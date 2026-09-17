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Von der Branche gewählt: Das macht die Top-Chefs-Auszeichnung so besonders

Rolling Pin.ConventionTop Chefs
Hier entscheidet keine Jury im Hinterzimmer: Bei den Rolling Pin.Awards stimmt die Branche selbst ab. Genau das macht die Top-Chefs-Auszeichnung zu einem der besonderen Momente der Rolling Pin.Convention.
September 17, 2026 | Text: Redaktion

Wer bei den Rolling Pin.Awards auf der Bühne steht, wurde nicht einfach vom Veranstalter ausgewählt. Die Stimmen kommen aus der Branche selbst – von Menschen, die täglich in Gastronomie und Hospitality arbeiten und die Leistungen ihrer Kollegen aus eigener Erfahrung einordnen können.

Die Auszeichnungen werden live im Rahmen der Rolling Pin.Convention verliehen – die Nominierten werden zur feierlichen Ehrung nach Düsseldorf eingeladen. Aus einer Abstimmung wird damit ein Moment, der vor Kollegen, Wegbegleitern und einigen der prägendsten Köpfe der Branche gefeiert wird.

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Die Branche entscheidet

Genau darin liegt das Besondere: Die Jury, die abstimmt, ist die eigene Crowd.

Damit kommt die Anerkennung von jenen, die wissen, was Spitzenleistung im täglichen Betrieb bedeutet. Dabei zählt weit mehr als das Handwerk am Herd. Auch Engagement und Vorbildwirkung innerhalb der Gastronomie spielen eine entscheidende Rolle.

Das macht die Auszeichnung zu einer besonderen Anerkennung unter Kollegen – und gleichzeitig zu einer, die man sich innerhalb der eigenen Branche erst einmal verdienen muss.

Bühne frei für neue Namen

Die Rankings sollen nicht ausschließlich jene sichtbar machen, die ohnehin seit Jahren an der Spitze stehen. Deshalb rücken auch Köche in den Fokus, die bislang noch nicht in den Top 100 vertreten sind.

Zur Next Generation gehören Köche, die den Sprung unter die 100 Best Chefs noch nicht geschafft haben, durch ihre Arbeit und die Nominierungen aus der Branche aber bereits deutlich auf sich aufmerksam machen.

Gerade dieser Blick auf neue Namen sorgt dafür, dass sich die Rankings weiterentwickeln. Wer heute noch zur Next Generation zählt, kann morgen bereits zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschen Gastronomie gehören.

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Wenn Gewinner zu Legenden werden

Bei den Sommeliers greift 2026 erstmals ein neues Legenden-Prinzip: Wer zweimal die Nummer eins wird, rückt aus der aktiven Wertung.

Willi Schlögl ist der erste Sommelier, auf den diese Regel zutrifft. Nach seinen beiden Siegen gehört er künftig zu den Legenden und steht nicht mehr zur Wahl. Damit wird an der Spitze Platz für neue Namen.

Bei den 100 Best Chefs Germany gibt es dieses Prinzip bereits: Tim Raue wurde 2025 nach seiner dritten Nummer-eins-Platzierung zur „100 Best Chefs Legend“ ernannt und aus der weiteren Wahl genommen.

Anerkennung, die über die Bühne hinausgeht

Der Wert einer solchen Auszeichnung endet nicht mit Applaus und Pokal.

Ein Küchenchef, der innerhalb der Branche hohe Anerkennung genießt, stärkt auch den Ruf seines Betriebs. Das kann gerade bei der Suche nach Mitarbeitern eine wichtige Rolle spielen. Wer sich beruflich verändern will, schaut schließlich nicht nur auf Position und Gehalt, sondern auch darauf, wofür ein Betrieb steht, welche Menschen dort arbeiten und welche kulinarische DNA ein Haus besitzt.

Eine Platzierung bei den Rolling Pin.Awards kann deshalb auch dabei helfen, einen Betrieb als spannenden Arbeitsplatz sichtbar zu machen.

Genau deshalb gehören die Awards zu den emotionalsten Momenten der Rolling Pin.Convention. Die Menschen im Publikum haben mit ihrer Stimme darüber entschieden, wer am Ende auf der Bühne steht – und erleben diesen Moment anschließend gemeinsam.

Die Branche wählt. Die Branche zeichnet aus. Und auf der Rolling Pin.Convention wird gemeinsam gefeiert.

Sei live dabei!

Die Rolling Pin.Awards sind nur ein Teil von zwei Tagen voller Highlights. Auf der Rolling Pin.Convention Germany 2026 erwarten dich am 28. und 29. September über 100 Speaker, spannende Talks, Masterclasses, Expo, Networking und natürlich die Awards live vor Ort.

Wenn du dabei sein willst, wenn die Branche ihre Besten feiert, solltest du dir jetzt dein Ticket sichern.

👉 Hier geht’s zu den Tickets für die Rolling Pin.Convention Germany 2026.

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