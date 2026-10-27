Ex-Casualfood-CEO Michael Schorm startet eigenes Unternehmen

Michael Schorm macht sich selbstständig. Nach einem Jahrzehnt bei Casualfood bündelt der frühere CEO seine Branchenerfahrung im eigenen Unternehmen SCHORM – Hospitality Experts. Von Wiesbaden aus begleitet er Gastronomen und Hoteliers, die neue Konzepte entwickeln, wachsen oder ihren Betrieb neu aufstellen wollen. Auch die Gastronomie und der Einzelhandel an Flughäfen und Bahnhöfen gehören zu seinen Schwerpunkten.

Michael Schorm macht sich selbstständig: Nach einem Jahrzehnt bei Casualfood bündelt der frühere CEO seine Branchenerfahrung im eigenen Unternehmen SCHORM – Hospitality Experts. Von Wiesbaden aus begleitet er Gastronomen und Hoteliers, die neue Konzepte entwickeln, wachsen oder ihren Betrieb neu aufstellen wollen. Auch die Gastronomie und der Einzelhandel an Flughäfen und Bahnhöfen gehören zu seinen Schwerpunkten.

Erfahrung vom Hotelbetrieb bis zur Verkehrsgastronomie

Schorm kennt die Branche seit seiner Kindheit im elterlichen Hotel in Heidelberg. Im Europäischen Hof ließ er sich zum Koch und Hotelkaufmann ausbilden, anschließend führte ihn sein Weg unter anderem zu Steigenberger Hotels, Kaufmann & Partner und Lufthansa Party Service.

Bei Marché International übernahm er als Direktor die Verantwortung für Standorte mit mehreren gastronomischen Betrieben. Als General Manager steuerte er zudem die Umwandlung eines Privathotels zum ibis Vienna Airport. Damit sammelte er Erfahrung mit genau jenen Veränderungen, bei denen er künftig andere Betreiber unterstützen will.

2015 wechselte Schorm zu Casualfood. Dort leitete er zunächst den Geschäftsbereich Gastronomie und übernahm später als CEO und Geschäftsführer die Unternehmensführung. Bis 2025 prägte er das Wachstum des Verkehrsgastronomen, der zuletzt mehr als 70 Standorte, über 800 Mitarbeiter und 65 Millionen Euro Jahresumsatz zählte.

Für jede Aufgabe das passende Team

Mit SCHORM – Hospitality Experts setzt der Gründer auf ein Netzwerk spezialisierter Partner. Je nach Projekt bringt er Fachleute für Digitalisierung, Social Media, Raumgestaltung, Training oder Personal und Lohnabrechnung zusammen. Die Kunden behalten einen festen Ansprechpartner, der die Zusammenarbeit koordiniert.

„Ich habe über 40 Jahre mitten im operativen Geschäft gestanden, von der Ausbildung zum Koch und Hotelkaufmann bis in die Geschäftsführung“, sagt Schorm. Diese Erfahrung soll auch die Arbeit seines neuen Unternehmens prägen: Ausgangspunkt sind die Anforderungen des jeweiligen Betriebs. Dafür baut er das Partnernetzwerk schrittweise aus und ergänzt es gezielt um weitere Kompetenzen.