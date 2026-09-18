Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
News

Wie Airbnb gerade Booking.com Konkurrenz macht

airbnbHotels
Airbnb setzt immer stärker auf klassische Hotels. Tausende Boutique- und Individualhotels sind bereits auf der Plattform – und die Hotelbuchungen wachsen deutlich schneller als das bisherige Kerngeschäft.
September 18, 2026 | Text: Redaktion

Jahrelang stand Airbnb vor allem für Ferienwohnungen und private Unterkünfte. Inzwischen drängt die Plattform immer stärker ins klassische Hotelgeschäft. Tausende Boutique- und Individualhotels in mehr als 20 beliebten Reisezielen sind bereits buchbar. Und die Strategie scheint aufzugehen: Hotelübernachtungen wachsen auf Airbnb derzeit rund dreimal so schnell wie Buchungen der klassischen Unterkünfte.

Airbnb-Shutterstock

Jahrelang stand Airbnb vor allem für Ferienwohnungen und private Unterkünfte. Inzwischen drängt die Plattform immer stärker ins klassische Hotelgeschäft. Tausende Boutique- und Individualhotels in mehr als 20 beliebten Reisezielen sind bereits buchbar. Und die Strategie scheint aufzugehen: Hotelübernachtungen wachsen auf Airbnb derzeit rund dreimal so schnell wie Buchungen der klassischen Unterkünfte.

Airbnb-Shutterstock

Im Mai hatte Airbnb den Ausbau erstmals groß angekündigt. Seither kamen Hotels unter anderem in New York, Paris, London, Madrid, Rom und Singapur auf die Plattform. Weitere Städte sollen folgen. Große Hotelketten lässt Airbnb bei diesem Angebot bewusst außen vor und konzentriert sich auf Boutique- und unabhängige Häuser.

Hotelbuchungen legen kräftig zu

Noch spielen Hotels im gesamten Airbnb-Geschäft eine vergleichsweise kleine Rolle: Sie machen weiterhin nur einen einstelligen Anteil der gebuchten Nächte aus. Das Wachstum fällt allerdings deutlich stärker aus als bei Ferienwohnungen und privaten Unterkünften. Im zweiten Quartal wuchsen die gebuchten Hotelnächte laut Airbnb rund dreimal so schnell wie das bisherige Kerngeschäft.

Davon soll am Ende auch das klassische Airbnb-Angebot profitieren. Rund 35 Prozent der Gäste, die erstmals ein Hotel über Airbnb buchen, reservieren innerhalb des folgenden Jahres auch eine klassische Airbnb-Unterkunft. Hotels werden damit für die Plattform auch zum Einstieg für neue Kunden.

Airbnb versucht gleichzeitig, die Hotelbuchung auf der eigenen Plattform attraktiver zu machen. Für ausgewählte Häuser gilt eine Bestpreisgarantie: Finden Gäste dasselbe Hotel anderswo günstiger, erhalten sie die Differenz als Airbnb-Guthaben. 

Strengere Regeln für Ferienwohnungen

Der Ausbau des Hotelangebots fällt in eine Zeit, in der immer mehr Städte die kurzfristige Vermietung von Wohnungen stärker regulieren. Auch in Europa gelten vielerorts bereits Beschränkungen oder werden verschärft. In Wien ist die kurzfristige Vermietung außerhalb von Wohnzonen beispielsweise grundsätzlich auf 90 Tage pro Jahr begrenzt, wenn keine Ausnahmebewilligung vorliegt. Weitere Regeln für Kurzzeitvermietungen sind in Diskussion.

Für Airbnb macht ein größeres Hotelangebot die Plattform damit breiter aufgestellt. Gleichzeitig entsteht für unabhängige Hotels ein zusätzlicher Vertriebskanal mit enormer Reichweite.

Dass Airbnb diesen Bereich weiter ausbauen will, steht bereits fest. Im Laufe des Jahres sollen weitere Städte und Hotels dazukommen. Aus der Plattform für Ferienwohnungen wird damit Schritt für Schritt ein deutlich breiterer Anbieter für Unterkünfte und Reisen.

airbnbHotels
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
airbnbHotels
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

News
Vom ambitionierten Weingut zur Millionenpleite
Die Domäne Lilienberg wollte Weinbau und Fine Dining auf höchstem Niveau verbinden. Das Restaurant ist seit Ende 2024 geschlossen, nun ist auch die dahinterstehende Weinbaugesellschaft…
News
Der Alchemist macht Pause – Das plant Rasmus Munk für sein Restaurant
Rasmus Munk stellt eines der berühmtesten Restaurants der Welt auf den Kopf: Ab Dezember schließt das Alchemist jedes Jahr fünf Monate für den regulären Service.…
News
Christian Rach kehrt nach 10 Jahren als “Der Restauranttester” zurück
Nach rund zehn Jahren Pause feiert eines der bekanntesten Gastro-TV-Formate sein Comeback. RTL holt den "Restauranttester" zurück. Die Dreharbeiten starten bereits im September.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Chef de Rang
Chef de Rang / Commis de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Sous Chef
Barmitarbeiter
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
BarkellnerIn (m/w/d)
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Chef de Rang (m/w/d)
Stellvertretende Restaurantleitung (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
F&BTrainee (m/w/d)
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Commis de Cuisine
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Commis de Rang (m/w/d)
Chef de Rang Bar (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Chef de Partie (m/w/d)
Sommelier:e (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d) ab Januar 2027
Mitarbeiter Buchhaltung (m/w/d) in Teilzeit
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Pâtissier / Konditor
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Sales & Account Manager (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Frühstückskellner / Frühstückskellnerin
Front Office & Reservierungs Mitarbeiter:in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Chef de Partie
Commis de Cuisine
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Kinderbetreuer:in (m/w/d)
Zimmermädchen/-burschen (m/w/d) in Vollzeit
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Mitarbeiter:in Marketing
Masseur:in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Wirtshausküche & Fine Dining
Entdecke alle Jobs
Jobs