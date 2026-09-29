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Das sind Germany’s 50 Best Sommeliers 2026

50 BEST SOMMELIERSSommelier
Germany’s 50 Best Sommeliers 2026 sind gekürt: Ronny Schreiber steht ganz oben. Das sind die Weinprofis, denen die Branche in diesem Jahr applaudiert.
September 29, 2026 | Fotos: Moving Stills

Die deutsche Sommellerie hat eine neue Nummer eins: Ronny Schreiber vom TROYKA in Erkelenz führt Germany’s 50 Best Sommeliers 2026 an. Verkündet wurde das Ranking am 29. September auf der Rolling Pin.Convention Germany in Düsseldorf – dort, wo die besten Weinprofis des Landes gemeinsam mit der Branche ihre Auszeichnung feierten.

Über die Platzierungen entscheiden Menschen, die selbst in der Gastronomie arbeiten. Sie wissen, dass ein großer Sommelier weit mehr mitbringt als einen gut gefüllten Weinkeller: Fachwissen, Gespür für Gäste und die Fähigkeit, mit der richtigen Empfehlung einen Abend besonders zu machen. Auf Platz zwei steht Nancy Großmann vom Grill Royal in Berlin. Antonios Askitis von Pommes & Wein komplettiert die Top drei.

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Die 50 Best Sommeliers Germany 2026:

1 – Ronny Schreiber | TROYKA
2 – Nancy Großmann | Grill Royal
3 – Marco Franzelin | Sonnora
4 – Katrin Berboth | Cœur D’Artichaut
5 – Sebastian Höpfner | Rutz
6 – Dennis Ruhl | Vendôme
7 – Nico von der Ohe | Concept Riesling
8 – Luigi Pecchia | THE CLOUD by Käfer in der BMW Welt
9 – Raphael Reichardt | Restaurant Tim Raue
10 – Stefan Grabler & Markus Hirschler | Gasthaus Waltz
11 – Mona Schrader | Jante
12 – Difan Xu | 75
13 – Maike Witfang | Atrium Genusswerkstatt
14 – Thilo Kownatzki | LA VIE by thomas bühner
15 – Benjamin Müller-Birkholz | Restaurant Jörg Müller
16 – Christian Pufahl | Esplanade
17 – Julian Schweighart | Guido al Duomo Wines
18 – Moritz-Christian Brand | Hotel Stadt Kassel
19 – Jonas Hauke | kiosque.
20 – Stéphane Gass | Schwarzwaldstube
21 – Sharin Polte | Agata’s
22 – Steve Hartzsch | Nobelhart & Schmutzig
23 – Johannes Schellhorn | Freundschaft
24 – Maria Vizsnyai | Steins Traube
25 – Simone Eberhard | Storstad
26 – Noris F. Conrad | Tantris Maison Culinaire
27 – Hauke Hellbach | AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz
28 – Bärbel Ring | Söl’ring Hof
29 – Ann-Kristin Moser Wohlfeld | Handwerk
30 – Shahzad Talukder | Atelier – Hotel Bayerischer Hof
31 – Carsten Fuchs | Ox & Klee
32 – Antonios Askitis | Pommes & Wein
33 – Tobias Gläser | Gotthardt’s by Yannick Noack
34 – Felix Genzmer | Bagatelle
35 – René Silva Sampaio | Restaurant Hannappel
36 – Michael Stiel | Matthias Restaurant
37 – Katharina Greifenstein | Werneckhof
38 – Tibor Werzl | Kellerwirtschaft – Weingut Franz Keller
39 – Vincent Leblond | Les Deux
40 – Désirée Steinheuer | Steinheuers Restaurant
41 – Julia Kolbeck | Mokum
42 – Mathias Brandweiner | Hafenküche
43 – Iiro Lutter | ES:SENZ
44 – Julien Morlat | Alois – Dallmayr Fine Dining
45 – Felix Voges | FACIL
46 – Niklas Ertl | Johannes King Genuss-Shop
47 – Hans-Martin Konrad | Lorenz Adlon Esszimmer
48 – Jerom Nicke | Ophelia
49 – Marie-Helen Krebs | Ikigai
50 – Valentine Mühlberger | Bar Rix

 

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