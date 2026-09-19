Preview: Das sind die 50 Best Sommeliers Deutschlands

Nach Nominierung und Voting steht fest, wer es in die Auswahl der 50 Best Sommeliers Germany 2026 geschafft hat. Wer am Ende ganz oben steht, bleibt bis zur Rolling Pin.Convention in Düsseldorf geheim.

So entstehen die 50 Best Sommeliers

Auch bei den 50 Best Sommeliers entscheidet die Branche selbst. Zunächst konnten Mitarbeiter aus Gastronomie und Hotellerie ihre Favoriten nominieren. Die 50 meistnominierten schafften es anschließend auf die alphabetische Voting-Liste.

Danach waren die Rolling Pin.Member gefragt: Aktive Mitglieder der Gastronomie konnten für ihren Favoriten abstimmen. Wer die meisten Stimmen erhält, landet auf Platz eins, die zweitmeisten Stimmen bedeuten Platz zwei – und so weiter.

Wer greift nach Platz eins?

An Erfahrung an der Spitze mangelt es im diesjährigen Feld nicht. Nancy Großmann vom Grill Royal gewann das Ranking bereits 2023. Antonios Askitis von Pommes & Wein folgte 2024 auf Platz eins. Beide stehen auch 2026 wieder auf der Voting-Liste.

Im vergangenen Jahr musste sich Großmann nur Willi Schlögl geschlagen geben und landete auf Rang zwei. Raphael Reichardt vom Restaurant Tim Raue wurde Dritter, Askitis Vierter und Marco Franzelin vom Sonnora komplettierte die Top fünf. Alle vier sind auch diesmal wieder dabei. Mit Ronny Schreiber, Dennis Ruhl, Katrin Berboth und Steve Hartzsch stehen zudem weitere Namen aus den Top Ten 2025 erneut zur Wahl.

Neue Chancen im Ranking

Auch 2026 ist die Liste alles andere als eine Wiederholung des Vorjahres. Neben bekannten Namen aus den vergangenen Rankings finden sich Sommeliers, die zuletzt nicht unter den 50 Best vertreten waren und nun wieder um eine Platzierung kämpfen.

Dazu gehören etwa Niklas Ertl, der 2024 noch Rang drei belegte, und Tibor Werzl, der damals auf Platz vier landete. Beide stehen 2026 wieder im Voting.

Gleichzeitig sind mit Noris F. Conrad, Simone Eberhard, Carsten Fuchs, Felix Genzmer und Katharina Greifenstein mehrere Namen dabei, die im Ranking 2025 nicht vertreten waren.

Damit ist schon vor der Enthüllung klar: Die Karten werden neu gemischt. Wer sich diesmal nach vorne arbeitet, zeigt sich erst bei der Rolling Pin.Convention.

Die Nominierten 2026 von A bis Z

Die Platzierungen sind noch geheim. Das sind die Namen, die es in das Voting für die 50 Best Sommeliers Germany 2026 geschafft haben:

Askitis , Antonios – Pommes & Wein

, Antonios – Pommes & Wein Berboth , Katrin – Coeur D’Artichaut

, Katrin – Coeur D’Artichaut Brand , Moritz-Christian – Hotel Stadt Kassel

, Moritz-Christian – Hotel Stadt Kassel Brandweiner , Mathias – Hafenküche

, Mathias – Hafenküche Conrad , Noris F. – Tantris Maison Culinaire

, Noris F. – Tantris Maison Culinaire Eberhard , Simone – Storstad

, Simone – Storstad Ertl , Niklas – Johannes King Genuss-Shop

, Niklas – Johannes King Genuss-Shop Franzelin , Marco – Sonnora

, Marco – Sonnora Fuchs , Carsten – Ox & Klee

, Carsten – Ox & Klee Gass , Stéphane – Schwarzwaldstube

, Stéphane – Schwarzwaldstube Genzmer , Felix – Restaurant Bagatelle

, Felix – Restaurant Bagatelle Gläser , Tobias – Gotthardt’s by Yannick Noack – Fährhaus

, Tobias – Gotthardt’s by Yannick Noack – Fährhaus Grabler , Stefan & Hirschler , Markus – Gasthaus Waltz

, Stefan & , Markus – Gasthaus Waltz Greifenstein , Katharina – Werneckhof

, Katharina – Werneckhof Großmann , Nancy – Grill Royal

, Nancy – Grill Royal Hartzsch , Steve – Nobelhart & Schmutzig

, Steve – Nobelhart & Schmutzig Hellbach , Hauke – AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz

, Hauke – AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz Höpfner , Sebastian – Restaurant Rutz

, Sebastian – Restaurant Rutz Kolbeck , Julia – Mokum

, Julia – Mokum Konrad , Hans-Martin – Lorenz Adlon Esszimmer

, Hans-Martin – Lorenz Adlon Esszimmer Kownatzki , Thilo – La Vie by Thomas Bühner

, Thilo – La Vie by Thomas Bühner Krebs , Marie-Helen – IKIGAI

, Marie-Helen – IKIGAI Leblond , Vincent – Les Deux

, Vincent – Les Deux Lutter , Iiro – ES:SENZ

, Iiro – ES:SENZ Mann , Nina – Victor’s Fine Dining by Christian Bau

, Nina – Victor’s Fine Dining by Christian Bau Morlat , Julien – Restaurant Alois – Dallmayr Fine Dining

, Julien – Restaurant Alois – Dallmayr Fine Dining Moser Wohlfeld , Ann-Kristin – Handwerk

, Ann-Kristin – Handwerk Mühlberger , Valentine – Bar Rix

, Valentine – Bar Rix Müller-Birkholz , Benjamin – Restaurant Jörg Müller

, Benjamin – Restaurant Jörg Müller Nicke , Jerom – Gourmetrestaurant Ophelia

, Jerom – Gourmetrestaurant Ophelia Pecchia , Luigi – THE CLOUD by Käfer

, Luigi – THE CLOUD by Käfer Pietrusska-Hauke , Jonas – kiosque.

, Jonas – kiosque. Polte , Sharin – Agata’s

, Sharin – Agata’s Pufahl , Christian – Esplanade

, Christian – Esplanade Reichardt , Raphael – Restaurant Tim Raue

, Raphael – Restaurant Tim Raue Ring , Bärbel – Söl’ring Hof

, Bärbel – Söl’ring Hof Ruhl , Dennis – Vendôme

, Dennis – Vendôme Schellhorn , Johannes – Freundschaft

, Johannes – Freundschaft Schreiber , Ronny – Restaurant TROYKA

, Ronny – Restaurant TROYKA Schweighart , Julian – Guido al Duomo Wines

, Julian – Guido al Duomo Wines Silva Sampaio , René – Restaurant Hannappel

, René – Restaurant Hannappel Steinheuer , Désirée – Steinheuers Restaurant Zur Alten Post

, Désirée – Steinheuers Restaurant Zur Alten Post Stiel , Michael – Matthias Restaurant

, Michael – Matthias Restaurant Talukder , Shahzad – Atelier – Hotel Bayerischer Hof

, Shahzad – Atelier – Hotel Bayerischer Hof Vizsnyai , Maria – Steins Traube

, Maria – Steins Traube Voges , Felix – FACIL

, Felix – FACIL von der Ohe , Nico – Concept Riesling

, Nico – Concept Riesling Werzl , Tibor – Kellerwirtschaft – Weingut Franz Keller

, Tibor – Kellerwirtschaft – Weingut Franz Keller Witfang , Maike – Atrium GenussWerkstatt

, Maike – Atrium GenussWerkstatt Xu, Difan – 75

Showdown auf der Rolling Pin.Convention

Die Namen stehen fest, die Plätze bleiben vorerst unter Verschluss. Aufgelöst wird das Ranking dort, wo die Branche zusammenkommt: bei der Rolling Pin.Convention Germany am 28. und 29. September 2026.

Am Dienstag werden die 50 Best Sommeliers Germany 2026 in der School of Wine geehrt. Dann zeigt sich, wer nach vorne stürmt, wer sich im Spitzenfeld behauptet – und wer am Ende als neue Nummer eins auf der Bühne steht.

Wer die Verkündung live miterleben und dazu über 100 Speaker, Masterclasses, Talks und die Expo erleben will, kann sich noch sein Ticket für die Rolling Pin.Convention Germany sichern.

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