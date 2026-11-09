Pasta Rummo feiert 180 Jahre ital. Handwerkskunst, Tradition und Innovation

Sechs Generationen Handwerkskunst: „Langsam hergestellt für echte Al-Dente-Perfektion“

Seit fast zwei Jahrhunderten bewahrt die Familie Rummo ihre Leidenschaft und ihr Fachwissen und wählt dabei ausschließlich feinstes, proteinreiches Hartweizengrieß sowie reines Quellwasser aus. Wir verwenden nur den besten Grieß, um einen hohen Proteingehalt von 14,5 % zu erreichen. Im Mittelpunkt der Marke stehen ihr Slogan und ihr Versprechen: „Slowly Crafted for Al Dente Excellence“.

Als Beweis für sein Streben nach Perfektion hat sich Pasta Rummo als erste Pastamarke weltweit die Kochfestigkeit (tenuta di cottura) durch die internationale Zertifizierungsstelle Bureau Veritas (Nr. 385/003) zertifizieren lassen. Diese offizielle Zertifizierung garantiert, dass die Pasta ihre Form behält, einen festen, bissfesten „al dente“-Biss bewahrt und Soßen mühelos aufnimmt – ein echter „Soßenmagnet“ –, selbst wenn sie zu lange gekocht wird, dank der exklusiven langsamen Herstellungsmethode „Lenta Lavorazione®“ (langsame Verarbeitung).

Die 7 Schritte der Lenta Lavorazione®-Methode:

Auswahl des besten Grießes: Ausschließliche Verwendung von feinstem Hartweizengrieß mit einem Proteingehalt von 14,5 %. Reines Quellwasser: Der Grieß wird ausschließlich mit reinem Quellwasser vermischt. Langsames Kneten: Der Teig wird langsam und schonend geknetet, um die natürlichen Eigenschaften des Weizens zu bewahren. Bronze-Extrusion (Trafilatura al Bronzo): Das Pressen des Teigs durch maßgefertigte Bronzematrizen sorgt für eine raue Oberfläche, an der Soßen haften bleiben. Langsames Trocknen: Die Pasta wird über viele Stunden hinweg langsam bei niedrigen Temperaturen getrocknet. Zertifizierte Kochfestigkeit: Strenge Tests garantieren eine hervorragende Al-dente-Konsistenz. Qualitätskontrolle und Verpackung: Sorgfältige Endkontrolle, um sicherzustellen, dass jede Charge den festgelegten Standards entspricht.

Der Vergangenheit treu bleiben und gleichzeitig Innovationen für die Zukunft entwickeln

Pasta Rummo entwickelt sich ständig weiter, um den sich wandelnden Lebensgewohnheiten der Verbraucher gerecht zu werden und nach Perfektion zu streben. Heute umfasst das Sortiment der Marke:

Classic Pasta Line: Traditionelle Formen, die mit Bronzematrizen hergestellt werden und sich durch hervorragende Soßenaufnahme sowie eine authentische Textur auszeichnen.

“Leggendarie”: Eine Premium-Produktlinie mit legendären, regionalen und ikonischen historischen Nudelformen, die das traditionelle italienische kulinarische Erbe würdigen.

Gnocchi: Zart-weiche Kartoffelgnocchi aus frischen italienischen Kartoffeln, die in nur zwei Minuten zubereitet werden und eine leichte, luftige Konsistenz sowie den authentischen Geschmack traditioneller italienischer Gnocchi bieten.

Gluten-Frei & Vollkorn: Hochwertige Alternativen, die ohne Abstriche bei Geschmack oder Konsistenz hergestellt werden.

Maxima High-Protein Pasta: Die neueste Innovation von Rummo, die 21 Gramm Eiweiß pro Portion liefert und dabei ein echtes italienisches Pasta-Erlebnis bietet.

Saucen and Pestos: Die klassischen Begleiter von Rummo zu Pasta – mit edlem Erscheinungsbild und authentischen Rezepten, die ausgewählte Zutaten und strenge traditionelle Standards erfordern.

www.pastarummo.it/en/