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Block Menü – Partner für die Gastronomie

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Die Block Menü GmbH steht für frische Convenience für die feine Küche, klassisch gekocht ohne Zusatz künstlicher Aromen, Farbstoffe oder Geschmacksverstärker.
November 11, 2026

Block Menü – Partner für traditionelle Gastronomie, Systemgastronomie oder Catering

Auf der Fachmesse „Alles für den Gast“ präsentiert Block Menü ausgewählte Neuprodukte und Bestseller und zeigt, wie sich traditionelle Gerichte, hochwertige Zutaten und wirtschaftliche Küchenprozesse miteinander verbinden lassen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen neben kulinarischen Kostproben vor allem der persönliche Austausch mit der österreichischen Gastronomie.

Traditionelle Gerichte haben in der Gastronomie nach wie vor einen festen Platz. Ob herzhafte Rouladen, kräftiges Gulasch oder klassische Fleischgerichte – die Nachfrage nach vertrauten Geschmackserlebnissen ist ungebrochen.

Die Block Menü GmbH steht für frische Convenience für die feine Küche, klassisch gekocht ohne Zusatz künstlicher Aromen, Farbstoffe oder Geschmacksverstärker. Alle Menü-Komponenten sind frisch und werden in gleichbleibender Top-Qualität zubereitet. Das Unternehmen versteht sich als Partner der professionellen Küche für traditionelle Gastronomie, Systemgastronomie und Catering. Das umfangreiche Angebot reicht von Suppen, Saucen und Vorspeisen über Sous-vide-Gerichte, Fleisch- und Fischspezialitäten, Burger und Steaks bis hin zu vegetarischen und veganen Gerichten, Beilagen und Desserts. Das breite Sortiment der Frischeproduktion umfasst rund 750 Artikel.

Auf das Block Menü-System setzen viele Gastronomen, das Vorteile in punkto Qualität, Frische und Wirtschaftlichkeit liefert.

Klassiker und Trends zum Probieren

Messebesucher können sich direkt vor Ort von Geschmack und Qualität überzeugen. Zu den präsentierten Spezialitäten zählen unter anderem Schweinebauch neu interpretiert, Brauhausgulasch und Kalbsgeschnetzeltes nach Züricher Art.

Brauhausgulasch in brauner Sauce auf Kartoffelpüree, dazu grüne Bohnen und gebratene Zwiebelspalten.

Züricher Kalbsgeschnetzeltes mit Champignons in cremiger Sauce, dazu Rösti, Feldsalat und Karotten.

Gebratener Schweinebauch mit goldbrauner Kruste, teilweise in Scheiben geschnitten auf einer weißen Platte.
Neue Herbst-Winter-Produkte von Block Menü: Schweinebauch, Brauhausgulasch und Züricher Geschnetzeltes.

Gerade die klassischen Gerichte verdeutlichen den Ansatz des Unternehmens, traditionelle Rezepturen mit den Anforderungen einer modernen Profiküche zu verbinden. Hochwertige Convenience soll die handwerkliche Kochkunst nicht ersetzen, sondern dort unterstützen, wo Zeit, Personal und Ressourcen im Küchenalltag zunehmend gefordert sind.

Österreichische Gastronomie im Fokus

Neben der Präsentation des Sortiments legt Block Menü besonderen Wert auf den persönlichen Dialog mit Gastronomen und Köchen aus Österreich. Das Unternehmen möchte die Messe gezielt nutzen, um aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und kulinarische Trends im österreichischen Markt besser kennenzulernen. Damit versteht Block Menü seinen Messeauftritt nicht nur als Produktschau, sondern auch als Gelegenheit, bestehende Kontakte zu pflegen sowie neue Partnerschaften aufzubauen.

www.block-menue.de

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