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Grand Resort Bad Ragaz holt Zwei-Sterne-Koch Marco Campanella

Bad RagazKarriereMarco Campanella
Mit La Brezza erreichte er in Ascona und Arosa jeweils zwei Michelin-Sterne. Nun zieht es Marco Campanella nach Bad Ragaz, wo er ein neues Restaurant von Beginn an mitgestaltet.
Oktober 28, 2026 | Text: Laura Stefan | Fotos: Grand Resort Bad Ragaz

Marco Campanella wechselt ins Grand Resort Bad Ragaz und gestaltet dort eines von zwei neuen Restaurants im Quellenhof mit. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2027 geplant. Der Zwei-Sterne-Koch verlässt dafür nach mehr als zwölf Jahren die Tschuggen Collection, wo er die beiden La-Brezza-Restaurants in Ascona und Arosa prägte. Sein nächster Schritt führt ihn damit in ein Haus, das seine Gastronomie nach der angekündigten Trennung von Sven Wassmer neu aufstellt.

Zwei-Sterne-Koch Marco Campanella lächelt in schwarzer Kochjacke mit eingesticktem Namen vor dunklem Hintergrund.

Marco Campanella wechselt ins Grand Resort Bad Ragaz und gestaltet dort eines von zwei neuen Restaurants im Quellenhof mit. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2027 geplant. Der Zwei-Sterne-Koch verlässt dafür nach mehr als zwölf Jahren die Tschuggen Collection, wo er die beiden La-Brezza-Restaurants in Ascona und Arosa prägte. Sein nächster Schritt führt ihn damit in ein Haus, das seine Gastronomie nach der angekündigten Trennung von Sven Wassmer neu aufstellt.

Zwei-Sterne-Koch Marco Campanella lächelt in schwarzer Kochjacke mit eingesticktem Namen vor dunklem Hintergrund.

Neue Konzepte nach Wassmers Abschied

Im Februar 2027 endet die Zusammenarbeit des Resorts mit Sven Wassmer und Amanda Wassmer-Bulgin. Mit dem Abschied schließen auch das Drei-Sterne-Restaurant Sven Wassmer Memories und das mit einem Stern ausgezeichnete verve by sven. Die beiden Standorte will das Hotel künftig selbst betreiben und mit eigenständigen Konzepten weiterführen.

Campanella entwickelt eines dieser Restaurants gemeinsam mit dem Resort. Das zweite stellt gesundheitsorientierte Küche in den Mittelpunkt. Die Projekte gehören zur langfristigen Neuausrichtung des Hauses, das Spitzenküche stärker mit seinem Angebot rund um Gesundheit und Wohlbefinden verbinden will.

„Besonders freue ich mich darauf, gemeinsam mit dem Team etwas Neues aufzubauen und von Anfang an maßgeblich mitzuprägen“, sagt Campanella. Dabei möchte er seine Erfahrung einbringen und zugleich offen für neue Ideen bleiben.

Vom Familienrestaurant an die Schweizer Spitze

Campanella wuchs in einer Gastronomenfamilie am Bodensee auf. Nach seiner Ausbildung arbeitete der Deutsch-Italiener unter anderem bei Martin Dalsass, Rolf Fliegauf und Andreas Caminada. 2018 übernahm er das La Brezza in Ascona, seit der Wintersaison 2020/21 führte er auch dessen Pendant in Arosa. Beide Restaurants erreichten jeweils zwei Michelin-Sterne und 19 GaultMillau-Punkte. GaultMillau Schweiz kürte ihn zudem zum „Koch des Jahres 2025“.

Seine Küche verbindet internationale Einflüsse mit regionalen Produkten. Neben dem klassischen Degustationsmenü entwickelte er für das Hotelprogramm „Moving Mountains“ eine rein pflanzliche Variante.

Letzte Wintersaison vor dem Wechsel

Vom 11. Dezember 2026 bis Ende Februar 2027 kocht Campanella ein letztes Mal im La Brezza in Arosa. In Bad Ragaz beginnt der gastronomische Neustart bereits zuvor: Im Dezember eröffnen mit dem italienischen Nesso und dem thailändischen Sanook zwei Restaurants im erneuerten Hof. Die beiden Quellenhof-Konzepte folgen im Frühjahr 2027.

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