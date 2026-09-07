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Zwei Sternerestaurants schließen: Kulinarischer Umbruch im Grand Resort Bad Ragaz

Im Grand Resort Bad Ragaz endet eine prägende kulinarische Ära. Gleich zwei ausgezeichnete Restaurants gehen in ihre letzte Saison – für die freiwerdenden Flächen gibt es bereits neue Pläne.
September 7, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: © Grand Resort Bad Ragaz

Im Februar 2027 endet die Zusammenarbeit des Grand Resort Bad Ragaz mit Sven Wassmer und Amanda Wassmer-Bulgin. Damit schließen auch die beiden Sternerestaurants Sven Wassmer Memories und das verve by sven. Bis zum letzten Service bleiben beide Restaurants regulär geöffnet. Die Trennung erfolgt laut Resort einvernehmlich zum Ende der aktuellen Vertragslaufzeit.

Restaurant-Memories-Grand-Resort-Bad-Ragaz
Restaurant Memories © Grand Resort Bad Ragaz

Im Februar 2027 endet die Zusammenarbeit des Grand Resort Bad Ragaz mit Sven Wassmer und Amanda Wassmer-Bulgin. Damit schließen auch die beiden Sternerestaurants Sven Wassmer Memories und das verve by sven. Bis zum letzten Service bleiben beide Restaurants regulär geöffnet. Die Trennung erfolgt laut Resort einvernehmlich zum Ende der aktuellen Vertragslaufzeit.

Restaurant-Memories-Grand-Resort-Bad-Ragaz
Restaurant Memories © Grand Resort Bad Ragaz

Zwei Konzepte, vier Michelin-Sterne

Das Memories eröffnete 2019 und entwickelte sich zu einer der bekanntesten Gourmetadressen der Schweiz. Seit 2022 trägt das Restaurant drei Michelin-Sterne, aktuell kommen 18 Punkte von GaultMillau hinzu. Das verve by sven ist mit einem Michelin-Stern und 15 GaultMillau-Punkten ausgezeichnet.

Wassmer prägte die kulinarische Ausrichtung des Resorts über Jahre mit seiner modernen alpinen Küche. Gemeinsam mit Amanda Wassmer-Bulgin und den Teams entwickelte er beide Konzepte weiter. Nach Gesprächen über die künftige Ausrichtung entschieden sich beide Seiten nun gegen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über Februar 2027 hinaus.

Neue Konzepte ab Frühjahr 2027

Die beiden Flächen sollen gastronomisch weitergenutzt werden. Das Grand Resort plant, sie künftig selbst zu betreiben und ab Frühjahr 2027 mit neuen Konzepten zu bespielen. Anstelle des Memories ist ein neues Restaurant mit Michelin-Ambition vorgesehen. Das zweite Konzept soll Health, Wellbeing und Longevity stärker mit dem kulinarischen Angebot verbinden.

Weitere Details will das Resort in den kommenden Monaten bekannt geben. Auch Sven Wassmer und Amanda Wassmer-Bulgin haben ihre nächsten eigenen Projekte noch nicht vorgestellt. Mit ihrer Wassmer Family Group wollen sie ihre Beratungstätigkeit für Gastronomie und Hospitality in der Schweiz und international weiter ausbauen.

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