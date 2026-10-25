Köstliches Spaghetti-Rezept mit Barilla Al Bronzo for Professionals

Barilla for Professionals hat sein Sortiment für die Gastronomie erweitert und begeistert mit Barilla Al Bronzo for Professionals auf ganzer Linie. Die Linie überzeugt im Foodservice mit einer unverwechselbaren Textur, perfekter Saucenhaftung sowie Pastaformen- und Gebinden, die speziell an die Anforderungen von Profis angepasst wurden.

Oktober 25, 2026