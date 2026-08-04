Einchecken zum Dinner: Hotelrestaurants erleben einen Aufschwung

Kulinarik trifft auf Erlebnis

Hotelrestaurants sind längst nicht mehr nur für Übernachtungsgäste relevant. Laut einer Verbraucherumfrage von OpenTable¹ waren 90 % der Deutschen bereits in einem Hotelrestaurant essen, ohne dort zu übernachten. Gleichzeitig planen 42 % ihre Reise auch anhand der Restaurantszene am jeweiligen Reiseziel.¹ Für Hotelrestaurants eröffnet sich dadurch die Chance, sich als eigenständige kulinarische Destination zu positionieren.

Erlebnisse werden Teil des Menüs

Erlebnisorientierte Gastronomie gewinnt in Hotelrestaurants zunehmend an Bedeutung. OpenTable-Daten zeigen, dass die Nachfrage nach kulinarischen Erlebnissen wie Themenabenden, Degustationsmenüs oder Veranstaltungen im Jahresvergleich deutlich gestiegen ist: bei internationalen Reisenden um 59 % und bei Einheimischen um 33 %.²

Besonders in der Sommersaison können Hotels diese Entwicklung aufgreifen und, sofern die räumlichen Voraussetzungen erlauben, Veranstaltungen im Freien anbieten. Denkbar sind etwa Grill-Events, Rooftop-Partys mit Live-Musik oder Cocktailabende. Solche Angebote stärken die Positionierung des Restaurants als außergewöhnliche Destination und schaffen Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben.

Was Gäste von Hotelrestaurants erwarten

Laut der OpenTable-Verbraucherumfrage¹ legen Gäste besonderen Wert auf folgende Aspekte:

Regionale Authentizität : 37 % der Befragten bevorzugen Restaurants mit einem Bezug zur lokalen Gastronomieszene – sei es durch lokale Zutaten oder regionale Spezialitäten.

: 37 % der Befragten bevorzugen Restaurants mit einem Bezug zur lokalen Gastronomieszene – sei es durch lokale Zutaten oder regionale Spezialitäten. Design und Ambiente : Für 55 % der Deutschen zählt die Atmosphäre zu den wichtigsten Gründen für den Besuch eines Hotelrestaurants. Ein durchdachtes Interieur und eine stimmungsvolle Beleuchtung spielen dabei eine zentrale Rolle.

: Für 55 % der Deutschen zählt die Atmosphäre zu den wichtigsten Gründen für den Besuch eines Hotelrestaurants. Ein durchdachtes Interieur und eine stimmungsvolle Beleuchtung spielen dabei eine zentrale Rolle. Beeindruckende Ausblicke: Für mehr als ein Viertel der Deutschen (28 %) gehören Rooftop-Restaurants oder Lokale mit spektakulärer Aussicht zu den wichtigsten Gründen für die Wahl eines Hotelrestaurants.

Das unterstreicht, dass Hotelrestaurants heute über klassische Gastronomie hinausdenken sollten. Ein schlüssiges Gesamtkonzept und ein starkes Markenerlebnis helfen dabei, neue Gäste zu gewinnen und sie langfristig zu binden.

Locals als neue Zielgruppe

Hotelrestaurants entwickeln sich zunehmend zu beliebten Adressen für Einheimische und regionale Urlauber. Laut OpenTable ist die Zahl der Besuche von Inlandsreisenden in Hotelrestaurants im Jahresvergleich um zwölf Prozent gestiegen.² Das weist auf ein wachsendes Interesse an Hotelgastronomie bei Gästen aus der näheren Umgebung hin.

Zudem betrachten inzwischen 55 % der Deutschen Hotelrestaurants als Orte, die allen offenstehen, unabhängig davon, ob sie im Hotel übernachten.¹ Gastronomiebetriebe können diese Entwicklung nutzen, indem sie regionale Menüs oder eigens kuratierte Erlebnisse anbieten, die sowohl Touristen als auch Menschen aus der Umgebung ansprechen.

Weniger Zeitaufwand für Fragen, mehr Fokus auf Gästeerlebnisse

Reisenden steht heute eine größere gastronomische Auswahl zur Verfügung als je zuvor. Dennoch gehört die Suche nach einem Restaurant, das einen Besuch wirklich wert ist, weiterhin zu den größten Herausforderungen bei der Reiseplanung. Laut der aktuellen Umfrage geben 45 % der Reisenden an, dass es für sie am schwierigsten ist, ein gutes Restaurant in der Nähe ihres Hotels oder ihrer geplanten Aktivitäten zu finden.¹

Gleichzeitig beantworten Restaurantbetreiber und ihre Teams vor einem Besuch häufig zahlreiche Fragen von Gästen. Der KI-Assistent Concierge von OpenTable unterstützt beide Seiten: Gäste finden schnell relevante Informationen und passende Restaurantoptionen, während Restaurants bei wiederkehrenden Standardanfragen entlastet werden.

Die neue Version von Concierge ist direkt über die OpenTable Homepage und in der App verfügbar. Gäste können in natürlicher Sprache beschreiben, wonach sie suchen, etwa nach einem bei Einheimischen beliebten Restaurant oder einem geeigneten Lokal für ein Date in der Nähe. Concierge schlägt daraufhin passende Optionen aus dem weltweiten OpenTable-Netzwerk mit mehr als 70.000 Restaurants vor. Grundlage dafür sind verifizierte Bewertungen, Speisekarten und Verfügbarkeiten in Echtzeit.

Das hilft Restaurants dabei, ihre Zeit stärker darauf zu verwenden, das Gästeerlebnis vor Ort zu optimieren – sei es durch die Qualität der Speisen, eine persönliche Betreuung oder die Atmosphäre, die den Besuch unvergesslich macht.

Inspiration von den besten Hotelrestaurants Deutschlands

Welche Konzepte besonders gut bei Gästen ankommen, zeigt die Liste der Top 50 Hotelrestaurants von OpenTable.³ Sie basiert auf über 200.000 Gästebewertungen und Restaurantkennzahlen und vereint Betriebe, die Maßstäbe in Qualität, Kreativität und Ambiente setzen.

Zu den ausgewählten Restaurants gehören das Irmi Restaurant in München, das NENI in Hamburg und Cecconi’s in Berlin. Sie alle haben unverwechselbare und einladende Gastronomieerlebnisse geschaffen, die sowohl Reisende als auch Einheimische ansprechen.

Entdecken Sie die Top 50 Hotelrestaurants in Deutschland 2026 und erfahren Sie, wie OpenTable Ihr Restaurant mit Lösungen wie Concierge dabei unterstützen kann, mehr Gäste zu erreichen und die Buchung zu erleichtern: opentable.de/restaurant-solutions.

¹ Umfragedaten: Die Online-Umfrage wurde von Ripple Research unter 1.500 in Deutschland lebenden Personen durchgeführt, die innerhalb der letzten fünf Jahre in einem Hotelrestaurant gegessen haben. Großstädte wurden auf 200 gewichtet. Die Feldforschung fand zwischen dem 28. Mai 2026 und dem 2. Juni 2026 statt. Alle Daten wurden gemäß den Richtlinien der MRS (Market Research Society) und ESOMAR erhoben, um ethische Standards und eine hohe Datenqualität sicherzustellen. Die statistische Fehlermarge beträgt insgesamt +/- 2,53 %.

² Top 50 Hotelrestaurants in Deutschland: Die Liste der Top 50 Hotelrestaurants in Deutschland 2026 wurde aus über 200.000 Bewertungen von verifizierten OpenTable-Gästen und Restaurantmetriken vom 1. Mai 2025 bis zum 30. April 2026 erstellt. Restaurants mit einer Mindestanzahl an Gästebewertungen wurden berücksichtigt und anhand einer Zusammenstellung einzigartiger Datenpunkte bewertet, darunter Gästebewertungen und der Prozentsatz der Fünf-Sterne-Bewertungen. Die Kennzahlen wurden gewichtet, um eine Gesamtpunktzahl zu erhalten. Die daraus resultierende Liste erscheint von A bis Z, nicht in Rangfolge.

³ OpenTable-Daten: OpenTable untersuchte die Zahl der Gäste nach Reisetyp sowie Experiences auf Basis von Online-Reservierungen in allen aktiven Hotelrestaurants auf der OpenTable-Plattform in Deutschland vom 1. Januar 2026 bis zum 19. April 2026 und verglich diese mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Kontakt

Kontaktdaten und mehr Informationen zum Unternehmen findest du auf dem Unternehmensprofil von OpenTable.