Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Industry News

Catering-Equipment mieten: Profis für Profis

Werbung
Ob Flying Dinner oder Buffet: Gutes Catering braucht reibungslose Abläufe, kreative Präsentationen und durchdachtes Equipment.
November 11, 2026 | Fotos: Sebastian Engels Fotografie, Janne Peters | Nick Harwart

Wenn beim Flying Dinner Hunderte Häppchen serviert werden oder am Buffet in kürzester Zeit zahlreiche Gäste versorgt werden müssen, zeigt sich, wie gut ein Cateringkonzept wirklich funktioniert. Denn neben der Qualität der Speisen entscheidet auch das passende Equipment über einen reibungslosen Ablauf. Die Rent.Group setzt deshalb mit ihrem Expertenteam Catering Outfitter dort an, wo es zählt: in der Praxis.

Flying Dinner: Gut aussehen reicht nicht

Beim Flying Dinner verlagert sich das gastronomische Erlebnis mitten unter die Gäste. Kleine Gerichte werden direkt im Raum serviert, oft über mehrere Stunden und in hoher Frequenz. Für das Serviceteam bedeutet das: volle Bewegungsfreiheit, sichere Handhabung und Equipment, das auch bei wechselnden Speisen und großen Gästezahlen zuverlässig funktioniert.

rp297-spst-rent-group-2-1

Die Auswahl des richtigen Geschirrs spielt dabei eine zentrale Rolle. Wie liegt eine Schale in der Hand? Lässt sich ein Gericht bequem daraus essen? Welche Form eignet sich für die Kreation des Küchenchefs? Und wie lässt sich eine einheitliche Präsentation über Hunderte Portionen hinweg umsetzen?

Mit der neuen Flying Collection hat die Rent.Group ihr Sortiment gezielt für diese Anforderungen erweitert. Die markante Serie Comet Black, das geradlinige Shell White oder das elegante Iris Blue bieten unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten für moderne Flying-Dinner-Konzepte. Ergänzende Farbtöne wie Moon Grey, Dark Petrol und Blue Grey lassen sich mit bestehenden Tafelkollektionen kombinieren.

rp297-spst-rent-group-3-1

So können Küchenchefs ihre Gerichte individuell inszenieren und gleichzeitig auf Ausstattung zurückgreifen, die für den dynamischen Cateringalltag konzipiert wurde. In die Entwicklung der Kollektionen fließt auch das direkte Feedback aus der Gastronomie ein, das die Rent.Group unter anderem auf Branchenveranstaltungen wie der Rolling Pin.Convention sammelt.

Buffet: Mehr Platz, bessere Abläufe

Am Buffet treffen kulinarische Präsentation und praktische Anforderungen unmittelbar aufeinander. Gäste sollen sich schnell orientieren können, Speisen müssen gut erreichbar sein und das Serviceteam braucht ausreichend Platz, um Gerichte nachzufüllen und den Aufbau laufend zu betreuen.

Entsprechend wichtig ist eine durchdachte Anordnung der einzelnen Elemente. Unterschiedliche Höhen bringen Struktur auf die Buffetfläche, lenken den Blick auf bestimmte Speisen und ermöglichen eine abwechslungsreiche Präsentation.

rp297-spst-rent-group-4-1

Großformatige Vorlegeteller, robuste Metall-Riser und flexible Aufbauten bieten dafür zahlreiche Möglichkeiten. Mit gezielter Höhenstaffelung lassen sich die vorhandene Fläche effizient nutzen und wertvoller Platz für Chafing-Dishes sowie weitere Servierelemente schaffen.

Dabei lohnt es sich, schon in der frühen Planungsphase die Wege von Gästen und Servicepersonal zu berücksichtigen. Wo entstehen Engstellen? Welche Stationen werden besonders stark frequentiert? Und wie lässt sich das Buffet während der Veranstaltung möglichst einfach betreuen? Die passende Ausstattung unterstützt dabei, diese Abläufe effizient zu gestalten und zugleich ein stimmiges Gesamtbild zu schaffen.

Catering Outfitter: Professionelles Catering-Equipment und Planung aus einer Hand

Welche Ausstattung passt zu welchem Veranstaltungskonzept? Wie viel Material wird tatsächlich benötigt? Und wie lassen sich Bereitstellung, Rücklauf und Reinigung effizient organisieren?

Auf solche Fragen ist Catering Outfitter, die spezialisierte Expert.Unit der Rent.Group, ausgerichtet. Hier planen Cateringprofis gemeinsam mit Cateringprofis und entwickeln Ausstattungskonzepte, die auf die konkreten Anforderungen eines Events zugeschnitten sind.

Die Beratung beginnt bei der Auswahl geeigneter Produkte und berücksichtigt den gesamten Ablauf hinter den Kulissen. Dazu gehören Materialmengen, Hygieneanforderungen, Zeitfenster, Lagerorganisation und Spüllogistik. Gerade bei umfangreichen Produktionen oder mehreren parallel stattfindenden Veranstaltungen kann eine frühzeitige Abstimmung entscheidend zur Entlastung des Teams beitragen.

Auch bei der Materialverfügbarkeit setzt die Rent.Group auf große Dimensionen: Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen zuletzt so umfangreich wie nie zuvor in sein Tafel- und Tabletop-Sortiment investiert. Die neuen Kollektionen sind in hohen Stückzahlen europaweit verfügbar und ermöglichen damit einheitliche Ausstattungskonzepte auch für größere Veranstaltungen.

Ob Flying Dinner mit mehreren Hundert Gästen, klassisches Buffet oder aufwendiges Eventcatering: Wer das Equipment bereits bei der Konzeption mitdenkt, schafft gute Voraussetzungen für einen effizienten Service und eine gelungene Präsentation.

Du planst ein Catering und suchst die passende Ausstattung? Die Experten von Catering Outfitter unterstützen dich bei der Auswahl und entwickeln gemeinsam mit dir ein Konzept für deine Veranstaltung.

Jetzt das passende Ausstattungskonzept planen: Catering Outfitter der Rent.Group kontaktieren

Werbung
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Industry News
Sponsored
Block Menü – Partner für die Gastronomie
Die Block Menü GmbH steht für frische Convenience für die feine Küche, klassisch gekocht ohne Zusatz künstlicher Aromen, Farbstoffe oder Geschmacksverstärker.
Industry News
Sponsored
Everybody’s Darling? Nein, danke. Warum beim LEKASEMMERL niemand bar zahlt
Sieben Jahre Ikarus, seit einem Jahr in der Getreidegasse: Maximilian Bozzo-Rath über das LEKASEMMERL und warum bei LEKA niemand bar zahlt.
Industry News
Pasta Rummo feiert 180 Jahre ital. Handwerkskunst, Tradition und Innovation
Das 1846 in Benevento, Italien, gegründete Familienunternehmen in der sechsten Generation setzt weiterhin weltweit Maßstäbe für Premium-Qualität.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Private Hotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Chef de Rang (m/w/d)
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Chef de Rang
Commis de Cuisine/ Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Head of Housekeeping/Leitung Housekeeping (m/w/d)
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Pâtissier / Konditor
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Haustechniker (m/w/d) in Saisonanstellung
Chef de Rang mit Sommelier-Assistenz (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Sous Chef
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Oberjoch - Familux Resort
87541 Bad Hindelang , Deutschland
Asst. Service Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Commis de Rang (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
TAUROA GmbH
5020 Salzburg, Österreich
HEAD OF ROOMS (m/w/x)
CHEF DE RANG (m/w/x)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Physiotherapeut (m/w/d) auf selbstständiger Basis
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
The Grand Green - Familux Resort
98559 Oberhof, Deutschland
Steward / Abwäscher (m/w/d)
Lehrstelle ab Sommer 2027
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Chef de Rang Bar (m/w/d)
Commis de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Director of Marketing & Communication
Director of Spa (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Restaurantleitung Stellvertretung
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Commis de Rang
Demi Chef de Partie m/w/d
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand
23758 Weissenhäuser Strand, Deutschland
Koch (m/w/d) Hotelrestaurant
Küchenleiter (m/w/d) Systemgastronomie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Breidenbacher Hof
40212 Düsseldorf, Deutschland
Front Office Agent / Rezeptionsmitarbeiter (m/w/d)
Sommelier / Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Betriebselektiker (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Massage & Kosmetik adults only ElisabethHotel
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Stv. Restaurant Manager, Schwerpunkt Wein (all genders)
Stv. Hoteldirektor (all genders)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
Gastroleitung (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Jobs