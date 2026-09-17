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Christian Rach kehrt nach 10 Jahren als “Der Restauranttester” zurück

Christian RachRestauranttester
Nach rund zehn Jahren Pause feiert eines der bekanntesten Gastro-TV-Formate sein Comeback. RTL holt den "Restauranttester" zurück. Die Dreharbeiten starten bereits im September.
September 17, 2026 | Text: Redaktion

Für die Neuauflage kehrt Rach in Restaurants zurück, die wirtschaftlich oder konzeptionell unter Druck geraten sind. Dort soll er erneut Abläufe, Angebot und Positionierung unter die Lupe nehmen und gemeinsam mit den Verantwortlichen nach Lösungen suchen. Die Dreharbeiten beginnen noch im September, ausgestrahlt werden die neuen Folgen im Frühjahr 2027.

Christian Rach

Für die Neuauflage kehrt Rach in Restaurants zurück, die wirtschaftlich oder konzeptionell unter Druck geraten sind. Dort soll er erneut Abläufe, Angebot und Positionierung unter die Lupe nehmen und gemeinsam mit den Verantwortlichen nach Lösungen suchen. Die Dreharbeiten beginnen noch im September, ausgestrahlt werden die neuen Folgen im Frühjahr 2027.

Christian Rach

„Ich sehe jeden Tag, wie sehr die Gastronomie unter Druck steht“, sagt der 69-Jährige. 

Genau an diesem Punkt will die Neuauflage ansetzen und Betriebe begleiten, die vor grundlegenden Entscheidungen stehen. Wie viele Folgen geplant sind und welche Restaurants Rach besuchen wird, hat RTL bislang nicht bekannt gegeben. Produziert wird das Format erneut von Filmpool Entertainment.

Mit „Rach, der Restauranttester“ wurde der Gastronom einem Millionenpublikum bekannt. Das Format erhielt unter anderem die Goldene Kamera, den Deutschen Fernsehpreis und den Bayerischen Fernsehpreis. Nun folgt nach rund zehn Jahren Pause das Comeback.

Christian RachRestauranttester
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