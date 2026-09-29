Das sind Germany’s 50 Best Sommeliers 2026

Die deutsche Sommellerie hat eine neue Nummer eins: Ronny Schreiber vom TROYKA in Erkelenz führt Germany’s 50 Best Sommeliers 2026 an. Verkündet wurde das Ranking am 29. September auf der Rolling Pin.Convention Germany in Düsseldorf – dort, wo die besten Weinprofis des Landes gemeinsam mit der Branche ihre Auszeichnung feierten.

Über die Platzierungen entscheiden Menschen, die selbst in der Gastronomie arbeiten. Sie wissen, dass ein großer Sommelier weit mehr mitbringt als einen gut gefüllten Weinkeller: Fachwissen, Gespür für Gäste und die Fähigkeit, mit der richtigen Empfehlung einen Abend besonders zu machen. Auf Platz zwei steht Nancy Großmann vom Grill Royal in Berlin. Antonios Askitis von Pommes & Wein komplettiert die Top drei.

Die 50 Best Sommeliers Germany 2026:

1 – Ronny Schreiber | TROYKA

2 – Nancy Großmann | Grill Royal

3 – Marco Franzelin | Sonnora

4 – Katrin Berboth | Cœur D’Artichaut

5 – Sebastian Höpfner | Rutz

6 – Dennis Ruhl | Vendôme

7 – Nico von der Ohe | Concept Riesling

8 – Luigi Pecchia | THE CLOUD by Käfer in der BMW Welt

9 – Raphael Reichardt | Restaurant Tim Raue

10 – Stefan Grabler & Markus Hirschler | Gasthaus Waltz

11 – Mona Schrader | Jante

12 – Difan Xu | 75

13 – Maike Witfang | Atrium Genusswerkstatt

14 – Thilo Kownatzki | LA VIE by thomas bühner

15 – Benjamin Müller-Birkholz | Restaurant Jörg Müller

16 – Christian Pufahl | Esplanade

17 – Julian Schweighart | Guido al Duomo Wines

18 – Moritz-Christian Brand | Hotel Stadt Kassel

19 – Jonas Hauke | kiosque.

20 – Stéphane Gass | Schwarzwaldstube

21 – Sharin Polte | Agata’s

22 – Steve Hartzsch | Nobelhart & Schmutzig

23 – Johannes Schellhorn | Freundschaft

24 – Maria Vizsnyai | Steins Traube

25 – Simone Eberhard | Storstad

26 – Noris F. Conrad | Tantris Maison Culinaire

27 – Hauke Hellbach | AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz

28 – Bärbel Ring | Söl’ring Hof

29 – Ann-Kristin Moser Wohlfeld | Handwerk

30 – Shahzad Talukder | Atelier – Hotel Bayerischer Hof

31 – Carsten Fuchs | Ox & Klee

32 – Antonios Askitis | Pommes & Wein

33 – Tobias Gläser | Gotthardt’s by Yannick Noack

34 – Felix Genzmer | Bagatelle

35 – René Silva Sampaio | Restaurant Hannappel

36 – Michael Stiel | Matthias Restaurant

37 – Katharina Greifenstein | Werneckhof

38 – Tibor Werzl | Kellerwirtschaft – Weingut Franz Keller

39 – Vincent Leblond | Les Deux

40 – Désirée Steinheuer | Steinheuers Restaurant

41 – Julia Kolbeck | Mokum

42 – Mathias Brandweiner | Hafenküche

43 – Iiro Lutter | ES:SENZ

44 – Julien Morlat | Alois – Dallmayr Fine Dining

45 – Felix Voges | FACIL

46 – Niklas Ertl | Johannes King Genuss-Shop

47 – Hans-Martin Konrad | Lorenz Adlon Esszimmer

48 – Jerom Nicke | Ophelia

49 – Marie-Helen Krebs | Ikigai

50 – Valentine Mühlberger | Bar Rix