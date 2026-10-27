Fischrestaurant-Kette Gosch nimmt wieder Kurs auf Expansion

Gosch will sein Restaurantnetz in Deutschland wieder stärker ausbauen und seine Expansion vorantreiben. Nach Jahren der Konsolidierung sucht die von Sylt stammende Fischgastronomie neue Flächen und Lizenzpartner. Den Spielraum dafür schafft die größere Produktion in Schuby bei Schleswig. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, zusätzliche Betriebe zu versorgen und den Ausbau gezielt anzugehen.

Gosch will sein Restaurantnetz in Deutschland wieder stärker ausbauen und seine Expansion vorantreiben. Nach Jahren der Konsolidierung sucht die von Sylt stammende Fischgastronomie neue Flächen und Lizenzpartner. Den Spielraum dafür schafft die größere Produktion in Schuby bei Schleswig. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, zusätzliche Betriebe zu versorgen und den Ausbau gezielt anzugehen.

Neue Restaurants brauchen mehr als eine gute Lage

Gesucht werden Flächen zwischen 450 und 600 Quadratmetern mit großzügiger Außengastronomie. Gosch bevorzugt Standorte am Wasser, zieht aber auch gut besuchte Innenstadtlagen mit Aufenthaltsqualität in Betracht. Zur Lage muss die Versorgung passen: Die Anbindung an die eigene Logistik gehört deshalb zu den wesentlichen Auswahlkriterien.

Für den Betrieb setzt Gosch weiterhin auf Lizenzpartner. Sie führen bereits 35 der insgesamt 44 deutschen Standorte. Künftig sollen vor allem Unternehmer hinzukommen, die sich langfristig auf die Marke konzentrieren. Partner, die mehrere unterschiedliche Gastronomiekonzepte betreiben, kommen ebenfalls infrage, stehen bei der Suche aber nicht im Vordergrund.

Nach Einschätzung von Prokurist Andreas Reitz bestimmen passende Immobilien und gute Betreiber den Wachstumskurs. Gosch richtet sein Expansionstempo damit an den Möglichkeiten des einzelnen Standorts aus.

Größere Manufaktur als Basis für den Ausbau

Seit April 2026 verarbeitet und veredelt Gosch seine Fisch- und Feinkostprodukte in Schuby. Die neue Manufaktur ersetzt den bisherigen Betrieb im nahe gelegenen Ellingstedt. Größere Produktionskapazitäten sowie modernisierte Gebäude-, Kühl- und Klimatechnik schaffen dort die Voraussetzungen für ein wachsendes Restaurantnetz.

2025 erzielte Gosch in Deutschland einen Umsatz von 98 Millionen Euro. Reitz sieht die Marke durch ihre Verbindung zu Sylt, ihre Fischkompetenz und das gastronomische Erlebnis gestärkt. Das Selbstbedienungsmodell trägt seiner Einschätzung nach außerdem dazu bei, Kostensteigerungen vergleichsweise moderat an die Gäste weiterzugeben.