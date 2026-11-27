Wenn Genuss zur Geschäftschance wird

Adventgeschäft, Weihnachtsfeiern, Silvester und Wintertourismus: Die kalte Jahreszeit zählt für viele Gastronomiebetriebe zu den wichtigsten Umsatzphasen des Jahres. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Gäste und der Druck auf die Abläufe. Gefragt sind Produkte, die Genuss, Qualität und Effizienz miteinander verbinden. Genau hier liegen die Erfolgszutaten der kalten Saison.

Resch&Frisch bündelt dafür bewährte Klassiker und saisonale Highlights zu einem Sortiment, das Betriebe in der umsatzstarken Wintersaison gezielt unterstützt.

Der erste Eindruck zählt

Im Mittelpunkt steht das Pepi von Resch Couvertbrot, das bereits zu Beginn eines Menüs einen hochwertigen ersten Eindruck hinterlässt. Hergestellt mit Natursauerteig und mindestens 24 Stunden Teigführung vereint es handwerkliche Optik mit einfacher Handhabung. Für Gastronom:innen bedeutet das mehr Wertigkeit am Tisch, ohne zusätzlichen Aufwand in der Küche.

Denn gerade in der Wintersaison entscheiden oft die kleinen Details über das Gesamterlebnis. Ein hochwertiges Couvertbrot sorgt für Aufmerksamkeit, unterstreicht den Qualitätsanspruch des Betriebs und setzt bereits vor dem ersten Gang einen geschmackvollen Akzent. So wird aus einem einfachen Gedeck ein Teil des Genusserlebnisses.

Ein Klassiker mit Zugkraft

Auch im Dessertbereich bleiben bewährte Klassiker ein verlässlicher Erfolgsfaktor. Kaum eine Mehlspeise steht so sehr für winterlichen Genuss wie Kaiserschmarren. Der österreichische Klassiker erfreut sich ungebrochener Beliebtheit und schafft den Spagat zwischen Tradition, Komfort und Wirtschaftlichkeit. Ob in der Variante mit Rosinen oder ohne Rosinen: Kaiserschmarren spricht eine breite Zielgruppe an und fügt sich nahtlos in unterschiedlichste gastronomische Konzepte ein.

Vertraute Geschmäcker neu inszeniert

Für zusätzliche Abwechslung auf der Winterkarte sorgen die beiden Saisonneuheiten Germknödel und Palatschinken. Sie greifen die Sehnsucht nach vertrauten Geschmackserlebnissen auf und bieten gleichzeitig Raum für individuelle Inszenierungen. Von der klassischen Präsentation bis hin zu kreativen Dessertvariationen eröffnen sie vielfältige Möglichkeiten, saisonale Akzente zu setzen und Gästen genau jene Genussmomente zu bieten, die sie mit der kalten Jahreszeit verbinden.

Genuss, der in Erinnerung bleibt

Gerade in der Wintersaison sind es oft die einfachen Dinge, die den größten Eindruck hinterlassen: ein hochwertiges Couvertbrot zum Auftakt, ein beliebter Dessertklassiker zum Abschluss und vertraute Geschmäcker, die Erinnerungen wecken. Mit seinen Winter-Highlights liefert Resch&Frisch die passenden Zutaten für genussvolle Momente, die Gäste gerne wiederkommen lassen.

Denn erfolgreiche Wintergerichte überzeugen nicht nur auf dem Teller, sondern bleiben auch in Erinnerung.

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