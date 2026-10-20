Spitzenköchin Julia Orschiedt übernimmt Doppelrolle im Ritz-Carlton Wolfsburg

Julia Orschiedt wechselt ins The Ritz-Carlton Wolfsburg und übernimmt beim neuen Restaurantprojekt die Positionen als Sous-Chefin und Pastry Head Chef. Damit trägt sie Verantwortung für die Pâtisserie und wirkt zugleich an der konzeptionellen und operativen Entwicklung der gesamten Küche mit. Die kulinarische Leitung liegt bei Luis Hendricks , mit dem sie bereits im Restaurant Pietsch in Wernigerode zusammenarbeitete.

Julia Orschiedt wechselt ins The Ritz-Carlton Wolfsburg und übernimmt beim neuen Restaurantprojekt die Positionen als Sous-Chefin und Pastry Head Chef. Damit trägt sie Verantwortung für die Pâtisserie und wirkt zugleich an der konzeptionellen und operativen Entwicklung der gesamten Küche mit. Die kulinarische Leitung liegt bei Luis Hendricks, mit dem sie bereits im Restaurant Pietsch in Wernigerode zusammenarbeitete.

Ein eingespieltes Duo für den Neustart

Wie gut ihre Zusammenarbeit funktioniert, zeigte sich auch außerhalb des Restaurantalltags: Beim Wettbewerb „Patissier des Jahres“ 2025 assistierte Hendricks seiner damaligen Sous-Chefin im Finale. Orschiedt gewann den Titel mit Kreationen, die unter anderem Topinambur, Pandan, Miso und schwarzen Knoblauch einbezogen.

In Wolfsburg bauen sie nun gemeinsam ein neues Restaurant auf. Hendricks entwickelt dessen Konzept seit August mit dem Hotelteam. Das Projekt folgt auf die Schließung des Aqua von Sven Elverfeld im März 2026 und soll eine eigenständige kulinarische Ausrichtung erhalten. Eine Fortsetzung des bisherigen Drei-Sterne-Konzepts ist nicht vorgesehen.

Von der Chef de Partie zur Sous-Chefin

Orschiedt stammt aus Großburgwedel in Niedersachsen. Nach Stationen in Hannover und Wernigerode kam sie 2023 ins Pietsch, wo sie innerhalb von gut einem Jahr von der Chef de Partie zur Sous-Chefin aufstieg. Parallel vertiefte sie ihr Können in der Pâtisserie und sammelte unter anderem im Drei-Sterne-Restaurant Frantzén in Stockholm weitere Impulse.

„Für mich bedeutet Pâtisserie weit mehr als nur Süßes. Sie verbindet präzises Handwerk mit Kreativität, Ästhetik und der Liebe zum Detail. Von feinen Petit fours und Pralinen bis hin zu aufwendig gestalteten Desserts bietet sie unzählige Möglichkeiten, mit Aromen, Texturen und Formen zu arbeiten und immer wieder Neues auszuprobieren“, sagt Julia Orschiedt.

Auf den Wettbewerbssieg 2025 folgte eine weitere Auszeichnung: Der Feinschmecker ernannte sie zur „Patissière des Jahres 2026“. Das Magazin würdigte ihre aromatischen Kombinationen – etwa Schokoladencreme mit fermentiertem schwarzem Knoblauch, Pandan und Bananeneis. Die gelernte Köchin verbindet ihr Wissen aus der herzhaften Küche mit präzisem Pâtisserie-Handwerk.

Welche Gerichte Orschiedt in Wolfsburg auf die Karte bringt, ist noch nicht bekannt. Das Restaurantkonzept befindet sich in Entwicklung. Auch der Name und der Eröffnungstermin stehen noch aus.