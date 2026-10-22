Vom Souschef an die Spitze: Tsvetan Gavrilov wird Küchenchef im Sternerestaurant Favorite

Im Sternerestaurant Favorite im Mainzer Stadtpark übernimmt Tsvetan Gavrilov offiziell die Küchenleitung. Sein Vorgänger Aniello Casalino kann seine Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterführen. Gavrilov hat bereits in den vergangenen Monaten Verantwortung am Herd und schließlich die Leitung übernommen. Nun bestätigt die Gastgeberfamilie Barth den bisherigen Souschef dauerhaft in dieser Position.

Im Sternerestaurant Favorite im Mainzer Stadtpark übernimmt Tsvetan Gavrilov offiziell die Küchenleitung. Sein Vorgänger Aniello Casalino kann seine Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterführen. Gavrilov hat bereits in den vergangenen Monaten Verantwortung am Herd und schließlich die Leitung übernommen. Nun bestätigt die Gastgeberfamilie Barth den bisherigen Souschef dauerhaft in dieser Position.

Aufstieg aus dem eigenen Team

Gavrilov arbeitet seit mehr als drei Jahren in leitender Funktion im Gourmetrestaurant des Favorite Parkhotels. Schon unter Tobias Schmitt gehörte er als Souschef zum Team, später setzte er seine Arbeit unter Casalino fort. Zuvor sammelte er Erfahrungen an internationalen Stationen. Mit seiner Ernennung setzt die Familie Barth auf einen Mitarbeiter, der die Abläufe und den Anspruch des Hauses aus dem Küchenalltag kennt.

Für die Betreiber steht der Wechsel auch für die Entwicklungsmöglichkeiten im eigenen Betrieb: Sie wollen Talente fördern und ihnen Verantwortung übertragen. Den 2026 erneut bestätigten Michelin-Stern versteht die Familie dabei ausdrücklich als gemeinsame Leistung von Küche, Service und den Mitarbeitern im Hintergrund. Die Restaurantleitung liegt bei Rewadee Khonlam. Die Personalentscheidung erläutert das Haus in seiner aktuellen Hauszeitung.

Bekannte Küche, neue Verantwortung

Erst im Sommer 2025 hatte das Favorite Aniello Casalino als Nachfolger von Tobias Schmitt vorgestellt. Der Italiener trat die Position Ende August an. Mit Gavrilov führt nun ein Koch die Küche, der beide Vorgänger als Souschef begleitete.

Kulinarisch stellt das Restaurant das Zusammenspiel der Produkte in den Mittelpunkt und bietet neben dem klassischen auch ein eigenständiges vegetarisches Menü an. Dabei erlaubt sich das Team bewusst ungewöhnliche Kombinationen – etwa sanft gebratenen Kabeljau mit Pecorino. Einen grundlegenden Konzeptwechsel kündigt die Familie mit Gavrilovs Ernennung nicht an. Im Vordergrund steht, den Qualitätsanspruch des Hauses mit dem bestehenden Team weiterzuführen.