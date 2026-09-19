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Preview: Das sind die 50 Best Sommeliers Deutschlands

50 BEST SOMMELIERSRolling Pin.Convention
Die Branche hat nominiert und gevotet. Jetzt stehen die Namen fest, die 2026 um die Spitze der deutschen Sommelier-Szene kämpfen. Das Ranking wird bei der Rolling Pin.Convention enthüllt.
September 19, 2026 | Text: Redaktion

Nach Nominierung und Voting steht fest, wer es in die Auswahl der 50 Best Sommeliers Germany 2026 geschafft hat. Wer am Ende ganz oben steht, bleibt bis zur Rolling Pin.Convention in Düsseldorf geheim.

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Noch ist offen, wer 2026 ganz oben steht – das Ranking der 50 Best Sommeliers wird erst bei der Rolling Pin.Convention enthüllt.

So entstehen die 50 Best Sommeliers

Auch bei den 50 Best Sommeliers entscheidet die Branche selbst. Zunächst konnten Mitarbeiter aus Gastronomie und Hotellerie ihre Favoriten nominieren. Die 50 meistnominierten schafften es anschließend auf die alphabetische Voting-Liste.

Danach waren die Rolling Pin.Member gefragt: Aktive Mitglieder der Gastronomie konnten für ihren Favoriten abstimmen. Wer die meisten Stimmen erhält, landet auf Platz eins, die zweitmeisten Stimmen bedeuten Platz zwei – und so weiter. 

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2025 holte sich Willi Schlögl Platz eins bei den 50 Best Sommeliers Germany – noch bleibt es spannend, wer 2026 das Rennen um die Nummer eins macht.

Wer greift nach Platz eins?

An Erfahrung an der Spitze mangelt es im diesjährigen Feld nicht. Nancy Großmann vom Grill Royal gewann das Ranking bereits 2023. Antonios Askitis von Pommes & Wein folgte 2024 auf Platz eins. Beide stehen auch 2026 wieder auf der Voting-Liste.

Im vergangenen Jahr musste sich Großmann nur Willi Schlögl geschlagen geben und landete auf Rang zwei. Raphael Reichardt vom Restaurant Tim Raue wurde Dritter, Askitis Vierter und Marco Franzelin vom Sonnora komplettierte die Top fünf. Alle vier sind auch diesmal wieder dabei. Mit Ronny Schreiber, Dennis Ruhl, Katrin Berboth und Steve Hartzsch stehen zudem weitere Namen aus den Top Ten 2025 erneut zur Wahl.

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Spannung in der School of Wine: Hier wird bei der Rolling Pin.Convention das Ranking der 50 Best Sommeliers Germany enthüllt.

Neue Chancen im Ranking

Auch 2026 ist die Liste alles andere als eine Wiederholung des Vorjahres. Neben bekannten Namen aus den vergangenen Rankings finden sich Sommeliers, die zuletzt nicht unter den 50 Best vertreten waren und nun wieder um eine Platzierung kämpfen.

Dazu gehören etwa Niklas Ertl, der 2024 noch Rang drei belegte, und Tibor Werzl, der damals auf Platz vier landete. Beide stehen 2026 wieder im Voting.

Gleichzeitig sind mit Noris F. Conrad, Simone Eberhard, Carsten Fuchs, Felix Genzmer und Katharina Greifenstein mehrere Namen dabei, die im Ranking 2025 nicht vertreten waren.

Damit ist schon vor der Enthüllung klar: Die Karten werden neu gemischt. Wer sich diesmal nach vorne arbeitet, zeigt sich erst bei der Rolling Pin.Convention.

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Die Nominierten 2026 von A bis Z

Die Platzierungen sind noch geheim. Das sind die Namen, die es in das Voting für die 50 Best Sommeliers Germany 2026 geschafft haben:

  • Askitis, Antonios – Pommes & Wein
  • Berboth, Katrin – Coeur D’Artichaut
  • Brand, Moritz-Christian – Hotel Stadt Kassel
  • Brandweiner, Mathias – Hafenküche
  • Conrad, Noris F. – Tantris Maison Culinaire
  • Eberhard, Simone – Storstad
  • Ertl, Niklas – Johannes King Genuss-Shop
  • Franzelin, Marco – Sonnora
  • Fuchs, Carsten – Ox & Klee
  • Gass, Stéphane – Schwarzwaldstube
  • Genzmer, Felix – Restaurant Bagatelle
  • Gläser, Tobias – Gotthardt’s by Yannick Noack – Fährhaus
  • Grabler, Stefan & Hirschler, Markus – Gasthaus Waltz
  • Greifenstein, Katharina – Werneckhof
  • Großmann, Nancy – Grill Royal
  • Hartzsch, Steve – Nobelhart & Schmutzig
  • Hellbach, Hauke – AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz
  • Höpfner, Sebastian – Restaurant Rutz
  • Kolbeck, Julia – Mokum
  • Konrad, Hans-Martin – Lorenz Adlon Esszimmer
  • Kownatzki, Thilo – La Vie by Thomas Bühner
  • Krebs, Marie-Helen – IKIGAI
  • Leblond, Vincent – Les Deux
  • Lutter, Iiro – ES:SENZ
  • Mann, Nina – Victor’s Fine Dining by Christian Bau
  • Morlat, Julien – Restaurant Alois – Dallmayr Fine Dining
  • Moser Wohlfeld, Ann-Kristin – Handwerk
  • Mühlberger, Valentine – Bar Rix
  • Müller-Birkholz, Benjamin – Restaurant Jörg Müller
  • Nicke, Jerom – Gourmetrestaurant Ophelia
  • Pecchia, Luigi – THE CLOUD by Käfer
  • Pietrusska-Hauke, Jonas – kiosque.
  • Polte, Sharin – Agata’s
  • Pufahl, Christian – Esplanade
  • Reichardt, Raphael – Restaurant Tim Raue
  • Ring, Bärbel – Söl’ring Hof
  • Ruhl, Dennis – Vendôme
  • Schellhorn, Johannes – Freundschaft
  • Schreiber, Ronny – Restaurant TROYKA
  • Schweighart, Julian – Guido al Duomo Wines
  • Silva Sampaio, René – Restaurant Hannappel
  • Steinheuer, Désirée – Steinheuers Restaurant Zur Alten Post
  • Stiel, Michael – Matthias Restaurant
  • Talukder, Shahzad – Atelier – Hotel Bayerischer Hof
  • Vizsnyai, Maria – Steins Traube
  • Voges, Felix – FACIL
  • von der Ohe, Nico – Concept Riesling
  • Werzl, Tibor – Kellerwirtschaft – Weingut Franz Keller
  • Witfang, Maike – Atrium GenussWerkstatt
  • Xu, Difan – 75

Showdown auf der Rolling Pin.Convention

Die Namen stehen fest, die Plätze bleiben vorerst unter Verschluss. Aufgelöst wird das Ranking dort, wo die Branche zusammenkommt: bei der Rolling Pin.Convention Germany am 28. und 29. September 2026.

Am Dienstag werden die 50 Best Sommeliers Germany 2026 in der School of Wine geehrt. Dann zeigt sich, wer nach vorne stürmt, wer sich im Spitzenfeld behauptet – und wer am Ende als neue Nummer eins auf der Bühne steht.

Wer die Verkündung live miterleben und dazu über 100 Speaker, Masterclasses, Talks und die Expo erleben will, kann sich noch sein Ticket für die Rolling Pin.Convention Germany sichern.

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