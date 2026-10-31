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Haubis auf der GAST 2026: Neue Brote, Herzhaftes und Konditorei-Klassiker

HaubisWerbung
Vom 7. bis 10. November zeigt Haubis in Salzburg Neuheiten aus Backstube und Konditorei sowie erstmals ein kulinarisches Programm am Messestand.
Oktober 31, 2026

Vom 7. bis 10. November ist Haubis auf der GAST in Salzburg vertreten. Die Traditionsbäckerei aus Petzenkirchen zeigt am Messestand in Halle 10, eine Vielzahl an Neuheiten aus Backstube, Konditorei und Snackbereich. Erstmals begleitet ein kulinarisches Programm den Auftritt: Am Sonntag und Montag stehen neben den neuen Produkten Gäste aus Gastronomie, Kochkunst und Weinbau im Mittelpunkt.

Die GAST ist seit Jahren der österreichische Branchentreffpunkt für Gastronomie und Hotellerie. Haubis hat den Messestand im Vorjahr neugestaltet und zeigt dort, was in der Backstube Neues entsteht.

Seit 1902 dreht sich bei der Familie Haubenberger alles um Brot und Genuss. Diese Haltung bringt Haubis auch nach Salzburg: Tradition und Brotkultur sind die Basis, Neugier und Innovation die treibende Kraft. Ziel ist es, aus der eigenen Brotkompetenz heraus neue Wege zu denken und das Wissen rund ums Brot weiterzugeben.

Auswahl an Haubis Brot und Gebäck mit rundem Brotlaib, Wurzelbrot und zwei Weckerln auf einer grauen Oberfläche.

Neuheiten aus allen Bereichen

Im Gebäckbereich feiert das Haubis Proteinwunder mit 8,5 g Protein seine Premiere. Das Protein-Wunder überzeugt mit Geschmack, Qualität und wertvollen Proteinen, die zum Erhalt und Aufbau der Muskelmasse sowie zur Erhaltung normaler Knochen beitragen. Die Kombination aus Weizen- und Roggenmehl aus Österreich, Ackerbohnen, gelben Erbsen und Sonnenblumen macht die sorgfältig abgestimmte Rezeptur besonders proteinreich. Ein Blick genügt: Das markante Protein-Wunder steht für ein veganes, laktosefreies Gebäck – ganz ohne Soja. Mit Natursauerteig und besten Zutaten entsteht eine helle, luftige Krume, die angenehm mild schmeckt und herrlich locker bleibt.

Mit dem langzeitgeführten Dinkel-Wurzelbrot kommt zusätzlich zum bestehenden Wurzelbrot eine helle Alternative ins Sortiment.

Der süße Bereich wird um Mini-Muffins und Mini-Krapfen ergänzt, die sich ideal für Buffets und Kaffeepausen eignen. Der NEOH Marmor-Muffin mit ZERO+ Formel kommt ohne Zuckerzusatz aus. Aus der hauseigenen Konditorei stammen drei neue Schnitten: die Skyr-Heidelbeerschnitte, die frische Säure mit fruchtiger Süße verbindet, die Salty-Caramelschnitte, in der sich Süße und Salz die Waage halten, sowie eine Milchcremeschnitte.

Im Snackbereich erweitert Haubis das Angebot um eine hochwertige Hühnerpizza und ein Hühnerbaguette.

Haubis Mehlspeisen mit Mini-Muffins, einem NEOH Marmor-Muffin und einem mit Staubzucker bestreuten Krapfen auf zwei Tellern.
Neues aus der Haubis Backstube & Konditorei

Kulinarisches Programm am Messestand

Am Sonntag verwöhnt Christoph Forthuber, JRE-Mitglied und 3-Hauben-Koch,
die Gäste. Er präsentiert das neue Dinkel-Wurzelbrot, begleitet von Weinen des
Weinguts Schmelz aus Joching in der Wachau.

Am Montag gibt Alexander Forbes vom Hotel Berghof in St. Johann/Alpendorf Tipps und Tricks rund ums Backen in der Gastronomie. Walter Lahrnsteig vom Weingut Lahrnsteig in Mitterarnsdorf in der Wachau stellt zusätzlich seine Weine vor.

Begegnungen, die bleiben

Haubis freut sich auf viele Gespräche, neue Kontakte und den Austausch mit Partnerinnen und Partnern aus Gastronomie und Handel. Wer die GAST besucht, findet am Messestand in Halle 10, Nr. 0642, Brot, Gebäck und Snacks zum Probieren und Menschen, die ihr Wissen gerne teilen.

www.haubis.com/de/geschaeftskunden/gastronomie-1

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