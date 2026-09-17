Hamburger Foodcourt TamTam schließt endgültig

Seit Juli stand die Zukunft des TamTam im Hamburger Hanseviertel auf der Kippe. Nach dem Insolvenzantrag der Betreibergesellschaft Tasty Planet GmbH suchte Insolvenzverwalter Philip Konen nach einem neuen Investor. Nun steht fest: Die Suche blieb erfolglos. Der Geschäftsbetrieb wurde mit 15. September endgültig eingestellt.

Seit Juli stand die Zukunft des TamTam im Hamburger Hanseviertel auf der Kippe. Nach dem Insolvenzantrag der Betreibergesellschaft Tasty Planet GmbH suchte Insolvenzverwalter Philip Konen nach einem neuen Investor. Nun steht fest: Die Suche blieb erfolglos. Der Geschäftsbetrieb wurde mit 15. September endgültig eingestellt.

Am selben Tag eröffnete das Amtsgericht Frankfurt das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Tasty Planet GmbH. Konen, der bereits seit Anfang Juli als vorläufiger Insolvenzverwalter tätig war, hatte zuvor mit mehreren Interessenten gesprochen.

Auch 16 Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. Die rund 2.000 Quadratmeter große Gastronomiefläche gehört nicht zur Betreibergesellschaft und wird nun an den Eigentümer zurückgegeben.

Der zweite Anlauf hielt kein Jahr

Die Geschichte des Standorts war schon zuvor turbulent. Im Juli 2024 eröffnete auf der Fläche zunächst Le big TamTam– als ambitionierter Foodmarkt mit mehreren bekannten Hamburger Gastronomen, zentraler Bar und Platz für bis zu 500 Gäste. Mehrere Millionen Euro waren zuvor in den Umbau der ehemaligen Mövenpick-Fläche geflossen.

Nach rund 15 Monaten legte das Konzept im September 2025 eine Pause ein. Einen Monat später folgte unter Tim Plasse der Neustart als TamTam. Zunächst gingen zwei Foodstände und die Bar wieder in Betrieb, später setzte das Konzept auf fünf Küchen und Italo-American Comfort Food.

Im Juli 2026 folgte der nächste Rückschlag: Wegen Liquiditätsschwierigkeiten stellte die Tasty Planet GmbH Insolvenzantrag, der Betrieb ruhte zunächst. Die Suche nach einem neuen Betreiber sollte dem TamTam eine weitere Perspektive geben. Zwei Monate später ist diese Option vom Tisch.

Damit endet auch der zweite Anlauf für das großflächige Gastroprojekt im Hamburger Hanseviertel. Wie es mit der Fläche weitergeht, ist bislang offen.