Fletcher Hotels steht mit 170 Häusern vor Eigentümerwechsel

Fletcher Hotels hat sein Netzwerk über Jahre durch Zukäufe erweitert. Nun steht die Hotelgruppe selbst vor dem Verkauf: Sunday PropTech will sämtliche Anteile von Egeria und dem Fletcher-Management übernehmen . Die Vereinbarung umfasst den Hotelbetrieb und die unternehmenseigenen Immobilien. Damit erhält der Investor eine etablierte Organisation mit Häusern in den Niederlanden, Deutschland und Belgien. Die Übernahme steht noch unter den üblichen Abschlussbedingungen.

Fletcher Hotels hat sein Netzwerk über Jahre durch Zukäufe erweitert. Nun steht die Hotelgruppe selbst vor dem Verkauf: Sunday PropTech will sämtliche Anteile von Egeria und dem Fletcher-Management übernehmen. Die Vereinbarung umfasst den Hotelbetrieb und die unternehmenseigenen Immobilien. Damit erhält der Investor eine etablierte Organisation mit Häusern in den Niederlanden, Deutschland und Belgien. Die Übernahme steht noch unter den üblichen Abschlussbedingungen.

Neue Investitionen sollen das Wachstum fortsetzen

Seit seiner Gründung 1997 hat sich Fletcher zur nach eigenen Angaben größten Hotelgruppe der Niederlande entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Urlaubsreisen und betreibt Drei- und Vier-Sterne-Hotels an der Küste, auf dem Land und in Städten. Rund 5.800 Mitarbeiter arbeiten für die Gruppe, die 130 Häuser selbst führt und weitere 40 Partnerhotels zu ihrem Netzwerk zählt.

Allein in den vergangenen zehn Jahren kamen rund 60 Übernahmen hinzu. Dabei erschloss Fletcher auch den deutschen Markt, unter anderem mit dem Waldhotel in Heiligenhaus und dem Parkhotel Olsberg-Winterberg.

Auf dieser Grundlage will Sunday PropTech gemeinsam mit dem Management weiter wachsen. Der Käufer plant Investitionen in die Hotels, die Organisation und die technische Infrastruktur. Dabei bringt er seine Erfahrung mit Hotelbetrieb, Immobilien und Markenentwicklung ein.

Hinter dem Käufer steht das Umfeld von OYO

Sunday PropTech wird von der indischen Unternehmensgruppe Prism unterstützt, der Muttergesellschaft von OYO. Zum Konzernumfeld gehören auch Sunday Hotels und der Ferienhausanbieter Belvilla. Beide haben ihre Präsenz auf dem deutschen Hotelmarkt zuletzt deutlich erweitert.

So nahm Sunday Hotels im Sommer 24 Hotels und Resorts in sein Portfolio auf, die zuvor die insolvente Revo Hospitality Group geführt hatte. Belvilla übernahm im Herbst die operative Verantwortung für die acht Seminaris-Hotels.

Mit der vereinbarten Übernahme von Fletcher setzt Sunday PropTech seinen europäischen Expansionskurs fort. Die Gruppe bringt dafür neben ihren Hotels eine eigene Immobilienbasis und eine zentrale Betriebsorganisation mit.