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Von Kempinski zu aja: Madlen Riesner übernimmt in Ruhpolding

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Luxushotels, Inselresort und zuletzt zwei Landgasthöfe: Die 44-jährige Hotelmanagerin bringt einen vielseitigen Werdegang mit. Nun führt sie das aja Ruhpolding.
November 4, 2026

Madlen Riesner übernimmt ab sofort die Leitung des aja Ruhpolding. Die 44-Jährige verantwortet damit ein Urlaubshotel mit 244 Zimmern und Suiten in den Chiemgauer Alpen. Sie bringt internationale Führungserfahrung und Kenntnisse in der operativen Hotelführung, Ertragssteuerung und Mitarbeiterentwicklung mit. Auch die Region kennt sie bereits: Zuletzt leitete Riesner zwei Häuser im Chiemgau.

Madlen Riesner im Porträt, neue Chefin im aja Ruhpolding.

Madlen Riesner übernimmt ab sofort die Leitung des aja Ruhpolding. Die 44-Jährige verantwortet damit ein Urlaubshotel mit 244 Zimmern und Suiten in den Chiemgauer Alpen. Sie bringt internationale Führungserfahrung und Kenntnisse in der operativen Hotelführung, Ertragssteuerung und Mitarbeiterentwicklung mit. Auch die Region kennt sie bereits: Zuletzt leitete Riesner zwei Häuser im Chiemgau.

Madlen Riesner im Porträt. Neue Chefin im aja Ruhpolding.

Führungserfahrung von St. Moritz bis auf die Malediven

Für Grand Metropolitan Hotels/Castlewood Hotels & Resorts führte Riesner zuletzt den Landgasthof Karner in Frasdorf und den Landgasthof Zur Post in Schleching. Zuvor steuerte sie als Group Director of Revenue die Erträge von zwölf Hotels der Gruppe.

Weitere Stationen führten die gelernte Hotelfachfrau zu den Seetelhotels auf Usedom. Dort leitete sie unter anderem das Ostseehotel Ahlbeck samt angeschlossenen Residenzen und Villen. Für Kempinski übernahm sie Führungsaufgaben in St. Moritz, Kairo und Peking. Im Mirihi Island Resort auf den Malediven arbeitete sie als Front Office & Revenue Manager und vertrat regelmäßig den General Manager.

Aktivurlaub und Wellness als Schwerpunkte

In Ruhpolding soll Riesner gemeinsam mit dem Team das Profil des Hauses als vielseitiges Urlaubshotel weiterentwickeln. Das Angebot verbindet Wander-, Rad- und Wintersportmöglichkeiten mit einem SPA-Bereich, Innen- und Außenpool, Saunen und Fitnessangeboten.

„Mich begeistert die Verbindung aus Naturerlebnis, Aktivurlaub und Entspannung, für die das aja Ruhpolding steht“, sagt Riesner. Für die neue Aufgabe setzt die DSR Hotel Holding sowohl auf ihre internationale Erfahrung als auch auf ihre Kenntnisse der Region.

Die Marke aja gehört zur DSR Hotel Holding und betreibt Urlaubshotels in Deutschland und Österreich. Die Holding ist Teil der DERTOUR Group.

Gebäude aja Ruhpolding von oben mit Landschaft

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