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Everybody’s Darling? Nein, danke. Warum beim LEKASEMMERL niemand bar zahlt

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Sieben Jahre Ikarus, seit einem Jahr in der Getreidegasse: Maximilian Bozzo-Rath über das LEKASEMMERL und warum bei LEKA niemand bar zahlt.
November 10, 2026

Sieben Jahre lang hat Maximilian Bozzo-Rath das Ikarus im Hangar-7 mitgeleitet, das zu den ambitioniertesten Restaurants des Landes zählt. Vor vier Jahren hat er LEKA gegründet, zuerst als Konzept für Veranstaltungen. Seit einem Jahr hat LEKA einen eigenen Store in der Salzburger Getreidegasse, mit Österreichs liebstem Semmerl.

Nie die Frage, ob – nur wann

„Es war nie die Frage, ob ich mich selbstständig mache, sondern nur wann und womit“, sagt Bozzo-Rath. Die Antwort fand er bei Fritz in Oberösterreich, seinem jetzigen Leberkäseproduzenten. „Ich war so begeistert vom Betrieb, dass ich gesagt hab: Passt, ich widme mich dem Leberkassemmerl.“

Vom Leberkassemmerl zum LEKASEMMERL

Beim Klassiker ist es nicht geblieben. „Wir sprechen vom LEKASEMMERL, nicht mehr vom Leberkassemmerl.“ Es gibt neun Sorten in zwei Größen, sieben davon auch vegan, auf Basis von Erdäpfeln, Karfiol und roter Rübe. Jedes Semmerl gibt es auf Wunsch mit glutenfreiem Gebäck, und jedes wird frisch aufgebacken.

Der Bestseller ist Chili Cheese: Chili-Cheese-Leberkäse mit Hendlmaier-Senf, Kren und Gurkerl, eine echte Umami-Bombe. Sein großer Liebling ist die Specktankstelle. Sie kommt als XL-Semmerl mit Käsespeckleberkäse, geräucherter Speckmayo, Jalapeños und Mini-Frites. „Vielleicht eine Spur pervers, aber geil.“ Eine Regel ist bei LEKA nicht verhandelbar: kein Ketchup. „Da lassen wir uns auf keine Diskussionen ein.“

Der Gründer von LEKA mit einer Leberkässemmel in der Hand.

Cashless von Anfang an

Bei LEKA zahlt niemand bar, und das war nie anders. „Wir sind über Veranstaltungen gewachsen, und auf Großevents ist es normal, bargeldlos zu bezahlen. Damit war klar, dass wir das in der Getreidegasse genauso machen.“ Für das ganze Team sei das eine riesige Erleichterung. „2026 gibt es für mich darüber keine Diskussion mehr.“

Genau hier zeigt sich, dass LEKA nicht Everybody’s Darling sein will. Ab und zu beschwert sich jemand, dass man nicht bar zahlen kann. „Dann ist das so. Es ist unser Konzept, und wir fahren extrem gut damit.“

Der einfachste Hebel, um schnell zu sein

Für Bozzo-Rath zählen beim Bezahlen vor allem Tempo und Hygiene.

Bestellt wird bei LEKA an Touchscreens im Store. Die Gäste wählen ihr Semmerl und die Größe und bezahlen gleich am Gerät kontaktlos, mit Karte, Smartphone oder Smartwatch. An der Theke wird nicht mehr kassiert, das Team kann sich ganz auf die Semmerl konzentrieren.

Oft reicht eine Person hinter der Theke. „Wenn jemand im Team ständig Wechselgeld in die Hand nimmt und sich danach die Hände waschen muss, ist das nicht effizient. So geht Systemgastronomie nicht.“ Auch er selbst muss kein Wechselgeld mehr besorgen. Das ist wichtig, weil die Nachfrage in Salzburg je nach Saison stark schwankt: von 600 bis 700 Semmerl in ruhigen Wochen bis zu 5.000 bis 6.000 in Spitzenwochen.

Digitales Bezahlterminal von LEKA (Hobex)
Bargeld gibt es bei LEKA nicht: Bezahlt wird kontaktlos, mit Karte, Smartphone oder Smartwatch.

Ein Partner, den man nie anrufen muss

„Was ist das Wichtigste in der Systemgastronomie? Die hohen Standards. Und dafür braucht es die besten Partner. Da zählt auch das Payment.“ Bei LEKA ist das hobex. „Wir geben jeden Tag unser Bestes. Wenn man dann einen Partner an Bord hat, den man das ganze Jahr nicht einmal anrufen muss, Profis, bei denen es einfach pfeift, dann macht das Arbeiten Spaß.“

Von 3 bis 103

Die Gäste sind zwischen 3 und 103 Jahre alt. Wegen der Lage kommen viele aus aller Welt, aus Indonesien ebenso wie aus Peru. „Es ist schön zu sehen, wie überrascht sie vom frischen, warmen Semmerl mit coolen Toppings sind.“ Allen gefallen will Bozzo-Rath trotzdem nicht. „Wir können und wollen nicht Everybody’s Darling sein.“ Umso mehr bedeutet es ihm, dass mehr als ein Drittel der Gäste aus Salzburg kommt. „Das ist der Ritterschlag. Damit haben wir eigentlich nicht gerechnet.“

Die Getreidegasse ist erst der Anfang

„Die Getreidegasse ist unser Herzstück. Wir wollen wachsen, und gerade laufen Gespräche.“ Beim Bezahlen ist die Richtung schon klar: „Wir sind bereit zu wachsen, mit hobex.“

Über hobex

hobex ist seit 1991 Zahlungspartner für Gastronomie, Hotellerie und Tourismus und betreut rund 44.000 Betriebe in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien und Slowenien. Wir sind Bezahlen. Mehr zu Zahlungslösungen für die Gastronomie

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