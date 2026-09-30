Top Chefs Germany 2026: Die Next Generation Deutschlands

Auch 2026 wurden auf der Rolling Pin.Convention Germany die Top Chefs geehrt. Ausgezeichnet wurden Köche, die bei der Nominierung für die 100 Best Chefs mindestens zehn Stimmen erhielten, ohne zu den hundert meistnominierten zu gehören. Am 29. September bekamen sie dafür in Düsseldorf den Applaus der Branche.

Eine Rangliste gibt es bei den Top Chefs nicht: Ihre Namen werden alphabetisch aufgeführt, denn jede Auszeichnung steht für sich. Zugleich zeigt die Liste, wie viele Köche über die 100 Best Chefs hinaus mit ihrer Arbeit bei Fachkollegen Eindruck hinterlassen.

Die Top Chefs Germany 2026 geben der nächsten Generation der deutschen Kulinarik ein Gesicht. Hier stehen Köche, die schon jetzt viel bewegen – und von denen einige künftig auch den Sprung unter die 100 Best Chefs schaffen können.

TOP CHEFS GERMANY 2026:

Achatz, Mathias | Buchner | Niederwinkling | Bayern

Aldag, Henning | Bavarie by Käfer | München | Bayern

Alex, Domenik | Gasthof Alex | Weißenbrunn | Bayern

Ammon, Michael | Gasthaus Jakob | Perasdorf | Bayern

Andrich, Joe | Atelier Sanssouci | Radebeul | Sachsen

Anker, Arne | Restaurant BRIKZ | Berlin | Berlin

Arnecke, Erik | Philipp Soldan | Frankenberg (Eder) | Hessen

Bachofer, Bernd | Bachofer | Waiblingen | Baden-Württemberg

Baumann, Sonja | NeoBiota | Köln | Nordrhein-Westfalen

Becker, Wolfgang | Becker’s | Trier | Rheinland-Pfalz

Beckerling, Pierre | SchwarzGold | Dortmund | Nordrhein-Westfalen

Benati, Caio | Schattbuch | Amtzell | Baden-Württemberg

Benson, Fritz | Theodor’s | Bonn | Nordrhein-Westfalen

Berger, Florian | Gabelspiel | München | Bayern

Berger, Nikodemus | Bonvivant | Berlin | Berlin

Berlin, Franz | Berlins Krone | Bad Teinach-Zavelstein | Baden-Württemberg

Bernhard, Stéphan | Le Jardin de France im Stahlbad | Baden-Baden | Baden-Württemberg

Bettinger, Iris | Reuter | Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen

Blonkowski, Marcus | Genuss-Atelier | Dresden | Sachsen

Bosshammer, Yann | Auerhahn | Schluchsee | Baden-Württemberg

Brandl, Stephan | Leos by Stephan Brandl | Bad Kötzting | Bayern

Brockel, Herbert | Brockel Schlimbach | Nideggen | Nordrhein-Westfalen

Brundobler, Quirin | Das Grace | Flensburg | Schleswig-Holstein

Buderath, Klaus & Wittek, Benedikt | Gourmet Restaurant Seestern | Ulm/Donau | Baden-Württemberg

Burkhardt, Nico | Gourmetrestaurant Nico Burkhardt | Schorndorf | Baden-Württemberg

Busch, Jochim | Rausch | Frankfurt (Main) | Hessen

Campolattano, Federico | Eichhalde | Freiburg | Baden-Württemberg

Casalino, Aniello | Favorite | Mainz | Rheinland-Pfalz

Corona, Daniele | Schloss Filseck | Uhingen | Baden-Württemberg

Danah, Reyad | Shiraz | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen

Decker, Paul | Koer | Hamburg | Hamburg

Denninger, Fabian | Entenstuben | Nürnberg | Bayern

Desch, Frederik | Laudensacks Gourmetrestaurant | Bad Kissingen | Bayern

Dinter, Alexander | Restaurant 5 | Stuttgart | Baden-Württemberg

Ehinger, Gunter | Diva | Scharbeutz | Schleswig-Holstein

Fabbri, Marcello | The First | Blankenhain | Thüringen

Fäth, Stefan | Jellyfish by Stefan Fäth | Hamburg | Hamburg

Feckl, Franz | Landhaus Feckl | Ehningen | Baden-Württemberg

Fehrenbacher, Daniel | Adler | Lahr | Baden-Württemberg

Feichtinger, Moritz | Schwabenstube | Asperg | Baden-Württemberg

Fenzl, Sabrina | MIND by sabrina fenzl | Markt Indersdorf | Bayern

Fodor, Zsolt | Solo DU | Bischofswiesen | Bayern

Förster, Marcel | Agata’s | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen

Friedrich, Hendrik | Weinstock | Volkach | Bayern

Fuchs, Viktoria | Spielweg | Münstertal | Baden-Württemberg

Fussel, Hannes | Karner | Frasdorf | Bayern

Gabel, Felix | KAI 3 | Hörnum (Sylt) | Schleswig-Holstein

Gamba, Mario | Acquarello | München | Bayern

Garkisch, Stephan | Bieberbau | Berlin | Berlin

Gaul, Mirko | taku | Köln | Nordrhein-Westfalen

Gehrich, Johannes | Hugos | Berlin | Berlin

Georgiev, Daniel | Ratsstuben | Haltern | Nordrhein-Westfalen

Giar, Philippe | Villa Merton im Union International Club | Frankfurt (Main) | Hessen

Görke, Marcel | Heimatjuwel | Hamburg | Hamburg

Grasmeier, Peter | ONTRA’S Gourmetstube | Regensburg | Bayern

Greco, Carmelo | Carmelo Greco | Frankfurt (Main) | Hessen

Grimmer, Martin | Keidenzeller Hof | Langenzenn | Bayern

Grom, Jason | die burg | Donaueschingen | Baden-Württemberg

Haebel, Fabio | Haebel | Hamburg | Hamburg

Häge (Junior), Hans | HOCHZWEI | Langenau | Baden-Württemberg

Hämmerle, Cliff | Hämmerle’s Chef’s Table | Blieskastel | Saarland

Halbedel, Rainer-Maria | Halbedel’s Gasthaus | Bonn | Nordrhein-Westfalen

Haug, Ralf | freustil | Binz (Rügen) | Mecklenburg-Vorpommern

Hauk, Thorsten | Mittermeier | Rothenburg | Bayern

Hekele, David | Schlosspark Restaurant | Bertsdorf-Hörnitz | Sachsen

Helfesrieder, Fritz | Storchen | Bad Krozingen | Baden-Württemberg

Henkel, Thies | Tante Anna | Sprockhövel | Nordrhein-Westfalen

Hettinger, Andreas | Délice | Stuttgart | Baden-Württemberg

Hillejan, Andreas | Das Marktrestaurant | Mittenwald | Bayern

Hofmann, Robin | Kuno 1408 | Würzburg | Bayern

Hopp, Egor | Setzkasten | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen

Hoppe, Alexander | Chefs Atelier | Essen | Nordrhein-Westfalen

Huber, Alexander | Alexander Huber | Pleiskirchen | Bayern

Hübner, Thomas | Alte Überfahrt | Werder | Brandenburg

Hummel, Stefan | Die Gourmet Stube | Duggendorf | Bayern

Huppert, Michael | Hupperts | Stuttgart | Baden-Württemberg

Iken, Eike | Petit Amour | Hamburg | Hamburg

Jadischke, Eric | Silberstreif | Südharz | Sachsen-Anhalt

Jäger, Christopher | SKYKITCHEN | Berlin | Berlin

Jakobi, Lukas | Zwanzig23 by Lukas Jakobi | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen

Käppeler, Dominik | Showroom | München | Bayern

Kaiser, Christoph | Jacobi | Freiburg | Baden-Württemberg

Kaiser, Constantin | L’étable | Bad Hersfeld | Hessen

Kaiser, Joachim | Meyers Keller Joachim Kaiser | Nördlingen | Bayern

Kammermeier, Michael | Ente | Eltville | Hessen

Karasev, Vadim | Veles | Nürnberg | Bayern

Kauper, Sebastian | Kaupers im Kapellenhof | Selzen | Rheinland-Pfalz

Kazda, Marcel | garbo | Eggenstein-Leopoldshafen | Baden-Württemberg

Kebschull, Markus | Seesteg | Norderney | Niedersachsen

Kemper, Johannes | BOK | Münster (Westfalen) | Nordrhein-Westfalen

Ketter, Hendrik | Nose & Belly | Augsburg | Bayern

Kettner, Jürgen | Kettner’s Kamota | Essen | Nordrhein-Westfalen

Klink, Vincent | Wielandshöhe | Stuttgart | Baden-Württemberg

Knebel, Ralph | Erbprinz | Ettlingen | Baden-Württemberg

Knickrehm, Lasse | Ahlmanns | Kiel | Schleswig-Holstein

Koch, Jürgen | Laurentius | Weikersheim | Baden-Württemberg

Komp, Julia | Sahila | Köln | Nordrhein-Westfalen

Krauß, Constantin | Kesselhaus | Osnabrück | Niedersachsen

Kreus, Maximilian | St. Benedikt | Aachen | Nordrhein-Westfalen

Kucher, Florian | Kucher’s Gourmet | Darscheid | Rheinland-Pfalz

Kuhn, Malte | Maltes hidden kitchen | Baden-Baden | Baden-Württemberg

Kuntzsch, Konstantin | MiZAR Fine Dining | Würzburg | Bayern

Kunz, Alexander | Kunz | Sankt Wendel | Saarland

Lacher, Heiko | ANIMA | Tuttlingen | Baden-Württemberg

Lang, Simon | Sartory | Augsburg | Bayern

Langer, Marco | Stephans-Stuben by Marco Langer | Neu-Ulm | Bayern

Leist, Björn | BjoernsOx | Dermbach | Thüringen

Leitner, Kevin | Kaisersaal | Ravensburg | Baden-Württemberg

Lorenz, Maximilian | maximilian lorenz | Köln | Nordrhein-Westfalen

Maerz, Benjamin | Maerz | Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg

Maier, Dennis | The Tourist Trap | Mannheim | Baden-Württemberg

Malathounis, Joannis | Malathounis | Kernen | Baden-Württemberg

Martin, Thomas | Jacobs Restaurant | Hamburg | Hamburg

Mathis, Valery | Erno’s Bistro | Frankfurt (Main) | Hessen

Meier, Stefan | ZweiSinn | Nürnberg | Bayern

Merkle, Thomas | Merkles Restaurant | Endingen | Baden-Württemberg

Metzger, Erik | Gasthof Krone | Waldenbuch | Baden-Württemberg

Mießner, Stephan | elements Restaurant | Dresden | Sachsen

Mitschele, Benjamin | Alte Liebe | Augsburg | Bayern

Moser, Maximilian | Gourmetrestaurant Aubergine | Starnberg | Bayern

Müller, Nelson | Schote | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen

Nash, Paul | Werners Restaurant | Gernsbach | Baden-Württemberg

Neumann, Toni | Villino | Lindau | Bayern

Neuschmid, Alois | Haubentaucher | Rottach-Egern | Bayern

Nöthel, Sven-Niklas | mod by Sven Nöthel | Duisburg | Nordrhein-Westfalen

Nouri, Wahabi | Piment | Hamburg | Hamburg

Oettinger, Michael | Oettinger’s | Fellbach | Baden-Württemberg

Oos, Alexander | Wein- & Tafelhaus | Trittenheim | Rheinland-Pfalz

Pape, Daniel | Epicures | Aschau | Bayern

Pape, Markus | Meisenheimer Hof | Meisenheim | Rheinland-Pfalz

Pavic, Vjekoslav | Die Brasserie | Pirmasens | Rheinland-Pfalz

Petermann, Jean Luc | Wullenwever | Lübeck | Schleswig-Holstein

Pfeufer, Silvio | Matthias | Berlin | Berlin

Philipp, Michael | Philipp | Sommerhausen | Bayern

Philippi, Markus | Casala – das Restaurant | Meersburg | Baden-Württemberg

Quendler, Michael | Die Mühlenhelle | Gummersbach | Nordrhein-Westfalen

Rädel, Robert | Oben Restaurant | Heidelberg | Baden-Württemberg

Rademacher, Marlon | La Cuisine Rademacher | Köln | Nordrhein-Westfalen

Raub, Daniel | Genießer Stube – Daniel Raub | Friedland | Niedersachsen

Reber, Hans-Harald | Rebers Pflug | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg

Reis, Michael Simon | Johanns | Waldkirchen | Bayern

Reisch, Julius | Esszimmer | Schwendi | Baden-Württemberg

Rickert, André | Bidlabu | Frankfurt (Main) | Hessen

Rink, David | OX | Darmstadt | Hessen

Rottner, Valentin | Waidwerk | Nürnberg | Bayern

Rüssel, Harald | Rüssels Landhaus | Naurath | Rheinland-Pfalz

Saul, Andreas | Bandol sur Mer | Berlin | Berlin

Schäfer, Oliver | Le Temple | Neuhütten | Rheinland-Pfalz

Schaffrath, Andreas | La Bécasse | Aachen | Nordrhein-Westfalen

Scheffler, Erik | NeoBiota | Köln | Nordrhein-Westfalen

Scheiber, Matthias | Sommerfeld | Frankfurt (Main) | Hessen

Scherle, Jörg | Zur Weinsteige | Stuttgart | Baden-Württemberg

Schiller, Mike | Schiller’s Manufaktur | Koblenz | Rheinland-Pfalz

Schlachter, Simon | PAVO | Pfronten | Bayern

Schlaipfer, Michael | Michael’s Leitenberg | Frasdorf | Bayern

Schmidt, Maximilian | smith | Regensburg | Bayern

Schmidthaler, Daniel | Klassenzimmer | Feldberger Seenlandschaft | Mecklenburg-Vorpommern

Schöberl, Gerald | Bagatelle | Trier | Rheinland-Pfalz

Schumacher, Eric | Dobler’s Restaurant | Mannheim | Baden-Württemberg

Schumacher, Tobias | RARO im Mühlenhof | Schriesheim | Baden-Württemberg

Schwabe, Danny | Masters | Blankenhain | Thüringen

Schwarz, Manfred | Schwarz | Kirchheim an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz

Siegers, Marcel | Genusswerk I Alpzitt Chalets | Burgberg | Bayern

Simon, Elmar | Balthasar | Paderborn | Nordrhein-Westfalen

Sperlhofer, Florian | pars | Berlin | Berlin

Spitzner, Karl Nikolas | Spitzner | Münster (Westfalen) | Nordrhein-Westfalen

Stahl, Christian | Winzerhof Stahl | Auernhofen | Bayern

Staudenmayer, Cédric | Cédric | Weinstadt | Baden-Württemberg

Stehr, Holger | Admiral | Weisenheim | Rheinland-Pfalz

Stein, Philipp | Steins Traube | Mainz | Rheinland-Pfalz

Stein, René | Tisane | Nürnberg | Bayern

Steska, Christian | Christian & Friends Tastekitchen | Fulda | Hessen

Stolle, André | The Lisbeth | Hamburg | Hamburg

Stolte, Florian | 1789 | Baiersbronn | Baden-Württemberg

Strauss, Peter A. | ESS ATELIER STRAUSS | Oberstdorf | Bayern

Sturm-Willms, Christian | Yunico | Bonn | Nordrhein-Westfalen

Sugimoto, Atsushi | Aska | Regensburg | Bayern

Tauschek, Marcel | Mountain Hub Gourmet | München | Bayern

Tress, Simon | 1950 | Hayingen | Baden-Württemberg

Unger, Benjamin | St. Andreas | Aue | Sachsen

Unterlechner, Franz-Josef | Schwarzreiter | München | Bayern

Urru, Claudio | Alte Baiz | Neuhausen | Baden-Württemberg

Usinger, Sven | Zirbelstube | Freiburg | Baden-Württemberg

Verheijen, Mick | Goldener Anker | Dorsten | Nordrhein-Westfalen

Verse, René | Tipken’s by Nils Henkel | Keitum (Sylt) | Schleswig-Holstein

von Winckelmann, Marcel | Marcel von Winckelmann | Passau | Bayern

Wachter, Dominik | Wachter Foodbar | Prien | Bayern

Wagenbach, Florian | Silberdistel | Ofterschwang | Bayern

Wallenstein, Daniel | MOYA by Daniel Wallenstein | Gengenbach | Baden-Württemberg

Wawryk, Brian | Traube Blansingen | Efringen-Kirchen | Baden-Württemberg

Weber, Felix | Hofstube Deimann | Schmallenberg | Nordrhein-Westfalen

Weghofer, Martin | Main Tower | Frankfurt (Main) | Hessen

Wehmann, Heinz-Otto | Landhaus Scherrer | Hamburg | Hamburg

Werner, Nico | Kochzimmer | Potsdam | Brandenburg

Weyers, Tobias | Hannappel | Essen-Stadtbezirke VII | Nordrhein-Westfalen

Wickboldt, Tom | Kulmeck | Heringsdorf (Usedom) | Mecklenburg-Vorpommern

Widmann, Andreas | Ursprung | Königsbronn | Baden-Württemberg

Wiedmer, Nicolai | Eckert | Grenzach-Wyhlen | Baden-Württemberg

Wilbrand, Alejandro | Zur Post | Odenthal | Nordrhein-Westfalen

Wissmann, Jörg | Jae | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen

Wohlfeld, Thomas | Handwerk | Hannover | Niedersachsen

Wolf, Josef | Eisenbahn | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg

Wonka, Christian | Wonka | Nürnberg | Bayern

Wuhrer, Johannes | Falconera | Öhningen | Baden-Württemberg

Wulf, Alexander | TROYKA | Erkelenz | Nordrhein-Westfalen

Zeidler, Steven | Bricole | Berlin | Berlin

Zeigner, Raik | Ich weiß ein Haus am See | Krakow am See | Mecklenburg-Vorpommern

Ziegert, Patrick | Cookies Cream | Berlin | Berlin