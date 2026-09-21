Neue Restaurantleitung für Münchens Zwei-Sterne-Restaurant The Cloud

Im The Cloud by Käfer in der Münchner BMW Welt gibt es einen Wechsel an der Spitze des Serviceteams. Seit Mitte Juli führt Isabell Holm als neue Restaurantleiterin durch den Abend. Sie folgt auf Mona Röthig, die dem Unternehmen erhalten bleibt und künftig andere Aufgaben innerhalb der Käfer Gastronomie in der BMW Welt übernimmt.

Im The Cloud by Käfer in der Münchner BMW Welt gibt es einen Wechsel an der Spitze des Serviceteams. Seit Mitte Juli führt Isabell Holm als neue Restaurantleiterin durch den Abend. Sie folgt auf Mona Röthig, die dem Unternehmen erhalten bleibt und künftig andere Aufgaben innerhalb der Käfer Gastronomie in der BMW Welt übernimmt.

Von Lech nach München

Zuletzt arbeitete Holm am Rote Wand Chef’s Table in Lech, der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist. Zuvor sammelte sie Erfahrung bei Memories by Sven Wassmer in Bad Ragaz und auf Schloss Schauenstein von Andreas Caminada in Fürstenau.

Damit übernimmt sie die Restaurantleitung nur wenige Monate nach einem großen Erfolg für das noch junge Haus: Der Guide Michelin zeichnete The Cloud by Käfer im Juni 2026 auf Anhieb mit zwei Sternen aus. Zusätzlich erhielt das Restaurant die Auszeichnung „Opening of the Year“.

„Mit Isabell gewinnen wir eine erfahrene und inspirierende Gastgeberin, die internationale Spitzenrestaurants aus nächster Nähe kennengelernt und geprägt hat“, sagt Küchenchef Jens Madsen.

Gemeinsam mit Madsen soll Holm das Konzept „Culinary Nomadism“ weiterentwickeln. Dabei widmet sich die Küche wechselnden Regionen und verbindet deren Aromen und Techniken mit heimischen Produkten. Das Restaurant eröffnete im Juni 2025 in den früheren Räumen des EssZimmer in der BMW Welt.

Vorgängerin Mona Röthig hatte The Cloud seit Beginn als Restaurantleiterin begleitet und den Service mit aufgebaut. Sie bleibt innerhalb der Käfer Gastronomie in der BMW Welt tätig und übernimmt dort künftig neue Aufgaben.