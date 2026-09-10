Was ein Tag auf der Rolling Pin.Convention kostet – und was du dafür bekommst

Was ein Ticket für die Rolling Pin.Convention Germany kostet?

Ein Ticket für beide Convention-Tage (28. und 29. September) bekommst du bis 15. September noch um 98 Euro.

Aber die wichtigere Frage ist: Was bekommst du dafür? Kleiner Spoiler – das ist eine ganze Menge!

Über 100 Speaker – Namen, die du sonst nicht so leicht live erlebst

Auf den Bühnen geht es nicht nur um große Namen, sondern vor allem um das, was sie zu erzählen und zu zeigen haben. Tim Mälzer gibt Einblicke hinter die Kulissen von „Kitchen Impossible“, Philip Rachinger und Lukas Mraz widmen sich den „7 Todsünden der Küche“ und Norbert Niederkofler zeigt, wie eine unverwechselbare kulinarische DNA entsteht. Rasmus Munk nimmt die Besucher mit in die Gedankenwelt eines der progressivsten Köche der Welt, während Elif Oskan gemeinsam mit Markus Stöckle zeigt, wie aus einem Restaurantbesuch ein echtes Erlebnis wird.

Den großen Schlusspunkt setzt Jamie Oliver: Der britische Superstar spricht eine Stunde lang über Fehler, Learnings, Comebacks und seinen Weg vom „Naked Chef“ zum globalen Gastro-Unternehmer.

Und das ist nur ein Ausschnitt aus dem Programm. Cooking Demonstrations, Masterclasses, Talks und Workshops liefern Techniken, Ideen und Erfahrungen direkt von Menschen, die Gastronomie gerade prägen.

Rolling pin ist anders

Bei der Rolling Pin.Convention geht es nicht nur darum, Neues zu sehen – sondern vor allem darum, Neues zu lernen.

Education ist einer der zentralen Punkte: Auf den Bühnen geht es um Techniken, Gerichte und Drinks genauso wie um Business, Führung, Service, Wein und die Zukunft der Branche.

Dazu kommen Expo, Austausch mit Lieferanten, Tastings und Networking. Entscheidend ist: Du nimmst nicht nur Eindrücke mit nach Hause, sondern im besten Fall konkrete Ideen, Wissen und Impulse, die du direkt im eigenen Betrieb umsetzen kannst.

Mehr als 6.000 Quadratmeter voller neuer Ideen

Auch abseits der Bühnen gibt es einiges zu entdecken. Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Expo präsentieren sich Lieferanten und Produzenten mit ihren Produkten und Lösungen.

Probieren gehört dazu: essen, trinken, neue Produkte kennenlernen und direkt mit den Menschen dahinter sprechen.

Vielleicht findest du einen neuen Lieferanten. Vielleicht ein Produkt für deine Karte. Vielleicht eine Lösung, die dir im täglichen Betrieb Zeit spart.

Genau dafür ist die Expo da.

Networking zahlt sich aus

Ein Ticket bringt dich nicht nur zu Speakern und Ausstellern. Es bringt dich mitten in eine Branche, die für zwei Tage an einem Ort zusammenkommt.

Köche, Gastronomen, Sommeliers, Führungskräfte und Entscheider treffen aufeinander. Du lernst neue Leute kennen, tauschst Ideen aus, sprichst über Probleme, die andere vielleicht längst gelöst haben, und knüpfst Kontakte, aus denen Kooperationen entstehen können.

Dieses Netzwerk lässt sich schwer in Euro umrechnen. Für viele ist genau das einer der größten Werte der Rolling Pin.Convention.

Mehr als zwei tage messe

Für 98 Euro bekommst du nicht einfach nur zwei Tage Messe. Du bekommst Top-Speaker auf mehreren Bühnen, Education, Expo, Essen und Drinks, die Rolling Pin.Awards, Aftershowparty und vor allem Zugang zu einem Netzwerk, das du so geballt nur selten findest.

Du triffst neue Menschen aus der Branche, kommst mit Entscheidern ins Gespräch, entdeckst Produkte und Ideen für deinen Betrieb und knüpfst Kontakte, aus denen Kooperationen, neue Projekte oder sogar der nächste Karriereschritt entstehen können.

Kurz gesagt: Für 98 Euro bekommst du zwei Tage voller Wissen, Geschmack, Begegnungen und Möglichkeiten.

Jetzt noch Early-Bird-Ticket sichern

Bis 15. September kostet das 2-Tagesticket für die Rolling Pin.Convention Germany 2026 noch 98 Euro.

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