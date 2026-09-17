Vom Pizza-Foodtruck zur besten Pizzeria der Welt

Von drei Rädern auf Platz eins: Michele Pascarella hat mit Napoli on the Road erstmals die Spitze der „50 Top Pizza World 2026“ erobert. Die Londoner Pizzeria setzte sich gegen internationale Größen aus New York, Mailand und Neapel durch – nachdem sie im Vorjahr noch auf Rang fünf gelegen hatte.

Von drei Rädern auf Platz eins: Michele Pascarella hat mit Napoli on the Road erstmals die Spitze der „50 Top Pizza World 2026“ erobert. Die Londoner Pizzeria setzte sich gegen internationale Größen aus New York, Mailand und Neapel durch – nachdem sie im Vorjahr noch auf Rang fünf gelegen hatte.

Der Weg dorthin begann deutlich kleiner. Pascarella gründete Napoli on the Road 2016 und zog zunächst mit einer umgebauten dreirädrigen Ape Piaggio samt Holzofen durch London. Seine Pizza verkaufte er auf Straßen, Märkten und Events. Aus dem mobilen Konzept entstanden später feste Standorte in Chiswick und Richmond, inzwischen kam ein drittes Restaurant in Soho hinzu.

Zehn Jahre bis an die Weltspitze

Der Erfolg kündigte sich bereits in den vergangenen Jahren an. Napoli on the Road wurde 2024, 2025 und 2026 zur besten Pizzeria Europas gewählt. Pascarella selbst erhielt 2023 die Auszeichnung als Best Pizza Maker, 2025 wurde seine „Ricordi d’Infanzia“ zur Pizza des Jahres gekürt.

Die ausgezeichnete Pizza steht bis heute auf der Karte: Auf den Teig kommen langsam geschmortes Rinderragout, Parmigiano-Reggiano-Fondue, geriebener Parmesan, Basilikum und Olivenöl. Gleichzeitig setzt Pascarella auf saisonale Zutaten und Produkte von italienischen sowie britischen Produzenten.

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Bei der diesjährigen Weltwertung ließ Napoli on the Road einige der bekanntesten Adressen der internationalen Pizza-Szene hinter sich. Auf Platz zwei folgt Una Pizza Napoletana von Anthony Mangieri in New York, Rang drei geht an Confine von Francesco Capece und Mario Ventura in Mailand. Das Ergebnis wurde am 15. September im Teatro Mercadante in Neapel bekannt gegeben.

Wien und Fürth schaffen es ebenfalls in die Top 100

Auch Österreich ist im weltweiten Ranking vertreten. Die Wiener Pizzeria Via Toledo erreicht Platz 52 und schafft damit erneut den Sprung unter die besten Pizza-Adressen der Welt. In der europäischen Wertung war das Lokal 2026 bereits auf Rang zehn gelandet.

Deutschland ist mit Pizza Zulu in Fürth noch weiter vorne vertreten. Die Pizzeria von Gaspare Squitieri belegt weltweit Platz 33. Im Europa-Ranking erreichte sie zuvor Rang sechs, Squitieri wurde dort außerdem zum „Pizza Maker of the Year 2026“ gekürt.

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