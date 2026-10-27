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Bio ökonomisch sinnvoll in der Küche integrieren

BioBIO AustriaWerbung
Die Nachfrage nach regionaler Kulinarik in Bio-Qualität steigt. BIO AUSTRIA unterstützt Gastronom:innen mit professioneller Beratung auf dem Weg zum Bio-Einstieg.
Oktober 27, 2026

Gäste wünschen sich authentischen Geschmack, nachvollziehbare Herkunft und hochwertige Lebensmittel. Bio kann diese Ansprüche mit einem klaren Qualitätsversprechen verbinden. Für Gastronomiebetriebe bietet der Einsatz von Bio-Lebensmitteln die Möglichkeit, das eigene Angebot weiterzuentwickeln und das Profil des Betriebs zu schärfen. Doch wie lässt sich Bio sinnvoll in den laufenden Küchenalltag integrieren?

Hier setzt BIO AUSTRIA an: Mit einem umfassenden Beratungsangebot unterstützt der Verband Gastronomiebetriebe österreichweit beim Einstieg und Ausbau ihres Bio-Angebots. Als größter Bio-Verband Europas verfügt BIO AUSTRIA zudem über ein starkes Netzwerk für bio-regionale Lebensmittel.

Koch mit einer Flasche vor einer Hausfassade, daneben im Fenster die Plakette „BIO AUSTRIA Gold Partner“.
„Heute ist 100% Bio in der Gastro möglich und auch wirtschaftlich darstellbar.“, Klaus Bauernfeind vom Köglerhof in Oberösterreich setzt seit vielen Jahren auf Bio-Lebensmittel. © BIO AUSTRIA, Julia Mühlberger

Mehr Bio auf der Speisekarte, aber wie?

Der Weg zu mehr Bio kann individuell gestaltet werden. Eine gezielte Beratung zeigt, wo sich Bio im Betrieb sinnvoll einsetzen lässt, wirtschaftlich und passend zu den bestehenden Abläufen. So kann beispielsweise mit einzelnen Produktkategorien begonnen und das Bio-Angebot Schritt für Schritt erweitert werden.

Auch für die Küche eröffnet Bio neue Möglichkeiten. Seltene Sorten und besondere Produkte bringen zusätzliche Aromen, Texturen und Zubereitungsarten auf den Teller und können neue Impulse für die Speisekarte geben.

BIO AUSTRIA bietet neben Beratung auch ein etabliertes Netzwerk aus Bio-Bäuer:innen, Verarbeiter:innen und Händler:innen, eine fundierte Basis für langfristige Partnerschaften. Das Ergebnis? Mehr Wert auf dem Teller, Wertschätzung in der Küche und Begeisterung bei den Gästen.

Besuchen Sie uns in der Biowelt auf der Alles für den Gast Messe in Salzburg, Halle 10-0149. Die Messe findet von 7. – 10. November 2026 statt.

Professionelle Bio-Beratung

BIO AUSTRIA bietet Ihnen unverbindliche Beratung zu „Bio in der Gastronomie“. Informieren Sie sich jetzt über aktuelle Fördermöglichkeiten für Ihre erste Bio-Zertifizierung. Zeichnen Sie Ihr Angebot mit dem BIO AUSTRIA Gastro-Zeichenin Bronze, Silber und Gold aus.

Machen Sie Ihr Bio-Engagement sichtbar! Präsentieren Sie Ihren Betrieb auf den BIO AUSTRIA Bio-Maps – einer der größten Plattformen für Bio-Kulinarik, Einkaufen, Erleben und Übernachten mit über 1.700 Adressen. Profitieren Sie zusätzlich von der Reichweite der BIO AUSTRIA Website, Social-Media-Kanäle und weiterer Medien und erreichen Sie gezielt Gäste, die Wert auf Bio-Qualität legen.

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union: Förderlogos des Landwirtschaftsministeriums, der Gemeinsamen Agrarpolitik Österreich und der EU.

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