Ein Resort. Viele Berufe. Ein Team.

Was nach einem schnellen Aufstieg klingt, ist die Geschichte von Leidenschaft, Eigeninitiative und Vertrauen. Und sie zeigt, was möglich wird, wenn junge Talente in einem Unternehmen arbeiten, das Entwicklung nicht nur verspricht, sondern aktiv fördert.

Wo Gastfreundschaft seit Generationen wächst

Seit 1242 prägt die Thermalquelle der Taminaschlucht die Geschichte des Grand Resort Bad Ragaz. Aus diesem Ursprung ist ein Ort entstanden, der Regeneration, Rückzug und moderne Gastlichkeit auf besondere Weise verbindet. Heute steht das Resort für Luxury Wellbeing, Health, Kulinarik und Hospitality auf höchstem Niveau. Möglich machen das rund 800 Mitarbeitende aus mehr als 50 Nationen mit Leidenschaft, Expertise und echter Gastfreundschaft.

Eine von ihnen ist Jana Stieger. Für sie begann dieser Weg 2020 mit einem nervösen ersten Tag an der Rezeption. «Das Grand Resort Bad Ragaz war für mich von Anfang an imposant und eindrücklich», erinnert sie sich.

Besonders fasziniert habe sie die Vielfalt im F&B-Bereich: verschiedene Restaurants, Bars und Anforderungen. Während ihrer Ausbildung durchlief sie mehrere Outlets und erhielt Einblicke, die weit über den klassischen Service hinausgingen. «Man sammelt allein in den drei Ausbildungsjahren sehr viele Erfahrungen. Jedes Restaurant hat ein anderes Konzept und andere Abläufe.»

Dass Jana in die Gastronomie wollte, wusste sie schon früh. Sie kommt aus Altstätten im Kanton St. Gallen, nicht aus einer Gastronomenfamilie und doch war für sie bereits in der Schulzeit klar: «Ich möchte in die Gastronomie gehen.» Nach mehreren Schnuppertagen entschied sie sich bewusst für die Luxushotellerie und für das Grand Resort Bad Ragaz.

Verantwortung übernehmen, bevor alles perfekt planbar ist

Der entscheidende Schritt kam nach der Ausbildung. Jana erhielt die Chance, direkt Verantwortung als Restaurant Supervisor zu übernehmen. «Das war der Start von allem», sagt sie. Danach folgten weitere Stationen: Junior Assistant, Assistant Restaurant Manager und schliesslich Interim Restaurant Manager.

Nicht jeder Schritt war geplant. Manchmal entstanden Möglichkeiten durch Veränderungen im Betrieb. Doch Jana nahm die Verantwortung an.

«Man könnte sagen: Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber am Ende muss man den Schritt auch wagen.»

Heute sieht sie genau darin einen wichtigen Teil ihrer Entwicklung: Chancen erkennen, annehmen und daran wachsen. «Es war nicht immer der einfachste oder gemütlichste Weg. Aber genau das bringt einen weiter.»

Aktuell befindet sich Jana auf Koh Samui im Kamalaya, wo sie ein Management Training absolviert. Im Anschluss folgt ein weiterer Einsatz im Marriott in Bangkok. Die internationale Weiterbildung ist Teil ihrer persönlichen Vorbereitung auf die neue Aufgabe im «Sanook». «Als die Gespräche zur Position als Restaurant Managerin begonnen haben, habe ich gesagt: Ich möchte gerne nach Thailand, um die Kultur kennenzulernen.»

Von Koh Samui nach Bad Ragaz

Jana geht es dabei nicht nur um Serviceabläufe oder Managementstrukturen. Sie möchte verstehen, wie Gastfreundschaft in Thailand gelebt wird: wie Menschen miteinander umgehen und was diese besondere Herzlichkeit ausmacht. «Die thailändische Kultur zeichnet sich durch grossen gegenseitigen Respekt und eine ausgeprägte Gästeorientierung aus. Genau das möchte ich mitnehmen.»

Ihr Ziel für das neue Restaurant beschreibt sie klar: «Ich möchte die thailändische Herzlichkeit mit unserer Schweizer Perfektion verbinden.» Die Atmosphäre im «Sanook» soll entspannt, herzlich und einladend sein. Gäste sollen sich wohlfühlen, internationale Küche geniessen und Gastfreundschaft erleben, die authentisch ist.

Für Jana ist die Neueröffnung eine besondere Chance. Wenn sie im Dezember 2026 das «Sanook» übernimmt, ist sie 22 Jahre alt und bringt bereits sechs Jahre Erfahrung im Grand Resort Bad Ragaz mit. «Etwas von null an mit aufzubauen, hat man nicht oft im Berufsleben», sagt sie.

Hinter jedem perfekten Moment

Hinter jedem perfekten Moment im Grand Resort Bad Ragaz stehen viele Menschen. Für Jana ist das keine Botschaft auf dem Papier, sondern gelebter Alltag: «Es ist nicht nur der Manager oder das Serviceteam. Da gehören unglaublich viele Menschen dazu: von der Wäscherei über Lieferanten bis zur Küche und zum Service. Zusammen kreieren wir etwas für den Gast.»

Dieser Grundsatz definiert ihr Führungsverständnis. Ein starkes Team arbeitet zusammen, auch in schwierigen Momenten. Respekt, Kommunikation und Vertrauen sind für sie entscheidend. Gerade jungen Mitarbeitenden möchte sie Mut machen, Verantwortung zu übernehmen. «Fehler machen wir alle und Fehler sind okay. Wichtig ist, dass man daraus etwas mitnimmt.»

Gastronomie bedeutet für Jana nicht nur Service, Präzision und Begegnung, sondern auch Einsatzbereitschaft. Wer diesen Weg geht, arbeitet oft dann, wenn andere frei haben, erlebt intensive Tage und braucht in herausfordernden Momenten Durchhaltevermögen. Für Jana überwiegt dennoch klar, was dieser Beruf möglich macht: Entwicklung, Teamgefühl und echte Begegnungen. Jungen Menschen, die über eine Karriere in der Gastronomie nachdenken, würde sie deshalb sagen: «Macht es auf jeden Fall. Wichtig ist, dass man Leidenschaft dafür hat und es wirklich will.»

Ihr eigener Weg zeigt, wie weit diese Leidenschaft führen kann, wenn sie auf Förderung, Vertrauen und Entwicklungsmöglichkeiten trifft. Für Jana ist das Grand Resort Bad Ragaz nicht nur ihr Ausbildungsbetrieb, sondern ein Ort, an dem sie fachlich und persönlich gewachsen ist.

Oder wie sie es selbst zusammenfasst: «Von der Auszubildenden zur Restaurant Managerin. Das ist für mich im Grand Resort möglich geworden.»

www.grandresort.ch/en/resort/careers