Top Chefs Germany 2026: Die Next Generation Deutschlands
Auch 2026 wurden auf der Rolling Pin.Convention Germany die Top Chefs geehrt. Ausgezeichnet wurden Köche, die bei der Nominierung für die 100 Best Chefs mindestens zehn Stimmen erhielten, ohne zu den hundert meistnominierten zu gehören. Am 29. September bekamen sie dafür in Düsseldorf den Applaus der Branche.
Eine Rangliste gibt es bei den Top Chefs nicht: Ihre Namen werden alphabetisch aufgeführt, denn jede Auszeichnung steht für sich. Zugleich zeigt die Liste, wie viele Köche über die 100 Best Chefs hinaus mit ihrer Arbeit bei Fachkollegen Eindruck hinterlassen.
Die Top Chefs Germany 2026 geben der nächsten Generation der deutschen Kulinarik ein Gesicht. Hier stehen Köche, die schon jetzt viel bewegen – und von denen einige künftig auch den Sprung unter die 100 Best Chefs schaffen können.
TOP CHEFS GERMANY 2026:
Achatz, Mathias | Buchner | Niederwinkling | Bayern
Aldag, Henning | Bavarie by Käfer | München | Bayern
Alex, Domenik | Gasthof Alex | Weißenbrunn | Bayern
Ammon, Michael | Gasthaus Jakob | Perasdorf | Bayern
Andrich, Joe | Atelier Sanssouci | Radebeul | Sachsen
Anker, Arne | Restaurant BRIKZ | Berlin | Berlin
Arnecke, Erik | Philipp Soldan | Frankenberg (Eder) | Hessen
Bachofer, Bernd | Bachofer | Waiblingen | Baden-Württemberg
Baumann, Sonja | NeoBiota | Köln | Nordrhein-Westfalen
Becker, Wolfgang | Becker’s | Trier | Rheinland-Pfalz
Beckerling, Pierre | SchwarzGold | Dortmund | Nordrhein-Westfalen
Benati, Caio | Schattbuch | Amtzell | Baden-Württemberg
Benson, Fritz | Theodor’s | Bonn | Nordrhein-Westfalen
Berger, Florian | Gabelspiel | München | Bayern
Berger, Nikodemus | Bonvivant | Berlin | Berlin
Berlin, Franz | Berlins Krone | Bad Teinach-Zavelstein | Baden-Württemberg
Bernhard, Stéphan | Le Jardin de France im Stahlbad | Baden-Baden | Baden-Württemberg
Bettinger, Iris | Reuter | Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen
Blonkowski, Marcus | Genuss-Atelier | Dresden | Sachsen
Bosshammer, Yann | Auerhahn | Schluchsee | Baden-Württemberg
Brandl, Stephan | Leos by Stephan Brandl | Bad Kötzting | Bayern
Brockel, Herbert | Brockel Schlimbach | Nideggen | Nordrhein-Westfalen
Brundobler, Quirin | Das Grace | Flensburg | Schleswig-Holstein
Buderath, Klaus & Wittek, Benedikt | Gourmet Restaurant Seestern | Ulm/Donau | Baden-Württemberg
Burkhardt, Nico | Gourmetrestaurant Nico Burkhardt | Schorndorf | Baden-Württemberg
Busch, Jochim | Rausch | Frankfurt (Main) | Hessen
Campolattano, Federico | Eichhalde | Freiburg | Baden-Württemberg
Casalino, Aniello | Favorite | Mainz | Rheinland-Pfalz
Corona, Daniele | Schloss Filseck | Uhingen | Baden-Württemberg
Danah, Reyad | Shiraz | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen
Decker, Paul | Koer | Hamburg | Hamburg
Denninger, Fabian | Entenstuben | Nürnberg | Bayern
Desch, Frederik | Laudensacks Gourmetrestaurant | Bad Kissingen | Bayern
Dinter, Alexander | Restaurant 5 | Stuttgart | Baden-Württemberg
Ehinger, Gunter | Diva | Scharbeutz | Schleswig-Holstein
Fabbri, Marcello | The First | Blankenhain | Thüringen
Fäth, Stefan | Jellyfish by Stefan Fäth | Hamburg | Hamburg
Feckl, Franz | Landhaus Feckl | Ehningen | Baden-Württemberg
Fehrenbacher, Daniel | Adler | Lahr | Baden-Württemberg
Feichtinger, Moritz | Schwabenstube | Asperg | Baden-Württemberg
Fenzl, Sabrina | MIND by sabrina fenzl | Markt Indersdorf | Bayern
Fodor, Zsolt | Solo DU | Bischofswiesen | Bayern
Förster, Marcel | Agata’s | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen
Friedrich, Hendrik | Weinstock | Volkach | Bayern
Fuchs, Viktoria | Spielweg | Münstertal | Baden-Württemberg
Fussel, Hannes | Karner | Frasdorf | Bayern
Gabel, Felix | KAI 3 | Hörnum (Sylt) | Schleswig-Holstein
Gamba, Mario | Acquarello | München | Bayern
Garkisch, Stephan | Bieberbau | Berlin | Berlin
Gaul, Mirko | taku | Köln | Nordrhein-Westfalen
Gehrich, Johannes | Hugos | Berlin | Berlin
Georgiev, Daniel | Ratsstuben | Haltern | Nordrhein-Westfalen
Giar, Philippe | Villa Merton im Union International Club | Frankfurt (Main) | Hessen
Görke, Marcel | Heimatjuwel | Hamburg | Hamburg
Grasmeier, Peter | ONTRA’S Gourmetstube | Regensburg | Bayern
Greco, Carmelo | Carmelo Greco | Frankfurt (Main) | Hessen
Grimmer, Martin | Keidenzeller Hof | Langenzenn | Bayern
Grom, Jason | die burg | Donaueschingen | Baden-Württemberg
Haebel, Fabio | Haebel | Hamburg | Hamburg
Häge (Junior), Hans | HOCHZWEI | Langenau | Baden-Württemberg
Hämmerle, Cliff | Hämmerle’s Chef’s Table | Blieskastel | Saarland
Halbedel, Rainer-Maria | Halbedel’s Gasthaus | Bonn | Nordrhein-Westfalen
Haug, Ralf | freustil | Binz (Rügen) | Mecklenburg-Vorpommern
Hauk, Thorsten | Mittermeier | Rothenburg | Bayern
Hekele, David | Schlosspark Restaurant | Bertsdorf-Hörnitz | Sachsen
Helfesrieder, Fritz | Storchen | Bad Krozingen | Baden-Württemberg
Henkel, Thies | Tante Anna | Sprockhövel | Nordrhein-Westfalen
Hettinger, Andreas | Délice | Stuttgart | Baden-Württemberg
Hillejan, Andreas | Das Marktrestaurant | Mittenwald | Bayern
Hofmann, Robin | Kuno 1408 | Würzburg | Bayern
Hopp, Egor | Setzkasten | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen
Hoppe, Alexander | Chefs Atelier | Essen | Nordrhein-Westfalen
Huber, Alexander | Alexander Huber | Pleiskirchen | Bayern
Hübner, Thomas | Alte Überfahrt | Werder | Brandenburg
Hummel, Stefan | Die Gourmet Stube | Duggendorf | Bayern
Huppert, Michael | Hupperts | Stuttgart | Baden-Württemberg
Iken, Eike | Petit Amour | Hamburg | Hamburg
Jadischke, Eric | Silberstreif | Südharz | Sachsen-Anhalt
Jäger, Christopher | SKYKITCHEN | Berlin | Berlin
Jakobi, Lukas | Zwanzig23 by Lukas Jakobi | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen
Käppeler, Dominik | Showroom | München | Bayern
Kaiser, Christoph | Jacobi | Freiburg | Baden-Württemberg
Kaiser, Constantin | L’étable | Bad Hersfeld | Hessen
Kaiser, Joachim | Meyers Keller Joachim Kaiser | Nördlingen | Bayern
Kammermeier, Michael | Ente | Eltville | Hessen
Karasev, Vadim | Veles | Nürnberg | Bayern
Kauper, Sebastian | Kaupers im Kapellenhof | Selzen | Rheinland-Pfalz
Kazda, Marcel | garbo | Eggenstein-Leopoldshafen | Baden-Württemberg
Kebschull, Markus | Seesteg | Norderney | Niedersachsen
Kemper, Johannes | BOK | Münster (Westfalen) | Nordrhein-Westfalen
Ketter, Hendrik | Nose & Belly | Augsburg | Bayern
Kettner, Jürgen | Kettner’s Kamota | Essen | Nordrhein-Westfalen
Klink, Vincent | Wielandshöhe | Stuttgart | Baden-Württemberg
Knebel, Ralph | Erbprinz | Ettlingen | Baden-Württemberg
Knickrehm, Lasse | Ahlmanns | Kiel | Schleswig-Holstein
Koch, Jürgen | Laurentius | Weikersheim | Baden-Württemberg
Komp, Julia | Sahila | Köln | Nordrhein-Westfalen
Krauß, Constantin | Kesselhaus | Osnabrück | Niedersachsen
Kreus, Maximilian | St. Benedikt | Aachen | Nordrhein-Westfalen
Kucher, Florian | Kucher’s Gourmet | Darscheid | Rheinland-Pfalz
Kuhn, Malte | Maltes hidden kitchen | Baden-Baden | Baden-Württemberg
Kuntzsch, Konstantin | MiZAR Fine Dining | Würzburg | Bayern
Kunz, Alexander | Kunz | Sankt Wendel | Saarland
Lacher, Heiko | ANIMA | Tuttlingen | Baden-Württemberg
Lang, Simon | Sartory | Augsburg | Bayern
Langer, Marco | Stephans-Stuben by Marco Langer | Neu-Ulm | Bayern
Leist, Björn | BjoernsOx | Dermbach | Thüringen
Leitner, Kevin | Kaisersaal | Ravensburg | Baden-Württemberg
Lorenz, Maximilian | maximilian lorenz | Köln | Nordrhein-Westfalen
Maerz, Benjamin | Maerz | Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg
Maier, Dennis | The Tourist Trap | Mannheim | Baden-Württemberg
Malathounis, Joannis | Malathounis | Kernen | Baden-Württemberg
Martin, Thomas | Jacobs Restaurant | Hamburg | Hamburg
Mathis, Valery | Erno’s Bistro | Frankfurt (Main) | Hessen
Meier, Stefan | ZweiSinn | Nürnberg | Bayern
Merkle, Thomas | Merkles Restaurant | Endingen | Baden-Württemberg
Metzger, Erik | Gasthof Krone | Waldenbuch | Baden-Württemberg
Mießner, Stephan | elements Restaurant | Dresden | Sachsen
Mitschele, Benjamin | Alte Liebe | Augsburg | Bayern
Moser, Maximilian | Gourmetrestaurant Aubergine | Starnberg | Bayern
Müller, Nelson | Schote | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen
Nash, Paul | Werners Restaurant | Gernsbach | Baden-Württemberg
Neumann, Toni | Villino | Lindau | Bayern
Neuschmid, Alois | Haubentaucher | Rottach-Egern | Bayern
Nöthel, Sven-Niklas | mod by Sven Nöthel | Duisburg | Nordrhein-Westfalen
Nouri, Wahabi | Piment | Hamburg | Hamburg
Oettinger, Michael | Oettinger’s | Fellbach | Baden-Württemberg
Oos, Alexander | Wein- & Tafelhaus | Trittenheim | Rheinland-Pfalz
Pape, Daniel | Epicures | Aschau | Bayern
Pape, Markus | Meisenheimer Hof | Meisenheim | Rheinland-Pfalz
Pavic, Vjekoslav | Die Brasserie | Pirmasens | Rheinland-Pfalz
Petermann, Jean Luc | Wullenwever | Lübeck | Schleswig-Holstein
Pfeufer, Silvio | Matthias | Berlin | Berlin
Philipp, Michael | Philipp | Sommerhausen | Bayern
Philippi, Markus | Casala – das Restaurant | Meersburg | Baden-Württemberg
Quendler, Michael | Die Mühlenhelle | Gummersbach | Nordrhein-Westfalen
Rädel, Robert | Oben Restaurant | Heidelberg | Baden-Württemberg
Rademacher, Marlon | La Cuisine Rademacher | Köln | Nordrhein-Westfalen
Raub, Daniel | Genießer Stube – Daniel Raub | Friedland | Niedersachsen
Reber, Hans-Harald | Rebers Pflug | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg
Reis, Michael Simon | Johanns | Waldkirchen | Bayern
Reisch, Julius | Esszimmer | Schwendi | Baden-Württemberg
Rickert, André | Bidlabu | Frankfurt (Main) | Hessen
Rink, David | OX | Darmstadt | Hessen
Rottner, Valentin | Waidwerk | Nürnberg | Bayern
Rüssel, Harald | Rüssels Landhaus | Naurath | Rheinland-Pfalz
Saul, Andreas | Bandol sur Mer | Berlin | Berlin
Schäfer, Oliver | Le Temple | Neuhütten | Rheinland-Pfalz
Schaffrath, Andreas | La Bécasse | Aachen | Nordrhein-Westfalen
Scheffler, Erik | NeoBiota | Köln | Nordrhein-Westfalen
Scheiber, Matthias | Sommerfeld | Frankfurt (Main) | Hessen
Scherle, Jörg | Zur Weinsteige | Stuttgart | Baden-Württemberg
Schiller, Mike | Schiller’s Manufaktur | Koblenz | Rheinland-Pfalz
Schlachter, Simon | PAVO | Pfronten | Bayern
Schlaipfer, Michael | Michael’s Leitenberg | Frasdorf | Bayern
Schmidt, Maximilian | smith | Regensburg | Bayern
Schmidthaler, Daniel | Klassenzimmer | Feldberger Seenlandschaft | Mecklenburg-Vorpommern
Schöberl, Gerald | Bagatelle | Trier | Rheinland-Pfalz
Schumacher, Eric | Dobler’s Restaurant | Mannheim | Baden-Württemberg
Schumacher, Tobias | RARO im Mühlenhof | Schriesheim | Baden-Württemberg
Schwabe, Danny | Masters | Blankenhain | Thüringen
Schwarz, Manfred | Schwarz | Kirchheim an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz
Siegers, Marcel | Genusswerk I Alpzitt Chalets | Burgberg | Bayern
Simon, Elmar | Balthasar | Paderborn | Nordrhein-Westfalen
Sperlhofer, Florian | pars | Berlin | Berlin
Spitzner, Karl Nikolas | Spitzner | Münster (Westfalen) | Nordrhein-Westfalen
Stahl, Christian | Winzerhof Stahl | Auernhofen | Bayern
Staudenmayer, Cédric | Cédric | Weinstadt | Baden-Württemberg
Stehr, Holger | Admiral | Weisenheim | Rheinland-Pfalz
Stein, Philipp | Steins Traube | Mainz | Rheinland-Pfalz
Stein, René | Tisane | Nürnberg | Bayern
Steska, Christian | Christian & Friends Tastekitchen | Fulda | Hessen
Stolle, André | The Lisbeth | Hamburg | Hamburg
Stolte, Florian | 1789 | Baiersbronn | Baden-Württemberg
Strauss, Peter A. | ESS ATELIER STRAUSS | Oberstdorf | Bayern
Sturm-Willms, Christian | Yunico | Bonn | Nordrhein-Westfalen
Sugimoto, Atsushi | Aska | Regensburg | Bayern
Tauschek, Marcel | Mountain Hub Gourmet | München | Bayern
Tress, Simon | 1950 | Hayingen | Baden-Württemberg
Unger, Benjamin | St. Andreas | Aue | Sachsen
Unterlechner, Franz-Josef | Schwarzreiter | München | Bayern
Urru, Claudio | Alte Baiz | Neuhausen | Baden-Württemberg
Usinger, Sven | Zirbelstube | Freiburg | Baden-Württemberg
Verheijen, Mick | Goldener Anker | Dorsten | Nordrhein-Westfalen
Verse, René | Tipken’s by Nils Henkel | Keitum (Sylt) | Schleswig-Holstein
von Winckelmann, Marcel | Marcel von Winckelmann | Passau | Bayern
Wachter, Dominik | Wachter Foodbar | Prien | Bayern
Wagenbach, Florian | Silberdistel | Ofterschwang | Bayern
Wallenstein, Daniel | MOYA by Daniel Wallenstein | Gengenbach | Baden-Württemberg
Wawryk, Brian | Traube Blansingen | Efringen-Kirchen | Baden-Württemberg
Weber, Felix | Hofstube Deimann | Schmallenberg | Nordrhein-Westfalen
Weghofer, Martin | Main Tower | Frankfurt (Main) | Hessen
Wehmann, Heinz-Otto | Landhaus Scherrer | Hamburg | Hamburg
Werner, Nico | Kochzimmer | Potsdam | Brandenburg
Weyers, Tobias | Hannappel | Essen-Stadtbezirke VII | Nordrhein-Westfalen
Wickboldt, Tom | Kulmeck | Heringsdorf (Usedom) | Mecklenburg-Vorpommern
Widmann, Andreas | Ursprung | Königsbronn | Baden-Württemberg
Wiedmer, Nicolai | Eckert | Grenzach-Wyhlen | Baden-Württemberg
Wilbrand, Alejandro | Zur Post | Odenthal | Nordrhein-Westfalen
Wissmann, Jörg | Jae | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen
Wohlfeld, Thomas | Handwerk | Hannover | Niedersachsen
Wolf, Josef | Eisenbahn | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg
Wonka, Christian | Wonka | Nürnberg | Bayern
Wuhrer, Johannes | Falconera | Öhningen | Baden-Württemberg
Wulf, Alexander | TROYKA | Erkelenz | Nordrhein-Westfalen
Zeidler, Steven | Bricole | Berlin | Berlin
Zeigner, Raik | Ich weiß ein Haus am See | Krakow am See | Mecklenburg-Vorpommern
Ziegert, Patrick | Cookies Cream | Berlin | Berlin