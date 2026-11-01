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GASTROBIZZ im Schnee bringt die Gastroszene nach Obertauern

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Netzwerken für Gipfelstürmer: Vom 29. November bis 1. Dezember 2026 verbindet GASTROBIZZ im Schnee praxisnahen Austausch mit Wintererlebnis in Obertauern.
November 1, 2026

Im Betriebsalltag bleibt oft wenig Zeit, um mit Kollegen neue Ideen zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. GASTROBIZZ im Schnee schafft dafür den passenden Rahmen: Vom 29. November bis 1. Dezember 2026 trifft sich die Gastro- und Hotellerieszene in Obertauern. Unter dem Motto „Netzwerken für Gipfelstürmer“ verbindet das neue Format fachlichen Austausch mit gemeinsamem Wintererlebnis. Es knüpft an die traditionsreichen Gastrodialoge an und rückt mit der GastroBizz Netzwerkstatt die aktive Beteiligung der Teilnehmer in den Mittelpunkt.

GASTROBIZZ im Schnee: Netzwerktreffen in Obertauern vom 29. November bis 1. Dezember 2026, beworben vor verschneitem Bergpanorama mit Gondelbahn.

In der Netzwerkstatt zählt die Praxis

Den Auftakt bildet eine Impuls-Keynote. Anschließend stellst du dein Programm selbst zusammen und wählst zwei Favoriten aus Workshops, Meisterklassen, Präsentationen, Verkostungen, Hüttensessions und Deep-Dive-Runden. So kannst du dich gezielt mit den Inhalten beschäftigen, die für deinen Betrieb interessant sind.

Im Zentrum steht der Austausch mit erfahrenen Praktikern und Experten auf Augenhöhe. Hier ist Platz für konkrete Fragen aus dem eigenen Arbeitsalltag, für unterschiedliche Perspektiven und für Erfahrungen, von denen auch andere profitieren können.

Zeit für Gespräche und neue Kontakte

Auch rund um das Fachprogramm bleibt Raum zum Kennenlernen und Weiterreden. Gemeinsame Abendessen und gesellige Programmpunkte bieten Gelegenheit, bestehende Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen. Wer gerne Skifährt, kann den Aufenthalt zudem mit Zeit auf der Piste verbinden.

Zwei Hotels als Treffpunkt der Branche

Die Hauptlocation ist das trendige PLACES by Valamar in Obertauern. Als Partnerhotel ergänzt das 4-Sterne-Superior Hotel Enzian das Angebot. Beide Häuser liegen direkt an der Piste und bieten den Rahmen für den gemeinsamen Branchentreff.

Optional schon am Samstag dabei

Wer früher anreisen möchte, kann am 28. November die Pre-Convention mit dem Ski-Opening-Konzert der Fantastischen Vier besuchen. Ein GastroBizz Get-together mit Punsch und Snacks stimmt auf den Abend ein. Die Pre-Convention ist separat buchbar; die Hauptveranstaltung beginnt am Sonntag, 29. November.

Jetzt für Obertauern anmelden

GASTROBIZZ im Schnee findet vom 29. November bis 1. Dezember 2026 in Obertauern statt. Entdecke das Programm und sichere dir deine Teilnahme.

Programm und Anmeldung: www.gastrobizz.at/gsanmeldung2026

 

 

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