al Bronzo Spaghetti mit Tomaten, als Pastagericht angerichtet.

Die Vorteile von Al Bronzo im Überblick:

  • Sorgfältig ausgewählte, hochwertige Hartweizenmischung
  • Exklusives Herstellungsverfahren mit patentierten mikrogravierten Bronzeformen
  • Raue Oberfläche für eine perfekte Saucenhaftung
  • Intensives Geschmackserlebnis
  • Multisensorisches Profil mit vollmundigem Geschmack
  • Zuverlässige Al-dente-Qualität
  • Perfekt kombinierbar mit jeder Art von Sauce
  • Aufwertung der Speisekarte durch profitable Premiumpastagerichte
  • Ideal zum Vorkochen
  • Hohe Belastbarkeit beim Kochen
  • Minimale Stärkefreisetzung, sauberes Kochwasser
  • Lange Haltbarkeit, einfache Lagerung

Weitere Informationen: www.barillaforprofessionals.com/de-de/

BarillaPastaWerbung
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