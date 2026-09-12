Vom Praktikanten zu 2.100 Restaurants: Henry McGovern

Henry McGovern wollte ursprünglich Immobilien entwickeln. In der Gastronomie landete er eher zufällig: Weil sich für das Erdgeschoss eines Gebäudes in Wrocław kein passender Restaurantmieter fand, eröffnete er selbst einen Pizza Hut. Daraus entstand AmRest – ein Gastro-Konzern mit zeitweise mehr als 2.300 Restaurants in zahlreichen Ländern.

KFC, Pizza Hut, Starbucks, Burger King: McGovern skalierte bekannte Marken über Ländergrenzen hinweg und machte aus einem einzelnen Restaurant ein Milliardenbusiness. Entscheidender als der erste Standort war dabei seine Überzeugung, dass Wachstum nur mit den richtigen Menschen funktioniert. Mitarbeiterentwicklung und Unternehmenskultur wurden zum zentralen Teil seines Systems.

Heute investiert McGovern mit McWin wieder in Gastronomie und Food-Tech – von etablierten Restaurantmarken bis zu neuen Technologien. Seine Karriere zeigt damit auch, was hinter vielen Erfolgsgeschichten steckt: Entscheidungen, die funktionieren, ebenso wie Umwege, Fehleinschätzungen und die Bereitschaft, ein Geschäftsmodell immer wieder anzupassen.

Genau solche Erfahrungen stehen bei der Rolling Pin.Convention Germany im Mittelpunkt. Mehr als 100 Köche, Gastronomen, Sommeliers und Branchenexperten zeigen dort nicht nur neue Gerichte, Trends und Konzepte. Sie erzählen auch, welche Entscheidungen ihre Karriere vorangebracht haben – und welche sie heute anders treffen würden.

Wer verstehen will, wie McGovern aus einem Zufall eines der größten Gastro-Unternehmen Europas machte, findet die ganze Geschichte in unserem ausführlichen Porträt:

→ Hier geht es zum großen Henry-McGovern-Porträt

Die Rolling Pin.Convention Germany findet am 28. und 29. September in Düsseldorf statt. Bis 15. September kostet das Zwei-Tages-Ticket noch 98 Euro – schnell sein und jetzt Tickets sichern!