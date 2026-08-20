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Arla® Pro Frischkäse in der praktischen Box

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Arla® Pro bringt Frischkäse in Doppelrahmstufe jetzt im 1,8-Kilo-Format: backstabil, vielseitig einsetzbar für Füllen, Dekorieren, Backen, Soßen & Aufstriche.
August 20, 2026

Arla® Pro erweitert sein Frischkäse-Sortiment für die professionelle Küche um ein 1,8-Kilo-Format. Der Frischkäse in Doppelrahmstufe ist backstabil und für Füllen, Dekorieren, Backen sowie für Soßen und Aufstriche geeignet. Die Box sorgt für einfache Handhabung, Backstabilität und vielseitige Anwendungen in der Gastronomie.

„Das Produkt verbindet Stabilität und cremige Textur mit einer handlichen Verpackung, die auf die Anforderungen in der Gastronomie zugeschnitten ist“,
so Sarah Eickoldt, Arla® Pro, Germany Culinary Lead Foodservice.

Effizient und zuverlässig für die professionelle Küche

Der Frischkäse im neuen Format lässt sich anhand von Schnittlinien einfach portionieren, gut mischen und direkt in den Spritzbeutel füllen. Außerdem lässt sich die Box leicht lagern und bequem entsorgen.

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Stabil und vielseitig

  • Hitzestabil und zuverlässig beim Backen – bewahrt Cremigkeit und Struktur
  • Stabile Füllung und Deko: Desserts bleiben länger appetitlich (gekühlt bis zu 3 Tage)
  • Milde Cremigkeit: Hebt die Aromen anderer Zutaten hervor, ohne sie zu überdecken
  • Ideal zum Füllen: Für einen ausgewogen cremigen Geschmack – hält länger als Sahne
  • Wunderschöne Glasur: Einfaches Schichten, Überziehen von Backwaren und makellose Dekorationen
     

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

Vom Backen über Glasuren bis hin zur feinen Ausarbeitung von Desserts ist alles möglich. Der Frischkäse eignet sich beispielsweise für Käsekuchen, Böden von Cheesecakes und cremige Füllungen. Darüber hinaus kann er zum Stabilisieren von Tortenfüllungen, als Basis für Tartes sowie für Glasuren auf Kuchen, Muffins und Feinbackwaren verwendet werden. Er kann außerdem in Mousse, Cremes und Parfaits oder in herzhaften Aufstrichen, Dips und Saucen untergehoben werden. Auch das Verfeinern von Suppen und warmen Gerichten sowie das Ausarbeiten von Dessertschichten, Toppings und Garnituren ist möglich.

 

Käsekuchen mit Schoko-Karamell Topping

Zutaten für 10 Portionen:

Boden

250 g Mehl
80 g Zucker
1 Prise Salz
130 g Butter
1 Ei

Füllung 

900 g Arla® Pro Frischkäse backstabil
180 g Zucker
1 EL Zitronensaft
3 Eier
200 g Schmand
2 TL Speisestärke
1 Prise Salz

Schoko-Karamell-Topping

150 g Zartbitterschokolade
150 ml Arla® Pro Schlagsahne
150 g Karamellsoße

Garnitur

Nüsse, geröstet
Essbare Blumen

Zubereitung

Boden

Mehl, Zucker, Salz, Ei und kalte Butter in Stücken zu einem Teig kneten.

⅔ des Teigs auf den Boden einer vorbereiteten 24 cm Springform drücken. Den restlichen Teig an den Rand der Springform drücken und so einen 5 cm hohen Rand formen.

10 Min. bei 170 °C vorbacken. Anschließend kurz abkühlen lassen.

Füllung

Frischkäse mit Zucker, Vanillezucker und Salz glatt rühren. Danach Eier nacheinander einarbeiten. Zum Schluss Schmand, Zitronensaft und Stärke zugeben und so lange rühren bis eine homogene Masse entsteht.

Die Frischkäsemasse auf den abgekühlten Boden gießen und die Oberfläche glatt streichen

Den Kuchen bei 160 °C ca. 50–60 Minuten backen, bis der Rand fest ist und die Mitte noch leicht wackelt.

10 Min. im leicht geöffneten Ofen abkühlen lassen, dann auf Zimmertemperatur und anschließend mindestens 4 Std. kühlen.

Schoko-Karamell-Topping

Schokolade hacken. Sahne erhitzen und über die Schokolade gießen. 1-2 Minuten stehen lassen und zu einer glatten Ganache rühren.

Eine dünne Schicht Karamellsoße auf den kalten Cheesecake streichen. Anschließend die Ganache darüber verteilen.

Vor dem Servieren mit gerösteten Nüssen und essbaren Blüten verzieren.

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KONTAKT

Kontaktdaten und mehr Informationen zum Unternehmen findest du auf dem Unternehmensprofil von Arla Pro.

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