Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
News

Top Chefs Germany 2026: Die Next Generation Deutschlands

DeutschlandTop Chefs
Deutschlands Top Chefs 2026 sind gekürt! Diese Köche haben mit ihrer Arbeit die Branche überzeugt – und auf der Rolling Pin Pin.Convention ihre eigene Bühne bekommen.
September 30, 2026

Auch 2026 wurden auf der Rolling Pin.Convention Germany die Top Chefs geehrt. Ausgezeichnet wurden Köche, die bei der Nominierung für die 100 Best Chefs mindestens zehn Stimmen erhielten, ohne zu den hundert meistnominierten zu gehören. Am 29. September bekamen sie dafür in Düsseldorf den Applaus der Branche.

Eine Rangliste gibt es bei den Top Chefs nicht: Ihre Namen werden alphabetisch aufgeführt, denn jede Auszeichnung steht für sich. Zugleich zeigt die Liste, wie viele Köche über die 100 Best Chefs hinaus mit ihrer Arbeit bei Fachkollegen Eindruck hinterlassen.

RPC26DUS-rpa-Top-Chefs-2026-5809-scaled
office@moving-stills.at

Die Top Chefs Germany 2026 geben der nächsten Generation der deutschen Kulinarik ein Gesicht. Hier stehen Köche, die schon jetzt viel bewegen – und von denen einige künftig auch den Sprung unter die 100 Best Chefs schaffen können.

TOP CHEFS GERMANY 2026: 

Achatz, Mathias | Buchner | Niederwinkling | Bayern
Aldag, Henning | Bavarie by Käfer | München | Bayern
Alex, Domenik | Gasthof Alex | Weißenbrunn | Bayern
Ammon, Michael | Gasthaus Jakob | Perasdorf | Bayern
Andrich, Joe | Atelier Sanssouci | Radebeul | Sachsen
Anker, Arne | Restaurant BRIKZ | Berlin | Berlin
Arnecke, Erik | Philipp Soldan | Frankenberg (Eder) | Hessen
Bachofer, Bernd | Bachofer | Waiblingen | Baden-Württemberg
Baumann, Sonja | NeoBiota | Köln | Nordrhein-Westfalen
Becker, Wolfgang | Becker’s | Trier | Rheinland-Pfalz
Beckerling, Pierre | SchwarzGold | Dortmund | Nordrhein-Westfalen
Benati, Caio | Schattbuch | Amtzell | Baden-Württemberg
Benson, Fritz | Theodor’s | Bonn | Nordrhein-Westfalen
Berger, Florian | Gabelspiel | München | Bayern
Berger, Nikodemus | Bonvivant | Berlin | Berlin
Berlin, Franz | Berlins Krone | Bad Teinach-Zavelstein | Baden-Württemberg
Bernhard, Stéphan | Le Jardin de France im Stahlbad | Baden-Baden | Baden-Württemberg
Bettinger, Iris | Reuter | Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen
Blonkowski, Marcus | Genuss-Atelier | Dresden | Sachsen
Bosshammer, Yann | Auerhahn | Schluchsee | Baden-Württemberg
Brandl, Stephan | Leos by Stephan Brandl | Bad Kötzting | Bayern
Brockel, Herbert | Brockel Schlimbach | Nideggen | Nordrhein-Westfalen
Brundobler, Quirin | Das Grace | Flensburg | Schleswig-Holstein
Buderath, Klaus & Wittek, Benedikt | Gourmet Restaurant Seestern | Ulm/Donau | Baden-Württemberg
Burkhardt, Nico | Gourmetrestaurant Nico Burkhardt | Schorndorf | Baden-Württemberg
Busch, Jochim | Rausch | Frankfurt (Main) | Hessen
Campolattano, Federico | Eichhalde | Freiburg | Baden-Württemberg
Casalino, Aniello | Favorite | Mainz | Rheinland-Pfalz
Corona, Daniele | Schloss Filseck | Uhingen | Baden-Württemberg
Danah, Reyad | Shiraz | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen
Decker, Paul | Koer | Hamburg | Hamburg
Denninger, Fabian | Entenstuben | Nürnberg | Bayern
Desch, Frederik | Laudensacks Gourmetrestaurant | Bad Kissingen | Bayern
Dinter, Alexander | Restaurant 5 | Stuttgart | Baden-Württemberg
Ehinger, Gunter | Diva | Scharbeutz | Schleswig-Holstein
Fabbri, Marcello | The First | Blankenhain | Thüringen
Fäth, Stefan | Jellyfish by Stefan Fäth | Hamburg | Hamburg
Feckl, Franz | Landhaus Feckl | Ehningen | Baden-Württemberg
Fehrenbacher, Daniel | Adler | Lahr | Baden-Württemberg
Feichtinger, Moritz | Schwabenstube | Asperg | Baden-Württemberg
Fenzl, Sabrina | MIND by sabrina fenzl | Markt Indersdorf | Bayern
Fodor, Zsolt | Solo DU | Bischofswiesen | Bayern
Förster, Marcel | Agata’s | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen
Friedrich, Hendrik | Weinstock | Volkach | Bayern
Fuchs, Viktoria | Spielweg | Münstertal | Baden-Württemberg
Fussel, Hannes | Karner | Frasdorf | Bayern
Gabel, Felix | KAI 3 | Hörnum (Sylt) | Schleswig-Holstein
Gamba, Mario | Acquarello | München | Bayern
Garkisch, Stephan | Bieberbau | Berlin | Berlin
Gaul, Mirko | taku | Köln | Nordrhein-Westfalen
Gehrich, Johannes | Hugos | Berlin | Berlin
Georgiev, Daniel | Ratsstuben | Haltern | Nordrhein-Westfalen
Giar, Philippe | Villa Merton im Union International Club | Frankfurt (Main) | Hessen
Görke, Marcel | Heimatjuwel | Hamburg | Hamburg
Grasmeier, Peter | ONTRA’S Gourmetstube | Regensburg | Bayern
Greco, Carmelo | Carmelo Greco | Frankfurt (Main) | Hessen
Grimmer, Martin | Keidenzeller Hof | Langenzenn | Bayern
Grom, Jason | die burg | Donaueschingen | Baden-Württemberg
Haebel, Fabio | Haebel | Hamburg | Hamburg
Häge (Junior), Hans | HOCHZWEI | Langenau | Baden-Württemberg
Hämmerle, Cliff | Hämmerle’s Chef’s Table | Blieskastel | Saarland
Halbedel, Rainer-Maria | Halbedel’s Gasthaus | Bonn | Nordrhein-Westfalen
Haug, Ralf | freustil | Binz (Rügen) | Mecklenburg-Vorpommern
Hauk, Thorsten | Mittermeier | Rothenburg | Bayern
Hekele, David | Schlosspark Restaurant | Bertsdorf-Hörnitz | Sachsen
Helfesrieder, Fritz | Storchen | Bad Krozingen | Baden-Württemberg
Henkel, Thies | Tante Anna | Sprockhövel | Nordrhein-Westfalen
Hettinger, Andreas | Délice | Stuttgart | Baden-Württemberg
Hillejan, Andreas | Das Marktrestaurant | Mittenwald | Bayern
Hofmann, Robin | Kuno 1408 | Würzburg | Bayern
Hopp, Egor | Setzkasten | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen
Hoppe, Alexander | Chefs Atelier | Essen | Nordrhein-Westfalen
Huber, Alexander | Alexander Huber | Pleiskirchen | Bayern
Hübner, Thomas | Alte Überfahrt | Werder | Brandenburg
Hummel, Stefan | Die Gourmet Stube | Duggendorf | Bayern
Huppert, Michael | Hupperts | Stuttgart | Baden-Württemberg
Iken, Eike | Petit Amour | Hamburg | Hamburg
Jadischke, Eric | Silberstreif | Südharz | Sachsen-Anhalt
Jäger, Christopher | SKYKITCHEN | Berlin | Berlin
Jakobi, Lukas | Zwanzig23 by Lukas Jakobi | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen
Käppeler, Dominik | Showroom | München | Bayern
Kaiser, Christoph | Jacobi | Freiburg | Baden-Württemberg
Kaiser, Constantin | L’étable | Bad Hersfeld | Hessen
Kaiser, Joachim | Meyers Keller Joachim Kaiser | Nördlingen | Bayern
Kammermeier, Michael | Ente | Eltville | Hessen
Karasev, Vadim | Veles | Nürnberg | Bayern
Kauper, Sebastian | Kaupers im Kapellenhof | Selzen | Rheinland-Pfalz
Kazda, Marcel | garbo | Eggenstein-Leopoldshafen | Baden-Württemberg
Kebschull, Markus | Seesteg | Norderney | Niedersachsen
Kemper, Johannes | BOK | Münster (Westfalen) | Nordrhein-Westfalen
Ketter, Hendrik | Nose & Belly | Augsburg | Bayern
Kettner, Jürgen | Kettner’s Kamota | Essen | Nordrhein-Westfalen
Klink, Vincent | Wielandshöhe | Stuttgart | Baden-Württemberg
Knebel, Ralph | Erbprinz | Ettlingen | Baden-Württemberg
Knickrehm, Lasse | Ahlmanns | Kiel | Schleswig-Holstein
Koch, Jürgen | Laurentius | Weikersheim | Baden-Württemberg
Komp, Julia | Sahila | Köln | Nordrhein-Westfalen
Krauß, Constantin | Kesselhaus | Osnabrück | Niedersachsen
Kreus, Maximilian | St. Benedikt | Aachen | Nordrhein-Westfalen
Kucher, Florian | Kucher’s Gourmet | Darscheid | Rheinland-Pfalz
Kuhn, Malte | Maltes hidden kitchen | Baden-Baden | Baden-Württemberg
Kuntzsch, Konstantin | MiZAR Fine Dining | Würzburg | Bayern
Kunz, Alexander | Kunz | Sankt Wendel | Saarland
Lacher, Heiko | ANIMA | Tuttlingen | Baden-Württemberg
Lang, Simon | Sartory | Augsburg | Bayern
Langer, Marco | Stephans-Stuben by Marco Langer | Neu-Ulm | Bayern
Leist, Björn | BjoernsOx | Dermbach | Thüringen
Leitner, Kevin | Kaisersaal | Ravensburg | Baden-Württemberg
Lorenz, Maximilian | maximilian lorenz | Köln | Nordrhein-Westfalen
Maerz, Benjamin | Maerz | Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg
Maier, Dennis | The Tourist Trap | Mannheim | Baden-Württemberg
Malathounis, Joannis | Malathounis | Kernen | Baden-Württemberg
Martin, Thomas | Jacobs Restaurant | Hamburg | Hamburg
Mathis, Valery | Erno’s Bistro | Frankfurt (Main) | Hessen
Meier, Stefan | ZweiSinn | Nürnberg | Bayern
Merkle, Thomas | Merkles Restaurant | Endingen | Baden-Württemberg
Metzger, Erik | Gasthof Krone | Waldenbuch | Baden-Württemberg
Mießner, Stephan | elements Restaurant | Dresden | Sachsen
Mitschele, Benjamin | Alte Liebe | Augsburg | Bayern
Moser, Maximilian | Gourmetrestaurant Aubergine | Starnberg | Bayern
Müller, Nelson | Schote | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen
Nash, Paul | Werners Restaurant | Gernsbach | Baden-Württemberg
Neumann, Toni | Villino | Lindau | Bayern
Neuschmid, Alois | Haubentaucher | Rottach-Egern | Bayern
Nöthel, Sven-Niklas | mod by Sven Nöthel | Duisburg | Nordrhein-Westfalen
Nouri, Wahabi | Piment | Hamburg | Hamburg
Oettinger, Michael | Oettinger’s | Fellbach | Baden-Württemberg
Oos, Alexander | Wein- & Tafelhaus | Trittenheim | Rheinland-Pfalz
Pape, Daniel | Epicures | Aschau | Bayern
Pape, Markus | Meisenheimer Hof | Meisenheim | Rheinland-Pfalz
Pavic, Vjekoslav | Die Brasserie | Pirmasens | Rheinland-Pfalz
Petermann, Jean Luc | Wullenwever | Lübeck | Schleswig-Holstein
Pfeufer, Silvio | Matthias | Berlin | Berlin
Philipp, Michael | Philipp | Sommerhausen | Bayern
Philippi, Markus | Casala – das Restaurant | Meersburg | Baden-Württemberg
Quendler, Michael | Die Mühlenhelle | Gummersbach | Nordrhein-Westfalen
Rädel, Robert | Oben Restaurant | Heidelberg | Baden-Württemberg
Rademacher, Marlon | La Cuisine Rademacher | Köln | Nordrhein-Westfalen
Raub, Daniel | Genießer Stube – Daniel Raub | Friedland | Niedersachsen
Reber, Hans-Harald | Rebers Pflug | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg
Reis, Michael Simon | Johanns | Waldkirchen | Bayern
Reisch, Julius | Esszimmer | Schwendi | Baden-Württemberg
Rickert, André | Bidlabu | Frankfurt (Main) | Hessen
Rink, David | OX | Darmstadt | Hessen
Rottner, Valentin | Waidwerk | Nürnberg | Bayern
Rüssel, Harald | Rüssels Landhaus | Naurath | Rheinland-Pfalz
Saul, Andreas | Bandol sur Mer | Berlin | Berlin
Schäfer, Oliver | Le Temple | Neuhütten | Rheinland-Pfalz
Schaffrath, Andreas | La Bécasse | Aachen | Nordrhein-Westfalen
Scheffler, Erik | NeoBiota | Köln | Nordrhein-Westfalen
Scheiber, Matthias | Sommerfeld | Frankfurt (Main) | Hessen
Scherle, Jörg | Zur Weinsteige | Stuttgart | Baden-Württemberg
Schiller, Mike | Schiller’s Manufaktur | Koblenz | Rheinland-Pfalz
Schlachter, Simon | PAVO | Pfronten | Bayern
Schlaipfer, Michael | Michael’s Leitenberg | Frasdorf | Bayern
Schmidt, Maximilian | smith | Regensburg | Bayern
Schmidthaler, Daniel | Klassenzimmer | Feldberger Seenlandschaft | Mecklenburg-Vorpommern
Schöberl, Gerald | Bagatelle | Trier | Rheinland-Pfalz
Schumacher, Eric | Dobler’s Restaurant | Mannheim | Baden-Württemberg
Schumacher, Tobias | RARO im Mühlenhof | Schriesheim | Baden-Württemberg
Schwabe, Danny | Masters | Blankenhain | Thüringen
Schwarz, Manfred | Schwarz | Kirchheim an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz
Siegers, Marcel | Genusswerk I Alpzitt Chalets | Burgberg | Bayern
Simon, Elmar | Balthasar | Paderborn | Nordrhein-Westfalen
Sperlhofer, Florian | pars | Berlin | Berlin
Spitzner, Karl Nikolas | Spitzner | Münster (Westfalen) | Nordrhein-Westfalen
Stahl, Christian | Winzerhof Stahl | Auernhofen | Bayern
Staudenmayer, Cédric | Cédric | Weinstadt | Baden-Württemberg
Stehr, Holger | Admiral | Weisenheim | Rheinland-Pfalz
Stein, Philipp | Steins Traube | Mainz | Rheinland-Pfalz
Stein, René | Tisane | Nürnberg | Bayern
Steska, Christian | Christian & Friends Tastekitchen | Fulda | Hessen
Stolle, André | The Lisbeth | Hamburg | Hamburg
Stolte, Florian | 1789 | Baiersbronn | Baden-Württemberg
Strauss, Peter A. | ESS ATELIER STRAUSS | Oberstdorf | Bayern
Sturm-Willms, Christian | Yunico | Bonn | Nordrhein-Westfalen
Sugimoto, Atsushi | Aska | Regensburg | Bayern
Tauschek, Marcel | Mountain Hub Gourmet | München | Bayern
Tress, Simon | 1950 | Hayingen | Baden-Württemberg
Unger, Benjamin | St. Andreas | Aue | Sachsen
Unterlechner, Franz-Josef | Schwarzreiter | München | Bayern
Urru, Claudio | Alte Baiz | Neuhausen | Baden-Württemberg
Usinger, Sven | Zirbelstube | Freiburg | Baden-Württemberg
Verheijen, Mick | Goldener Anker | Dorsten | Nordrhein-Westfalen
Verse, René | Tipken’s by Nils Henkel | Keitum (Sylt) | Schleswig-Holstein
von Winckelmann, Marcel | Marcel von Winckelmann | Passau | Bayern
Wachter, Dominik | Wachter Foodbar | Prien | Bayern
Wagenbach, Florian | Silberdistel | Ofterschwang | Bayern
Wallenstein, Daniel | MOYA by Daniel Wallenstein | Gengenbach | Baden-Württemberg
Wawryk, Brian | Traube Blansingen | Efringen-Kirchen | Baden-Württemberg
Weber, Felix | Hofstube Deimann | Schmallenberg | Nordrhein-Westfalen
Weghofer, Martin | Main Tower | Frankfurt (Main) | Hessen
Wehmann, Heinz-Otto | Landhaus Scherrer | Hamburg | Hamburg
Werner, Nico | Kochzimmer | Potsdam | Brandenburg
Weyers, Tobias | Hannappel | Essen-Stadtbezirke VII | Nordrhein-Westfalen
Wickboldt, Tom | Kulmeck | Heringsdorf (Usedom) | Mecklenburg-Vorpommern
Widmann, Andreas | Ursprung | Königsbronn | Baden-Württemberg
Wiedmer, Nicolai | Eckert | Grenzach-Wyhlen | Baden-Württemberg
Wilbrand, Alejandro | Zur Post | Odenthal | Nordrhein-Westfalen
Wissmann, Jörg | Jae | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen
Wohlfeld, Thomas | Handwerk | Hannover | Niedersachsen
Wolf, Josef | Eisenbahn | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg
Wonka, Christian | Wonka | Nürnberg | Bayern
Wuhrer, Johannes | Falconera | Öhningen | Baden-Württemberg
Wulf, Alexander | TROYKA | Erkelenz | Nordrhein-Westfalen
Zeidler, Steven | Bricole | Berlin | Berlin
Zeigner, Raik | Ich weiß ein Haus am See | Krakow am See | Mecklenburg-Vorpommern
Ziegert, Patrick | Cookies Cream | Berlin | Berlin

 

 

DeutschlandTop Chefs
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

News
Das sind Germany’s 50 Best Sommeliers 2026
Germany’s 50 Best Sommeliers 2026 sind gekürt: Ronny Schreiber steht ganz oben. Das sind die Weinprofis, denen die Branche in diesem Jahr applaudiert.
News
Bühne frei: Das sind die 100 besten Köche Deutschlands
Unter die 100 Best Chefs gewählt zu werden, ist eine besondere Ehrung. Wer es auf diese Liste schafft, hat seine härtesten Kritiker überzeugt – und…
News
Diese Gastro-Stars gewinnen die Rolling Pin.Awards 2026
Jan Hartwig steht an der Spitze und auch in Service, Patisserie, Wein und Hospitality gibt es neue Gewinner: Das sind die Rolling Pin.Awards Germany 2026.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Chef de Partie (m/w/d)
Chef de Rang Bar (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Physiotherapeut (m/w/d) auf selbstständiger Basis
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Restaurantleiter m/w/d
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Sales & Account Manager (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Commis de Rang (m/w/d)
Sommelier:e (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Chef de Rang
Rezeptionist/in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Chef de Rang (m/w/d)
Stellvertretende Restaurantleitung (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Jungkoch
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Schankmitarbeiter (m/w/d)
Commis de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Sous Chef
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Zimmermädchen / Zimmerbursch (m/w/d)
Demi Chef de Rang im 4 HAUBEN BEEF CLUB (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Kosmetikerin
Demi Chef de Partie m/w/d
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Wirtshausküche & Fine Dining
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Chef de Partie/Commis de Cuisine
Commis de Cuisine/ Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Stv. Hoteldirektor (all genders)
Masseur:in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
BarkellnerIn (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Chef de Partie - Saucier im ElisabethHotel
Chef de Rang mit Sommelier-Kenntnissen
Entdecke alle Jobs
Jobs