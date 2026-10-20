Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Careers

Spitzenköchin Julia Orschiedt übernimmt Doppelrolle im Ritz-Carlton Wolfsburg

Julia OrschiedtThe Ritz-CarltonWolfsburg
Die 27-Jährige arbeitet im Ritz-Carlton Wolfsburg erneut mit Luis Hendricks zusammen und gestaltet als Sous-Chefin und Leiterin der Pâtisserie das neue Restaurant von Beginn an mit.
Oktober 20, 2026 | Text: Laura Stefan | Fotos: © Matthias Leitzke | Mariott International

Julia Orschiedt wechselt ins The Ritz-Carlton Wolfsburg und übernimmt beim neuen Restaurantprojekt die Positionen als Sous-Chefin und Pastry Head Chef. Damit trägt sie Verantwortung für die Pâtisserie und wirkt zugleich an der konzeptionellen und operativen Entwicklung der gesamten Küche mit. Die kulinarische Leitung liegt bei Luis Hendricks, mit dem sie bereits im Restaurant Pietsch in Wernigerode zusammenarbeitete.

Julia Orschiedt für das The Ritz-Carlton Wolfsburg in weißer Kochjacke auf einer Terrasse mit Blick auf die Grünanlagen der Stadt.

Julia Orschiedt wechselt ins The Ritz-Carlton Wolfsburg und übernimmt beim neuen Restaurantprojekt die Positionen als Sous-Chefin und Pastry Head Chef. Damit trägt sie Verantwortung für die Pâtisserie und wirkt zugleich an der konzeptionellen und operativen Entwicklung der gesamten Küche mit. Die kulinarische Leitung liegt bei Luis Hendricks, mit dem sie bereits im Restaurant Pietsch in Wernigerode zusammenarbeitete.

Julia Orschiedt für das The Ritz-Carlton Wolfsburg in weißer Kochjacke auf einer Terrasse mit Blick auf die Grünanlagen der Stadt.

Ein eingespieltes Duo für den Neustart

Wie gut ihre Zusammenarbeit funktioniert, zeigte sich auch außerhalb des Restaurantalltags: Beim Wettbewerb „Patissier des Jahres“ 2025 assistierte Hendricks seiner damaligen Sous-Chefin im Finale. Orschiedt gewann den Titel mit Kreationen, die unter anderem Topinambur, Pandan, Miso und schwarzen Knoblauch einbezogen.

In Wolfsburg bauen sie nun gemeinsam ein neues Restaurant auf. Hendricks entwickelt dessen Konzept seit August mit dem Hotelteam. Das Projekt folgt auf die Schließung des Aqua von Sven Elverfeld im März 2026 und soll eine eigenständige kulinarische Ausrichtung erhalten. Eine Fortsetzung des bisherigen Drei-Sterne-Konzepts ist nicht vorgesehen.

Von der Chef de Partie zur Sous-Chefin

Orschiedt stammt aus Großburgwedel in Niedersachsen. Nach Stationen in Hannover und Wernigerode kam sie 2023 ins Pietsch, wo sie innerhalb von gut einem Jahr von der Chef de Partie zur Sous-Chefin aufstieg. Parallel vertiefte sie ihr Können in der Pâtisserie und sammelte unter anderem im Drei-Sterne-Restaurant Frantzén in Stockholm weitere Impulse.

„Für mich bedeutet Pâtisserie weit mehr als nur Süßes. Sie verbindet präzises Handwerk mit Kreativität, Ästhetik und der Liebe zum Detail. Von feinen Petit fours und Pralinen bis hin zu aufwendig gestalteten Desserts bietet sie unzählige Möglichkeiten, mit Aromen, Texturen und Formen zu arbeiten und immer wieder Neues auszuprobieren“, sagt Julia Orschiedt.

Auf den Wettbewerbssieg 2025 folgte eine weitere Auszeichnung: Der Feinschmecker ernannte sie zur „Patissière des Jahres 2026“. Das Magazin würdigte ihre aromatischen Kombinationen – etwa Schokoladencreme mit fermentiertem schwarzem Knoblauch, Pandan und Bananeneis. Die gelernte Köchin verbindet ihr Wissen aus der herzhaften Küche mit präzisem Pâtisserie-Handwerk.

Welche Gerichte Orschiedt in Wolfsburg auf die Karte bringt, ist noch nicht bekannt. Das Restaurantkonzept befindet sich in Entwicklung. Auch der Name und der Eröffnungstermin stehen noch aus.

Julia OrschiedtThe Ritz-CarltonWolfsburg
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
Julia OrschiedtThe Ritz-CarltonWolfsburg
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

News
Unruhe bei Kempinski: CEO und weitere Führungskräfte offenbar ausgeschieden
Die Luxushotelmarke Kempinski verliert offenbar mehrere Führungskräfte, darunter CEO Barbara Muckermann. Die Abgänge fallen mitten in die strategische Neuausrichtung der Gruppe.
News
Zwei Standorte geschlossen: LAP Coffee überprüft seine Expansion
Die Kaffeekette LAP Coffee überprüft ihre Standortstrategie und gibt zwei Kölner Cafés auf. Ralph Hage erläutert, welche wirtschaftlichen Anforderungen die Läden erfüllen müssen.
Game Changers
Der Junge Wilde 2019: Was macht Florian Wörgötter heute?
Florian Wörgötter holte 2019 den Titel Junger Wilder. Inzwischen trägt sein Familienwirtshaus einen Michelin-Stern – und der Steirer zeigt, wie Schnitzel und Sternemenü zusammenpassen.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Restaurantleiter m/w/d
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Chef de Partie (m/w/d)
Commis de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
The Grand Green - Familux Resort
98559 Oberhof, Deutschland
Steward / Abwäscher (m/w/d)
Lehrstelle ab Sommer 2027
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Holistic Assistant
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Haustechniker:in (m/w/d)
Spa Rezeptionist in Teilzeit (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Oberjoch - Familux Resort
87541 Bad Hindelang , Deutschland
Asst. Service Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Chef de Partie
Pâtissier / Konditor
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Serviceleitung (m/w/d)
BarkellnerIn (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Commis de Cuisine/ Chef de Partie
Chef de Rang / Commis de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
TAUROA GmbH
5020 Salzburg, Österreich
REZEPTIONIST (m/w/x)
CHEF DE PARTIE IM STEIRERSCHLÖSSL(m/w/x)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Massage & Kosmetik adults only ElisabethHotel
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Leitung Reservierung und Back Office Rezeption (m/w/d)
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Private Hotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Marketing Mitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Demi Chef de Rang im 4 HAUBEN BEEF CLUB (m/w/d)
Commis de Rang im 4 HAUBEN BEEF CLUB (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Asst. Restaurant Manager – Schwerpunkt Wein
Stv. Hoteldirektor (all genders)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Serviceleitung a la Carte (m/w/d)
Stellvertretende Serviceleitung (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Chef de Rang
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Sous Chef
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Breidenbacher Hof
40212 Düsseldorf, Deutschland
F&B Tournant (m/w/d)
Front Office Agent / Rezeptionsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Kosmetikerin
Commis de Cuisine
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Restaurantleitung Stellvertretung
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Jobs