10 Dinge, die du auf der Rolling Pin.Convention 2026 auf keinen Fall verpassen darfst

Zwei Tage, volles Programm und jede Menge Möglichkeiten, etwas mitzunehmen. Wer auf der Rolling Pin.Convention nichts verpassen will, sollte wissen, was vorab auf die eigene Liste gehört – und wo es sich vor Ort ganz besonders lohnt, genauer hinzuschauen.

Genau dafür kommen hier zehn Dinge, die du rund um die Rolling Pin.Convention Germany 2026 beachten und auf keinen Fall verpassen solltest.

Mach dir vorher einen Plan

Einfach ankommen und schauen, was passiert? Keine gute Strategie.

Nimm dir vorab das Programm vor und markiere deine persönlichen Must-sees. Welche Speaker willst du live erleben? Welche Masterclasses interessieren dich? Wann bleibt Zeit für Expo und Networking?

Wer vorher weiß, wohin er will, verpasst vor Ort deutlich weniger und muss sich hinterher nicht ärgern.

eine Speaker-Range wie nie zuvor

Diese Speaker-Range bekommst du so nicht jeden Tag!

Jamie Oliver steht erstmals überhaupt bei einer Convention im deutschsprachigen Raum auf der Bühne. Dazu kommen Namen wie Tim Raue und Rasmus Munk – einer der progressivsten Köche der Welt.

Deshalb gilt: Nicht erst fünf Minuten vorher zur Bühne kommen.

Hinweis: Die großen Talks werden auch auf die Chefstage übertragen. Wer Jamie Oliver & Co. direkt vor der Bühne erleben will, sollte sich früh genug einen Platz sichern.

Nutz das Meet & Greet

Lieblingskoch treffen, Merch signieren lassen, Selfie machen: Genau dafür gibt es das Meet & Greet.

Der Bereich liegt direkt neben der Rolling Pin Lounge am Übergang zur Summit Stage. Welche Speaker wann dort sind, wird auf der Rolling Pin.Convention Website veröffentlicht.

Also: vor Ort immer wieder die aktuellen Slots checken.

“Wie könnt ihr mir helfen?”

Mit genau dieser Frage solltest du durch den Expo-Bereich gehen.

Die Aussteller auf der Rolling Pin.Convention sind handverlesen und bringen Produkte und Dienstleistungen mit, die Abläufe effizienter machen, Gäste begeistern oder neue Möglichkeiten für den eigenen Betrieb eröffnen können. Die Inspiration steckt hier längst nicht nur auf den Bühnen.

Schau bei Metro vorbei

Bei Metro gibt es spezielle Sonderkonditionen, die nur rund um die Rolling Pin.Convention angeboten werden.

Wichtig: Der weltweite Metro-CEO sowie der CEO von Metro Deutschland sind persönlich vor Ort. Wer Fragen hat, Ideen diskutieren oder direkt mit den richtigen Ansprechpartnern ins Gespräch kommen will, sollte diese Gelegenheit nutzen.

Networking ist alles

Einer der größten Fehler auf der Rolling Pin.Convention? Nur mit den Leuten zu reden, die man ohnehin schon kennt.

Hier kommen Gleichgesinnte aus der gesamten Gastronomie im deutschsprachigen Raum zusammen. Auf jedem Badge stehen Position und Unternehmen – ein besserer Gesprächseinstieg geht kaum.

Aus solchen Begegnungen sind bereits Freundschaften, Kooperationen und sogar neue Karriereschritte entstanden. Ein junger Koch kam auf einer Rolling Pin.Convention mit einem internationalen Spitzenkoch aus Dänemark ins Gespräch – daraus entwickelte sich später eine weitere berufliche Station.

Also: Geh offen auf Leute zu!

Hol dir einen platz bei den masterclasses

Foodlab, School of Wine oder DNA Stage: Hier sitzt du direkt vor den Köchen, probierst ihre Gerichte oder verkostest die Weine gleich mit. Kurz gesagt: Statt die besten Köche des Landes über Monate hinweg in ihren Restaurants zu besuchen, bekommst du sie hier geballt auf einer Bühne.

Kleiner Tipp: Genau hier lohnt sich auch der Blick über den eigenen Tellerrand. Du kommst aus der Küche? Geh zur Weinprobe. Wein ist dein Thema? Schau im Foodlab vorbei. Wer die eigene Bubble verlässt, nimmt oft die spannendsten Ideen mit nach Hause.

Die karriere lounge besuchen

Die Karriere Lounge ist für alle spannend, die Personal suchen, Verantwortung tragen oder selbst den nächsten Schritt machen wollen.

Hier werden Top-Arbeitgeber und besonders vorbildliche Betriebe ausgezeichnet. Gleichzeitig sind zahlreiche Führungskräfte, HR-Verantwortliche und Entscheider vor Ort.

Wer beruflich weiterkommen will, bekommt hier die Chance, innerhalb kurzer Zeit mit mehreren spannenden Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen – und vielleicht sogar mit einem neuen Jobangebot nach Hause zu fahren.

Erlebe die rolling Pin.awards

Am Montag wird es emotional.

Bei den Rolling Pin.Awards werden jene Menschen gefeiert, die die Branche prägen – darunter die 100 Best Chefs und die Ehrung für das Lebenswerk.

Standing Ovations, Gänsehaut, Tränen: Hier wird die geballte Energie der Branche spürbar. Und auch, wie viel Leidenschaft und Zusammenhalt in Gastronomie und Hospitality stecken.

Partytime

Nach Talks, Tastings und Awards ist noch lange nicht Schluss.

Am Montag geht es bei der Metro-Party weiter. Dazu kommen Formate wie Feed to Table und weitere Möglichkeiten, den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen.

Alle Infos findest du in unserer Party-Übersicht.

Denn manche der besten Gespräche entstehen erst dann, wenn das offizielle Programm vorbei ist.

Jetzt Ticket sichern

Zwei Tage, mehr als 100 Top-Speaker, Masterclasses, Awards, Expo, Networking und jede Menge Gelegenheiten, Menschen zu treffen, die du sonst nicht so leicht an einem Ort bekommst.

Bis 15. September bekommst du dein Early-Bird-Ticket für beide Convention-Tage noch 50 % günstiger.

👉 Hier Tickets für die Rolling Pin.Convention Germany 2026 sichern.